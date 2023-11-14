Общественные настроения: октябрь 2023 года

Большинство респондентов отмечает у себя прекрасное или нормальное настроение. Медленный рост этого показателя наблюдается на протяжении полугода. О хорошем настроении говорят прежде всего самые молодые и обеспеченные респонденты. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, опрошенные чаще всего имеют в виду экономическое развитие страны, верную внутреннюю политику, доверие президенту, финансовые улучшения и успехи СВО. Респонденты, которые говорят о том, что страна движется по неверному пути, прежде всего имеют в виду гибель людей в результате СВО, падение уровня жизни, политические проблемы (коррупция, несменяемость власти, неправильная политика) и рост цен.
С июня этого года несколько увеличилась доля россиян, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение – с 74% до 81%, при этом снизилась доля тех, кто испытывает напряжение или страх – с 25% до 18%.
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|окт.23
|прекрасное настроение + нормальное, ровное состояние
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|испытываю напряжение, раздражение + испытываю страх, тоску
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Чаще говорят о прекрасном настроении опрошенные в возрасте до 24 лет (28%), кто может позволить себе товары длительного пользования (18%), считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (17%).
Испытывают напряжение, раздражение и страх, тоску чаще респонденты в возрасте 65 лет и старше – 19% и 8% соответственно, тем, кому денег хватает только на еду (21% и 10%), а также те, кто полагает, что страна движется по неверному пути (23% и 9%).
Также напомним, что в октябре 2023 года две трети респондентов считали, что «страна движется в правильном направлении», а каждый пятый придерживался мнения, что «страна движется по неверному пути». В рамках открытого вопроса респондентам было предложено объяснить, почему они придерживаются того или иного мнения.
Так, ответы представителей первой группы можно разделить на следующие категории: «страна развивается», «экономическое развитие» — 22%, «политика Путина верная», доверяю президенту/руководству» — 22%, «всё идёт правильно», «всё хорошо»,»не голодаем», «в магазинах всё есть» —18% и т.д.
Ответы респондентов, которые считают, что страна движется по неверному пути, можно также разделить на категории: «СВО», «война», «погибают люди» — 45%, «падение уровня жизни», «низкие зарплаты и пенсии», «нет работы», «нет уверенности в будущем» — 25%, «коррупция», неправильный курс», различные претензии к власти — 18%, рост цен, инфляция — 15% и т.д.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%