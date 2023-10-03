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Конфликт с Украиной: оценки сентября 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В сентябре 2023 года внимательно следили за событиями в Украине менее половины опрошенных. Представления о происходящем довольно устойчивые. Уровень поддержки действий российских вооруженных сил остаётся высоким (72%). Как и в прошлом месяце, сторонников начала мирных переговоров несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий. Военные действия в Украине вызывают у россиян гордость за Россию, а также тревогу и страх. Остается высоким уровень обеспокоенности обстрелами российских территорий — 91%, поставками вооружения Украине странами Запада — 79%, контрнаступлением украинских войск — 62%. Более половины опрошенных опасаются, что  может быть объявлена всеобщая мобилизация.

В сентябре 2023  года  уровень внимания к украинским событиям не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Так 18% опрошенных говорят о том, что следят “очень внимательно” (в августе — 17%) ещё 30% следит “довольно внимательно” (в августе — 31%). 37% респондентов следят без особого внимания, а 15% (17% в августе) не следят совсем.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23
Очень внимательно2926222425213223272221242120231718
Довольно внимательно3533343131303435323532313334363130
Без особого внимания2729333232342529303232323334313437
Вообще не слежу8101013111481111111513121291715
Ничего не слышал(а) о ней22111111111111111

Как и в предыдущие месяцы респонденты из старшей возрастной группы
 (55 лет и старше) наиболее пристально следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 61% (25% из которых “очень внимательно”). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 47% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 37%, от 18 до 24 – 25%. Мужчины следят за ситуацией вокруг Украины чаще женщин — 54% и 42% соответственно.

В сентябре поддержка действий российских вооруженных сил в Украине значимо не изменилась: 41% определенно поддерживают (в августе – 38%), 32% скорее поддерживают (в августе – 32%). Не поддерживают – в сумме 20% (в августе – 21%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23
Определенно да4853454747484644444241454841434340453841
Скорее да2028293028283028293230302931323333303232
Скорее нет8888111081111111010101171010101211
Определенно нет156119989109911979989899
Затрудняюсь ответить967657788786689687108

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), где “определённо поддерживает”  половина опрошенных (51%), а скорее поддерживает 32%. Менее всего поддерживают респонденты из самой младшей возрастной группы (18-24 года) – 60%. В возрасте от 25 до 39 о своей поддержке заявляет 64% опрошенных, а в возрасте  от 40 до 54 лет – 70%. 

Респонденты, которые получают новости из телевидения, также чаще остальных поддерживают действия ВС РФ в Украине (80%). Самая низкая поддержка действий ВС РФ в Украине среди тех опрошенных, кто читают новости в телеграмм-каналах; однако и здесь большинство демонстрирует поддержку (65%). 

Поддержка отличается главным образом среди тех, кто одобряет и не одобряет деятельность президента. У тех, кто одобряет его деятельность, о поддержке действий российских вооружённых сил в Украине говорят 81%, а те, кто не одобряет – 35%.

Как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023) сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем противников, в сентябре первых – 51% респондентов (в августе – 50%), а доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий – 39% (в августе – 38%). 

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22окт.22ноя.22дек.22фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23
Определенно продолжать военные действия292224272726263026252425
Скорее продолжать военные действия151417131616131814161414
Скорее начать мирные переговоры273131292929292830272728
Определенно начать мирные переговоры212622212119231723242323
Затрудняюсь ответить87610711117781211

Мнение о том, что нужно начать мирные переговоры чаще всего демонстрируют представители самой младшей возрастной группы (18-24 года) — 66%. В самой старшей возрастной группе (55 лет и старше) мнение о продолжении военных действий и переходе к мирным переговорам практически равны – 47% и 44% соответственно.

Половина опрошенных мужчин считает, что нужно продолжать военные действия. Женщины же наоборот в большей степени склонны к переходу к мирным переговорам – 58%, за продолжение военных действий выступает 30% опрошенных женщин.

Среди одобряющих деятельность В. Путина на посту президента нет доминирующего мнения – 45% за продолжение военных действий и 46% за переход к мирным переговорам. Большинство (72%) не одобряющих деятельность президента, считает, что нужно переходить к мирным переговорам.

Москва выделяется на фоне других населённых пунктов. Москвичи в меньшей степени готовы переходить к мирным переговорам — только 35%, тогда как в других населённых пунктах считают, что нужно начинать мирные переговоры около половины опрошенных.

По сравнению с прошлым замером, практически не изменился и остается высоким уровень обеспокоенности Россиян возможностью обстрелов российских территорий ВСУ — 91% (93% в марте), поставками странами запада вооружения ВСУ — 79% (80% в марте), контрнаступлением ВСУ — 62% (в марте 67%).

За последние полгода количество россиян, опасающихся всеобщей мобилиации значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37%  — не опасаются. Женщины почти вдвое чаще опасаются, что будут объявлена всеобщая мобилизация. Реже остальных опасаются всеобщей мобилизации мужчины и жители столицы.

Военные действия в Украине в основном вызывают у россиян: гордость за россиию (38%), тревогу страх и ужас (34%). С начала СВО постепенно уменьшается доля россиян, у которых действия России в Украине вызывают гордость за Россию и увеличивается число тех, кто испытывает гнев и возмущение на фоне конфликта. 

Гордость за россию в основном испытывают мужчины (44%), старшее поколение опошенных (39% в возрастной группе 39-54 лет, 45 среди опрошенных старше 55 лет), а также те, кто  одобряет деятельность президента (45%) и получает новости через телевидение (45%).

Тревогу страх и ужас испытывают в основном женщины (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина (31%), опрошенные до 24 лет (34%), респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (40%), читающие новости в  социальных сетях (43%) и телеграм-каналах (40%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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