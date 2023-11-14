Общественные настроения: октябрь 2023 года

Большинство респондентов отмечает у себя прекрасное или нормальное настроение. Медленный рост этого показателя наблюдается на протяжении полугода. О хорошем настроении говорят прежде всего самые молодые и обеспеченные респонденты. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, опрошенные чаще всего имеют в виду экономическое развитие страны, верную внутреннюю политику, доверие президенту, финансовые улучшения и успехи СВО. Респонденты, которые говорят о том, что страна движется по неверному пути, прежде всего имеют в виду гибель людей в результате СВО, падение уровня жизни, политические проблемы (коррупция, несменяемость власти, неправильная политика) и рост цен.

С июня этого года несколько увеличилась доля россиян, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение – с 74% до 81%, при этом снизилась доля тех, кто испытывает напряжение или страх – с 25% до 18%.

мар.93 апр.93 май.93 июн.93 июл.93 авг.93 сен.93 окт.93 ноя.93 дек.93 янв.94 мар.94 апр.94 май.94 июн.94 июл.94 авг.94 ноя.94 янв.95 мар.95 май.95 июл.95 сен.95 ноя.95 янв.96 мар.96 май.96 июл.96 сен.96 ноя.96 янв.97 мар.97 май.97 июл.97 сен.97 ноя.97 янв.98 мар.98 май.98 июл.98 сен.98 ноя.98 янв.99 мар.99 май.99 июл.99 сен.99 ноя.99 янв.00 мар.00 май.00 июл.00 сен.00 ноя.00 янв.01 мар.01 май.01 июл.01 сен.01 ноя.01 янв.02 мар.02 май.02 июл.02 сен.02 ноя.02 янв.03 мар.03 май.03 июл.03 сен.03 ноя.03 янв.04 мар.04 май.04 июл.04 сен.04 ноя.04 янв.05 мар.05 май.05 июл.05 сен.05 ноя.05 янв.06 мар.06 май.06 июл.06 сен.06 ноя.06 янв.07 мар.07 май.07 июл.07 сен.07 ноя.07 янв.08 мар.08 июн.08 сен.08 дек.08 мар.09 июн.09 авг.09 окт.09 дек.09 фев.10 апр.10 июн.10 авг.10 окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11 дек.11 фев.12 апр.12 июн.12 авг.12 окт.12 дек.12 фев.13 апр.13 июн.13 авг.13 окт.13 дек.13 фев.14 апр.14 июн.14 авг.14 окт.14 дек.14 фев.15 апр.15 июн.15 авг.15 окт.15 дек.15 фев.16 апр.16 июн.16 авг.16 окт.16 дек.16 фев.17 апр.17 июн.17 авг.17 окт.17 дек.17 фев.18 апр.18 июн.18 авг.18 окт.18 дек.18 фев.19 апр.19 июл.19 авг.19 окт.19 дек.19 фев.20 авг.20 окт.20 янв.21 мар.21 май.21 авг.21 окт.21 янв.21 мар.21 май.211 июл.21 сен.21 ноя.21 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 прекрасное настроение + нормальное, ровное состояние 40 46 47 45 43 43 46 43 45 43 44 42 36 38 40 41 43 38 34 35 41 42 38 41 33 34 43 45 42 38 38 36 41 45 44 43 39 41 40 43 27 36 36 37 40 39 41 44 50 51 55 51 45 48 56 54 55 54 57 56 57 57 60 60 56 61 62 58 58 59 61 62 61 63 62 60 55 57 61 58 58 65 63 62 66 62 66 66 63 66 64 63 68 64 63 64 68 71 67 68 56 58 66 66 68 70 71 67 72 68 71 70 69 69 72 73 74 72 77 71 78 70 76 71 69 69 71 71 71 71 75 78 77 76 75 66 67 73 76 75 74 69 70 68 74 72 73 69 74 75 76 77 77 76 78 77 69 73 72 70 72 75 76 76 77 75 78 74 70 74 74 77 71 74 69 74 77 71 74 69 72 68 74 80 77 52 63 69 76 73 76 76 78 75 74 77 77 77 81 испытываю напряжение, раздражение + испытываю страх, тоску 54 49 47 50 51 51 50 52 50 52 51 51 54 51 51 48 47 51 58 56 51 52 53 50 56 55 47 46 46 53 52 57 53 48 48 49 53 51 55 50 68 56 57 56 50 56 52 48 43 43 37 42 48 45 40 40 38 39 38 39 40 38 36 35 39 35 34 37 36 38 34 32 34 33 34 35 41 39 34 38 35 31 34 34 32 35 30 31 34 31 33 33 30 31 31 32 29 28 30 29 42 40 32 32 30 29 27 32 27 30 27 28 29 30 26 26 25 27 22 24 21 23 22 26 29 29 26 25 27 26 23 20 21 20 23 30 31 25 22 24 24 27 28 28 24 25 25 28 24 23 22 19 20 21 19 21 29 25 27 29 27 25 23 23 22 25 21 26 29 26 26 22 27 25 30 26 22 27 25 30 27 32 26 21 21 47 36 30 23 26 23 23 20 24 25 23 21 22 18 затрудняюсь ответить 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 7 10 10 9 11 10 10 8 9 9 7 9 10 11 11 10 9 11 9 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 5 9 7 8 10 6 7 8 7 7 8 7 8 7 5 7 6 7 5 5 4 6 4 5 5 5 3 6 6 4 5 7 6 4 5 4 4 4 6 5 7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Чаще говорят о прекрасном настроении опрошенные в возрасте до 24 лет (28%), кто может позволить себе товары длительного пользования (18%), считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (17%).

Испытывают напряжение, раздражение и страх, тоску чаще респонденты в возрасте 65 лет и старше – 19% и 8% соответственно, тем, кому денег хватает только на еду (21% и 10%), а также те, кто полагает, что страна движется по неверному пути (23% и 9%).

Также напомним, что в октябре 2023 года две трети респондентов считали , что «страна движется в правильном направлении», а каждый пятый придерживался мнения, что «страна движется по неверному пути». В рамках открытого вопроса респондентам было предложено объяснить, почему они придерживаются того или иного мнения.

Так, ответы представителей первой группы можно разделить на следующие категории: «страна развивается», «экономическое развитие» — 22%, «политика Путина верная», доверяю президенту/руководству» — 22%, «всё идёт правильно», «всё хорошо»,»не голодаем», «в магазинах всё есть» —18% и т.д.

Ответы респондентов, которые считают, что страна движется по неверному пути, можно также разделить на категории: «СВО», «война», «погибают люди» — 45%, «падение уровня жизни», «низкие зарплаты и пенсии», «нет работы», «нет уверенности в будущем» — 25%, «коррупция», неправильный курс», различные претензии к власти — 18%, рост цен, инфляция — 15% и т.д.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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