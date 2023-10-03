Конфликт с Украиной: оценки сентября 2023 года

В сентябре 2023 года внимательно следили за событиями в Украине менее половины опрошенных. Представления о происходящем довольно устойчивые. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким (72%). Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий. Военные действия в Украине вызывают у россиян гордость за Россию, а также тревогу и страх. Остается высоким уровень обеспокоенности обстрелами российских территорий — 91%, поставками вооружения Украине странами Запада — 79%, контрнаступлением украинских войск — 62%. Более половины опрошенных опасаются, что может быть объявлена всеобщая мобилизация.
В сентябре 2023 года уровень внимания к украинским событиям не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Так 18% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в августе — 17%) ещё 30% следит “довольно внимательно” (в августе — 31%). 37% респондентов следят без особого внимания, а 15% (17% в августе) не следят совсем.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|сен.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|21
|20
|23
|17
|18
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|33
|34
|36
|31
|30
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|33
|34
|31
|34
|37
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|12
|9
|17
|15
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в предыдущие месяцы респонденты из старшей возрастной группы
(55 лет и старше) наиболее пристально следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 61% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 47% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 37%, от 18 до 24 – 25%. Мужчины следят за ситуацией вокруг Украины чаще женщин — 54% и 42% соответственно.
В сентябре поддержка действий российских вооруженных сил в Украине значимо не изменилась: 41% определенно поддерживают (в августе – 38%), 32% скорее поддерживают (в августе – 32%). Не поддерживают – в сумме 20% (в августе – 21%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|сен.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|40
|45
|38
|41
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|33
|30
|32
|32
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|10
|10
|12
|11
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|9
|8
|9
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
|8
|7
|10
|8
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает” половина опрошенных (51%), а скорее поддерживает 32%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 60%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 64% опрошенных, а в возрасте от 40 до 54 лет – 70%.
Респонденты, которые получают новости из телевидения, также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (80%). Самая низкая поддержка действий ВС РФ в Украине среди тех опрошенных, кто читают новости в телеграмм-каналах; однако и здесь большинство демонстрирует поддержку (65%).
Поддержка отличается главным образом среди тех, кто одобряет и не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, о поддержке действий российских вооружённых сил в Украине говорят 81%, а те, кто не одобряет – 35%.
Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем противников, в сентябре первых – 51% респондентов (в августе – 50%), а доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий – 39% (в августе – 38%).
Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|сен.23
|Определенно продолжать военные действия
|29
|22
|24
|27
|27
|26
|26
|30
|26
|25
|24
|25
|Скорее продолжать военные действия
|15
|14
|17
|13
|16
|16
|13
|18
|14
|16
|14
|14
|Скорее начать мирные переговоры
|27
|31
|31
|29
|29
|29
|29
|28
|30
|27
|27
|28
|Определенно начать мирные переговоры
|21
|26
|22
|21
|21
|19
|23
|17
|23
|24
|23
|23
|Затрудняюсь ответить
|8
|7
|6
|10
|7
|11
|11
|7
|7
|8
|12
|11
Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры чаще всего демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 66%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнение о продолжении военных действий и переходе к мирным переговорам практически равны – 47% и 44% соответственно.
Половина опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия. Женщины же наоборот в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 58%, за продолжение военных действий выступает 30% опрошенных женщин.
Среди одобряющих деятельность В. Путина на посту президента нет доминирующего мнения – 45% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам. Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам.
Москва выделяется на фоне других населённых пунктов. Москвичи в меньшей степени готовы переходить к мирным переговорам — только 35%, тогда как в других населённых пунктах считают, что нужно начинать мирные переговоры около половины опрошенных.
По сравнению с прошлым замером, практически не изменился и остается высоким уровень обеспокоенности Россиян возможностью обстрелов российских территорий ВСУ — 91% (93% в марте), поставками странами запада вооружения ВСУ — 79% (80% в марте), контрнаступлением ВСУ — 62% (в марте 67%).
За последние полгода количество россиян, опасающихся всеобщей мобилиации значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% — не опасаются. Женщины почти вдвое чаще опасаются, что будут объявлена всеобщая мобилизация. Реже остальных опасаются всеобщей мобилизации мужчины и жители столицы.
Военные действия в Украине в основном вызывают у россиян: гордость за россиию (38%), тревогу страх и ужас (34%). С начала СВО постепенно уменьшается доля россиян, у которых действия России в Украине вызывают гордость за Россию и увеличивается число тех, кто испытывает гнев и возмущение на фоне конфликта.
Гордость за россию в основном испытывают мужчины (44%), старшее поколение опошенных (39% в возрастной группе 39-54 лет, 45 среди опрошенных старше 55 лет), а также те, кто одобряет деятельность президента (45%) и получает новости через телевидение (45%).
Тревогу страх и ужас испытывают в основном женщины (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина (31%), опрошенные до 24 лет (34%), респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (40%), читающие новости в социальных сетях (43%) и телеграм-каналах (40%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%