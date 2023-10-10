Запомнившиеся события сентября

Самыми упоминаемыми событиями сентября стали специальная военная операция, события в Нагорном Карабахе и выборы в регионах России.
Самыми упоминаемыми событиями сентября стали специальная военная операция (13%, в августе — 9%), события в Нагорном Карабахе (11%) и выборы в регионах России (7%). Также, респонденты (3%) упоминали различные аварии и происшествия (взрыв газа в жилом доме в Балашихе, взрыв на АЗС в Дагестане, посадка самолета в поле в Новосибирской области и т.д.) и атаки Украины на территории России (3%). В целом сентябрь оказался менее богат на события, которые запомнились респондентам, по сравнению с августом.
Подробнее о событиях прошлых месяцев: https://www.levada.ru/tag/sobytiya/
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%