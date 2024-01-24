Игры, в которые играют россияне

За 10 лет выросла доля россиян, играющих в игры. Чаще всего респонденты играют в игры на смартфоне, в карты, в шахматы и шашки. За 10 лет существенно увеличилась доля игроков в мобильные игры (на смартфоне), при этом снижается доля компьютерных игроков. Также россияне стали немного чаще играть в настольные игры и лотереи.

За 10 лет на 7 процентных пунктов выросла доля россиян, играющих в игры — c 59% в июне 2013 года до 66% в ноябре 2023 года. Сегодня 72% мужчин и 61% женщин говорят о том, что играют в игры разного рода. Среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 83%.

Существенно увеличилась доля игроков в мобильные игры (на смартфоне) – на 18 п.п. с 2013 года. Среди молодёжи (18-24 года) в мобильные игры играют 52% опрошенных, в карточные игры – 33% и 17% в компьютерные онлайн игры.

Мужчины чаще женщин говорят, что играют в шахматы (21% и 6% соответственно), в нарды (13% и 3%), на компьютере в онлайн игры (11% и 4%) и на компьютере в офлайн игры (11% и 5%), в то время как женщины чаще мужчин говорят, что играют в лото (11% и 5% соответственно) в остальном – предпочтения мужчин и женщин в играх различаются незначительно.

Реже всего играют в игры респонденты старшего возраста (55 лет и старше), среди которых 46% не играют ни в какие игры, а также люди, которым едва хватает денег на еду (46%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23-29 ноября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%