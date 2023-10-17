Летний отдых в 2023 году

Большая часть респондентов провели летний отпуск на даче или дома. Несколько выросла доля тех, кто никуда не ездил из-за отсутствия денег на поездки, и тех, кто ездили по России в гости к родственникам/друзьям. Примерно каждый пятый не был в отпуске этим летом.

В этом году большинство респондентов провели свой летний отпуск на даче (27%), у родственников/друзей в других городах России (10%) На Черноморском побережье (8%) или в туристической поездке по России (6%). При этом большое количество опрошенных предпочли использовать свой отпуск для домашних дел (21%) или подработки (6%). Никуда не ездили из-за отсутствия средств (16%), и около пятой части опрошенных (18%) не были этим летом в отпуске.

Представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) менее мобильны и материально обеспечены — они чаще проводили свой отпуск на даче/садовом участке (33%), использовали отпуск для домашних дел (24%) или вовсе никуда не ездили (24%). Более молодые и более мобильные группы опрошенных (в возрасте до 24 лет) чаще ездили к родственникам, друзьям в России (16%), отдыхали на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (12%) и подрабатывали (15%).

Москвичи в отличие от жителей других населённых пунктов чаще отдыхали в свой отпуск: проводили его на даче/садовом участке (38%), в туристических поездках по России (11%). Жители небольших населенных пунктов чаще никуда не ездили из-за отсутствия денег или использовали отпуск для домашних дел.

Не были в летнем отпуске 22% мужчин и 14% женщин.

Ранее похожий вопрос задавался в другой формулировке, респондентов спрашивали о намерениях:

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Вконтакте Facebook Twitter