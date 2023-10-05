Протестные настроения: сентябрь 2023 года

В сентябре протестный потенциал практически не изменился по сравнению с летом этого года и остается на довольно низком уровне. Наибольшую готовность участвовать в протестах с экономическими и политическими требованиями высказывают малообеспеченные граждане и те, кто не одобряет деятельность президента или считает, что страна движется по неверному пути. Около половины респондентов считают, что власть не должна ограничивать свободу слова тех, кто выступает против СВО. Чаще всего с этим мнением согласны те, кто не одобряет деятельность президента и те, кто считает, что страна движется по неверному пути. К людям, которые выходили на антивоенные акции протеста, большая часть опрошенных относятся нейтрально.
Доля россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, практически не изменилась с лета этого года и составляет 19% (в июне такие протесты считали возможными 17% опрошенных, в марте – 18%). Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 18% (в июне — 15%).
Потенциал протеста с экономическими требованиями
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|05.1994
|06.1994
|07.1994
|08.1994
|09.1994
|11.1994
|01.1995
|03.1995
|05.1995
|07.1995
|09.1995
|11.1995
|01.1996
|03.1996
|05.1996
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|05.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|05.2020
|07.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|33
|31
|25
|27
|26
|27
|27
|30
|27
|27
|27
|26
|23
|25
|24
|21
|28
|40
|30
|45
|40
|35
|29
|29
|31
|34
|43
|40
|48
|43
|36
|37
|31
|32
|28
|23
|18
|21
|16
|19
|19
|20
|17
|23
|21
|17
|15
|20
|16
|20
|19
|17
|17
|24
|21
|26
|21
|20
|20
|18
|19
|19
|19
|22
|24
|24
|25
|36
|32
|26
|23
|32
|25
|37
|34
|31
|28
|22
|20
|30
|30
|23
|21
|22
|18
|21
|18
|23
|39
|31
|25
|22
|21
|25
|27
|30
|26
|25
|25
|26
|28
|28
|26
|25
|29
|29
|35
|29
|31
|27
|30
|28
|28
|25
|25
|22
|28
|21
|19
|17
|17
|24
|23
|20
|18
|17
|18
|21
|24
|19
|18
|18
|15
|19
|27
|28
|26
|23
|17
|41
|37
|34
|26
|34
|30
|26
|27
|30
|25
|43
|30
|26
|30
|29
|17
|20
|17
|18
|17
|19
|26
|25
|22
|22
|21
|21
|26
|25
|24
|25
|23
|23
|24
|23
|19
|19
|22
|26
|27
|31
|25
|22
|23
|21
|25
|26
|27
|27
|33
|24
|29
|28
|27
|28
|24
|24
|20
|15
|17
|19
|18
|18
|19
|24
|22
|20
|17
|18
|17
|20
|21
|18
|20
|20
|24
|26
|22
|22
|19
|17
|22
|19
|21
|22
|22
|23
|27
|27
|24
|22
|22
|16
|23
|26
|23
|25
|25
|19
|22
|25
|23
|20
|22
|17
|18
|22
|18
|20
|23
|26
|18
|18
|16
|17
|20
|20
|17
|18
|20
|21
|19
|23
|23
|21
|19
|19
|17
|16
|17
|17
|13
|14
|17
|17
|16
|16
|14
|14
|15
|8
|12
|14
|12
|15
|10
|13
|11
|13
|16
|11
|12
|12
|12
|12
|16
|15
|14
|13
|8
|28
|30
|26
|27
|27
|25
|24
|28
|29
|23
|17
|21
|24
|21
|23
|14
|16
|15
|16
|15
|18
Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, тем, кто не одобряет деятельность президента и, кто считает, что страна движется в неверном направлении. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 22% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — таких 33%, среди опрошенных, не одобряющих деятельность президента, — 40%.
Практически на том же уровне осталась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: их считают возможными 14% опрошенных (в июне – 17%). Готовность участвовать в такого рода протестах составила 13% (в июне – 10%).
Потенциал протеста с политическими требованиями
До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|41
|37
|36
|28
|32
|31
|32
|37
|40
|49
|50
|38
|39
|37
|37
|32
|25
|16
|15
|12
|14
|15
|13
|13
|24
|20
|19
|17
|20
|20
|17
|19
|18
|18
|16
|20
|22
|21
|21
|20
|18
|18
|17
|18
|20
|21
|21
|21
|27
|28
|22
|19
|24
|24
|24
|23
|22
|22
|20
|16
|28
|20
|18
|18
|18
|16
|16
|13
|17
|15
|18
|20
|22
|22
|20
|19
|20
|23
|21
|19
|20
|23
|26
|33
|26
|24
|23
|24
|22
|21
|22
|21
|19
|26
|18
|23
|17
|14
|12
|12
|16
|16
|15
|14
|15
|14
|17
|18
|15
|15
|14
|12
|14
|23
|23
|21
|19
|12
|34
|30
|28
|24
|30
|29
|24
|23
|45
|28
|27
|27
|29
|16
|17
|17
|16
|17
|14
|13
|9
|11
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|13
|19
|11
|15
|15
|17
|14
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|12
|11
|10
|14
|9
|10
|10
|9
|7
|8
|9
|10
|11
|8
|10
|8
|10
|12
|8
|10
|10
|9
|8
|13
|12
|11
|8
|6
|23
|22
|20
|22
|20
|19
|19
|19
|15
|16
|19
|17
|18
|9
|11
|12
|12
|10
|13
К участию в политических протестах в сентябре более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (среди тех, кому едва хватает на еду, — 16%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (27%), и опрошенные, не одобряющие деятельность президента (33%).
Отношение к антивоенным протестам и их участникам
Около пятой части респондентов в целом – 18% (как и год назад – 19%) положительно относятся к людям, выходившим на антивоенные акции протеста. 44% опрошенных относятся к ним нейтрально, безразлично (40% в августе 2022), 32% — скорее отрицательно (38% в августе 2022). Самое негативное отношение к протестующим представлено среди респондентов, одобряющих деятельность президента и среди тех, кто считает, что дела движутся в правильном направлении (37% и 39% соответственно).
Около половины респондентов в целом – 51% (год назад – 57%) больше согласны с суждением, что власть не должна ограничивать свободу слова тех, кто выступает с антивоенными акциями. Чаще так считают те, кто не одобряет деятельность президента (75%) и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (68%). При этом около трети россиян (35%) считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления — прежде всего сторонники власти, но даже там это мнение не преобладает.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%