Запомнившиеся события декабря 2023 года

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14 — 20 декабря 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%