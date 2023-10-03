Конфликт с Украиной: оценки сентября 2023 года

В сентябре 2023 года внимательно следили за событиями в Украине менее половины опрошенных. Представления о происходящем довольно устойчивые. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким (72%). Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий. Военные действия в Украине вызывают у россиян гордость за Россию, а также тревогу и страх. Остается высоким уровень обеспокоенности обстрелами российских территорий — 91%, поставками вооружения Украине странами Запада — 79%, контрнаступлением украинских войск — 62%. Более половины опрошенных опасаются, что может быть объявлена всеобщая мобилизация.

В сентябре 2023 года уровень внимания к украинским событиям не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Так 18% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в августе — 17%) ещё 30% следит “довольно внимательно” (в августе — 31%). 37% респондентов следят без особого внимания, а 15% (17% в августе) не следят совсем.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 23 17 18 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 36 31 30 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 31 34 37 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 9 17 15 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в предыдущие месяцы респонденты из старшей возрастной группы

(55 лет и старше) наиболее пристально следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 61% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 47% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 37%, от 18 до 24 – 25%. Мужчины следят за ситуацией вокруг Украины чаще женщин — 54% и 42% соответственно.

В сентябре поддержка действий российских вооруженных сил в Украине значимо не изменилась: 41% определенно поддерживают (в августе – 38%), 32% скорее поддерживают (в августе – 32%). Не поддерживают – в сумме 20% (в августе – 21%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 41 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 32 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 11 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10 8

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает” половина опрошенных (51%), а скорее поддерживает 32%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 60%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 64% опрошенных, а в возрасте от 40 до 54 лет – 70%.

Респонденты, которые получают новости из телевидения, также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (80%). Самая низкая поддержка действий ВС РФ в Украине среди тех опрошенных, кто читают новости в телеграмм-каналах; однако и здесь большинство демонстрирует поддержку (65%).

Поддержка отличается главным образом среди тех, кто одобряет и не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, о поддержке действий российских вооружённых сил в Украине говорят 81%, а те, кто не одобряет – 35%.

Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем противников, в сентябре первых – 51% респондентов (в августе – 50%), а доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий – 39% (в августе – 38%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 25 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 14 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 28 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 23 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12 11

Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры чаще всего демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 66%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнение о продолжении военных действий и переходе к мирным переговорам практически равны – 47% и 44% соответственно.

Половина опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия. Женщины же наоборот в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 58%, за продолжение военных действий выступает 30% опрошенных женщин.

Среди одобряющих деятельность В. Путина на посту президента нет доминирующего мнения – 45% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам. Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам.

Москва выделяется на фоне других населённых пунктов. Москвичи в меньшей степени готовы переходить к мирным переговорам — только 35%, тогда как в других населённых пунктах считают, что нужно начинать мирные переговоры около половины опрошенных.

По сравнению с прошлым замером, практически не изменился и остается высоким уровень обеспокоенности Россиян возможностью обстрелов российских территорий ВСУ — 91% (93% в марте), поставками странами запада вооружения ВСУ — 79% (80% в марте), контрнаступлением ВСУ — 62% (в марте 67%).

За последние полгода количество россиян, опасающихся всеобщей мобилиации значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% — не опасаются. Женщины почти вдвое чаще опасаются, что будут объявлена всеобщая мобилизация. Реже остальных опасаются всеобщей мобилизации мужчины и жители столицы.

Военные действия в Украине в основном вызывают у россиян: гордость за россиию (38%), тревогу страх и ужас (34%). С начала СВО постепенно уменьшается доля россиян, у которых действия России в Украине вызывают гордость за Россию и увеличивается число тех, кто испытывает гнев и возмущение на фоне конфликта.

Гордость за россию в основном испытывают мужчины (44%), старшее поколение опошенных (39% в возрастной группе 39-54 лет, 45 среди опрошенных старше 55 лет), а также те, кто одобряет деятельность президента (45%) и получает новости через телевидение (45%).

Тревогу страх и ужас испытывают в основном женщины (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина (31%), опрошенные до 24 лет (34%), респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (40%), читающие новости в социальных сетях (43%) и телеграм-каналах (40%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Вконтакте Facebook Twitter