Запомнившиеся события октября 2023 года

Самыми упоминаемыми событиями октября стали события на Ближнем Востоке и СВО. Опрос проводился 19-25 октября 2023 года.
Самыми упоминаемыми событиями октября стали события на Ближнем Востоке (37%) специальная военная операция (13%) и визит Владимира Путина в Китай (5%). При этом события, связанные с СВО, уже на протяжении нескольких месяцев упоминают не более 10-15% респондентов (подробнее см. предыдущие замеры). В целом октябрь оказался не слишком богат на события, которые запомнились респондентам,.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%