Сериал «Слово пацана» и мнения о цензуре

Каждый пятый опрошенный посмотрел «Слово пацана. Кровь на асфальте», среди молодежи — почти половина. В обществе не сложилось консенсуса о том, можно или нельзя запрещать к показу подобные сериалы. При этом в более молодых возрастах преобладает мнение, что запрещать и ограничивать такие сериалы не нужно. Сторонники запретов говорят прежде всего о том, что он может вызвать рост преступности среди молодежи. противники запрета мотивируют свое мнение тем, что в сериале показана «правда жизни» и что такие темы лучше обсуждать, а не замалчивать.

Большинство опрошенных (78%) знают о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в том числе 22% смотрели сериал. Среди молодежи (18-24 года) почти половина опрошенных смотрели сериал (46%).

У респондентов не сложилось единого мнения по поводу возможного запрета таких фильмов, как это предлагали некоторые общественные деятели. Так, 39% уверены, что показ таких сериалов запрещать нельзя, и 33% считают, что необходимо запретить или ограничить показ таких сериалов. Более половины (53%) опрошенных в возрастной группе 18-24 года придерживаются мнения, что «запрещать нельзя», среди россиян в возрасте 55 лет и старше это мнение поддерживают только 29%.

Опрошенные, которые поддерживают идею запрета таких сериалов как «Слово пацана», объясняют свою позицию тем, что молодежь берет пример с героев сериала и это может привести к росту преступности (42%). Еще 23% считают, что такие сериалы ожесточают людей и вызывают агрессию, 22% — думают, что необходимо ограничить такие сериалы по возрасту.

Респонденты, которые выступают против запрета таких сериалы как «Слово пацана», объясняют свою позицию тем, что это жизнь или история – 38%, еще 26% видят в таких сериалах возможность для дискуссии и собственных выводов, 13% уверены, что это лишь один из многих подобных сериалов.

С 2015 года увеличивается доля сторонников мнения, что любая цензура недопустима (на 15 п.п.), и снижается доля тех, кто считает, что государство должно запрещать книги и фильмы, оскорбляющие нравственность (на 14 п.п.). Сейчас, говоря о допустимости цензуры в области искусства, опрошенные разделились на три равные доли: 32% считают, что цензура недопустима, 30% – что государство должно запрещать книги и фильмы, оскорбляющие нравственность и 33% — что нужно не запрещать, а ограничивать их распространение.

Мнение о недопустимости любой цензуры чаще всего звучало среди молодежи (18-24 года) – 43%, и среди респондентов с средним уровнем образования – 42%. Мнение о том, что государство должно запрещать книги и фильмы, оскорбляющие нравственность, поддерживают более старшие опрошенные (55 лет и старше) – 39%, а также жители Москвы – 38%. Мнение о том, что книги и фильмы нужно не запрещать, но ограничивать распространение чаще звучит среди респондентов среднего возраста (25-39 лет) — 38%, и опрошенных с высшим образованием (38%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%