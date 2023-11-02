Ноябрьские праздники в 2023 году

Более половины опрошенных знают о том, что 4 ноября празднуется День народного единства, но только четверть собираются его праздновать. Доля тех, кто собирается праздновать День Октябрьской революции 7 ноября, впервые с 2008 года приблизилась к 20%. Чаще собираются отмечать этот день россияне старшего возраста.

О том, что 4 ноября празднуется День народного единства, знают 61% опрошенных, 11% считают, что этот праздник называется День согласия и примирения, еще 6% думают, что это День Октябрьской революции.

Представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) чаще, чем респонденты других возрастов, говорили о том, что 4 ноября отмечается День согласия и примирения (18%) или День Октябрьской революции (9%).

Две трети опрошенных среднего возраста (от 25 до 54 лет) знают, что 4 ноября будет отмечаться День народного единства.

Большинство россиян (64%) не собираются отмечать ни один из праздников ноября. Примерно каждый четвёртый опрошенный планирует праздновать День народного единства, а каждый пятый – День Октябрьской революции.

День народного единства в равной мере собираются отмечать респонденты всех возрастов, однако о планах отметить День Октябрьской революции чаще говорят опрошенные в возрасте 55 лет и старше — 32%.

Краткая справка: День Октябрьской революции (7 ноября) – государственный праздник СССР с 1918 года (в России до 1995 года). День согласия и примирения (7 ноября) – государственный праздник РФ с 1996 года до 2005 года. День народного единства (4 ноября) – государственный праздник РФ с 2005 года.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Вконтакте Facebook Twitter