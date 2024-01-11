Запомнившиеся события декабря 2023 года

Самыми упоминаемыми событиями декабря стали пресс-конференция Владимира Путина, СВО и война на Ближнем Востоке. Опрос проводился 14 — 20 декабря 2023 года.
Самым упоминаемым событием декабря стала пресс-конференция Владимира Путина (25%). Специальную военную операцию упомянули 15% опрошенных, 7% сказали о войне на Ближнем Востоке. 39% респондентов не назвали ни одного запомнившегося события.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14 — 20 декабря 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%