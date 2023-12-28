Празднование Нового года

Большинство опрошенных планируют встречать Новый год дома с родными. Более половины россиян будут ставить дома искусственную елку, за последние десять лет их доля заметно выросла. Каждый пятый совсем не собираются украшать елку на Новый год. Около половины опрошенных собираются потратить на подготовку к празднику до 10 тысяч рублей. В среднем россияне собираются потратить на подготовку к Новому году 13,5 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (80%) планируют встречать новый год дома с родными и близкими. Каждый десятый (9%) планирует встречать год в гостях и с друзьями, за семь лет с предыдущего замера эта доля снизилась на 12 процентных пунктов. Чаще всего о встрече нового года в гостях говорит молодежь в возрасте 18-24 года (17%).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2023 Дома, с близкими и родными 72 74 74 74 73 68 73 70 71 73 70 70 80 В гостях, с друзьями 19 16 17 16 19 21 21 20 22 21 24 21 9 За рубежом, вдали от дома 3 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 В доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 В одиночестве 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 Не встречают Новый год 1 2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 1 3 Затруднились ответить 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1

Всего 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55-64 года 65 + Дома, с близкими и родными 80 76 78 79 78 81 85 В гостях, с друзьями 9 17 15 6 7 6 6 За рубежом, вдали от дома 2 1 2 4 2 4 1 В доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми 2 3 2 4 2 1 0 В одиночестве 3 2 0 3 4 3 7 Не встречают Новый год 3 1 3 3 6 4 1 Затруднились ответить 1 2 1 2 2 1 0

Более половины россиян (54%) собираются праздновать Новый год с искусственной елкой, 21% украсят живую елку, а каждый пятый (22%) совсем не собираются ставить елку на Новый год.

Больше поклонников живой новогодней ели в возрастной группе 25-39 лет – среди них четверть (25%) собираются украшать живую елку. В группе молодежи 18-24 года большинство (62%) украшают искусственную елку. О том что в доме не будет ели чаще говорят опрошенные в возрасте 55 лет и старше (26%). Выбор живой или искусственной елки мало отличается в зависимости от доходов, однако треть тех, кому едва хватает на еду (32%), не собираются ставить елку вовсе.

Почти половина опрошенных (48%) собираются потратить на подготовку к Новому году до 10 тысяч рублей. Выросла доля опрошенных, которые планируют потратить более 15 тысяч рублей (16%), тогда как девять лет назад (в 2014 году) таких было около 5%.

Средняя сумма, которую опрошенные намереваются потратить на подготовку к Новому году составляет 13,5 тысяч рублей, с 2014 года эта сумма выросла в 2,3 раза. Существенно различается сумма, которую готовы потратить на подготовку к Новому году в крупных и небольших городах. Так, в Москве на подготовку собираются потратить в среднем 22 тысячи рублей, в городах с населением более 100 тысяч человек – около 14 тысяч, а в городах с населением менее 100 тысяч человек и селах – около 11-12 тысяч рублей. В зависимости от материального положения, в среднем на подготовку к Новому году опрошенные собираются потратить от 8 тысяч рублей (в менее обеспеченных группах населения) до 24,5 тысяч рублей.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23-29 ноября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%