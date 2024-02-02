Запомнившиеся события января, коммунальные аварии и пожары

Самыми упоминаемыми событиями января стали: крушение самолета с военнопленными над Белгородской областью, различные события СВО и новогодние праздники. Довольно большую долю респондентов беспокоят крупные коммунальные аварии и пожары, однако в вопросе ответственности за такие происшествия мнения различаются. За коммунальные аварии ответственность возлагают практически полностью на местные власти. В меньшей степени их считают ответственными за крупные пожары — заметная доля опрошенных видит в случившемся злой умысел диверсантов. Лишь незначительное число респондентов говорят об ответственности федеральных властей. Опрос проводился 25-31 января 2024.

Самым упоминаемым событием первого месяца года стало происшествие с ИЛ-76, перевозившим военнопленных, который был сбит над Белгородской областью, это событие упомянул каждый пятый опрошенный (19%), еще 6% говорили об обстрелах российских приграничных городов. Другие события, связанные с СВО, упоминали 10% опрошенных. Еще для 9% россиян запомнились зимние праздники (Новый год, Рождество, Крещение). Лишь небольшое количество респондентов вспомнили о пожарах (3%), коммунальных авариях (1%), избирательной кампании (2%) и протестах в Башкирии (1%). 42% респондентов не назвали ни одного запомнившегося события.

В последнее время в России произошло несколько крупных пожаров, и в период сильных морозов случился ряд коммунальных аварий, в результате которых люди в разных частях страны какое-то время оставались без горячей воды и отопления. В связи с этим респондентам были заданы вопросы о произошедшем. Как показало исследование, коммунальные аварии в целом беспокоят россиян несколько сильнее, чем пожары (71% опрошенных обеспокоены крупными коммунальными авариями, тогда как пожары беспокоят 59% россиян).

Старшее поколение (55 лет и старше) больше беспокоится о таких крупных происшествиях (72% и 82% обеспокоены пожарами и коммунальными авариями, соответственно). Тогда как молодые люди (18-24 года) и более обеспеченные россияне (которые могут позволить себе товары длительного потребления) реже отмечают, что обеспокоены такими происшествиями – среди молодежи ответили, что их очень и скорее беспокоят пожары и коммунальные аварии — 45% и 51% соответственно, среди группы с более высоким потребительским статусом – 53% и 66%.

В случае с коммунальными авариями россияне склонны возлагать ответственность в основном на местные власти (71% опрошенных) или на погодные условия (15%).

Когда речь заходит о пожарах, 43% возлагают ответственность на местные власти, а также на стечение обстоятельств (21%) или же на различных диверсантов , которые таким образом пытаются подорвать экономику России (21%).

В обоих случаях на федеральные власти — президента, правительство, федеральных чиновников — возлагают ответственность лишь 4% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%