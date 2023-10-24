Отношение к звонкам с незнакомых номеров

Только пятая часть россиян всегда берут трубку, когда им звонят с незнакомого номера. На звонки чаще отвечают более образованные и более обеспеченные россияне, москвичи и люди среднего возраста. Люди не отвечают на звонки с незнакомых номеров главным образом потому, что опасаются мошенников. Среди тех, кто берет трубку, 4/5 респондентов сталкивались за последний год с рекламой товаров и услуг, 3/4 — с мошенниками и чуть больше половины — с опросам общественного мнения (многократно сталкивались с опросами около 17%). При этом мобильные телефоны есть практически у каждого россиянина, программы для фильтрации спам-звонков и определения незнакомых номеров — у трети.

Каждый пятый россиянин «всегда берёт трубку», когда ему звонят с незнакомого номера. Еще 42% опрошенных «иногда берут, а иногда нет», никогда не берут трубку 39% респондентов. Чаще отвечают на звонки с незнакомых номеров респонденты в возрастных группах 25-39 лет (64%), 40-54% года (66%), проживающие в Москве (74%), с высшим образованием (69%), и которые могут себе позволить приобретать товары длительного пользования (68%). Реже всего берут трубку россияне старше 55 лет (56%), жители сёл (52%), со средним образованием и ниже (55%), а также те, кому едва хватает на еду (54%).

Чаще всего люди не берут трубку, когда им звонят с незнакомого номера, потому что опасаются мошенников (45%). Гораздо реже (в 18% случаев) опрошенные не берут трубку, потому что «не считают это нужным», не хотят «тратить время», 16% — из-за спама, рекламы, 15% говорят о том, что берут трубку только со знакомых номеров.

За последний год среди тех, кто берет трубку с незнакомых номеров, 82% сталкивались с рекламой товаров или услуг (в том числе 61% сталкивались много раз). 77% сталкивались с мошенническими звонками (в т.ч. много раз 46%). Примерно в половине случаев респондентам предлагали принять участие в опросе общественного мнения (в т.ч. в 17% — много раз).

Стоит отметить, что мобильный телефон в России сегодня есть практически у каждого (97%). В мае 2001 года таких было всего 2%.

Каждый третий опрошенный использует программы для фильтрации спам-звонков/определения незнакомых номеров. При этом чаще всего таки программы используют люди в возрасте 25-39 лет (45%), реже — респонденты старше 55 лет (17%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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