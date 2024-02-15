Массовые ожидания кризисных событий: январь 2024

По сравнению с декабрем 2022 года массовые ожидания различных кризисных событий заметно снизились. Незначительный рост наблюдается лишь в ожидании столкновений на национальной почве.
В наступившем году по сравнению с замером декабря 2022 года россияне меньше ожидают возможность коррупционных скандалов и отставок министров (49%, в 2022 — 57%), массовых эпидемий (36%, в 2022 – 47%), экономического кризиса (32%, в 2022 – 51%), вооруженного конфликта с США/НАТО (33%, в 2022 — 43%).
Практически не изменилась оценка вероятности крупных технических катастроф (30%, в 2022 – 35%), массовых протестов (29%, в 2022 – 34%) и столкновений на национальной почве (31%, в 2022 – 29%).
…экономический кризис? (таблица)
|2006
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|21
|43
|35
|40
|39
|38
|62
|47
|50
|57
|49
|63
|51
|32
|Определенно нет/ скорее нет
|56
|39
|47
|42
|45
|45
|25
|33
|34
|32
|42
|27
|39
|59
|Не знаю
|22
|18
|19
|18
|16
|17
|13
|20
|16
|10
|10
|9
|10
|9
…массовые эпидемии? (таблица)
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|30
|34
|37
|31
|28
|23
|22
|26
|30
|22
|23
|70
|47
|36
|Определенно нет/ скорее нет
|47
|47
|45
|49
|53
|61
|60
|57
|54
|64
|57
|24
|41
|54
|Не знаю
|23
|20
|19
|20
|19
|15
|19
|17
|16
|15
|16
|7
|11
|10
…крупные технические катастрофы? (таблица)
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|41
|43
|51
|51
|44
|33
|37
|27
|36
|31
|33
|46
|35
|30
|Определенно нет/ скорее нет
|36
|37
|32
|32
|38
|46
|43
|53
|45
|53
|51
|41
|48
|54
|Не знаю
|24
|20
|18
|16
|19
|21
|20
|21
|20
|17
|16
|14
|17
|16
…громкие коррупционные скандалы и отставки министров? (таблица)
|2006
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|60
|60
|60
|71
|65
|51
|53
|60
|63
|62
|60
|69
|57
|49
|Определенно нет/ скорее нет
|21
|22
|25
|19
|20
|33
|30
|26
|26
|23
|24
|21
|29
|38
|Не знаю
|19
|19
|14
|11
|16
|16
|16
|14
|11
|14
|10
|10
|15
|13
…массовые волнения и протесты населения? (таблица)
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|46
|56
|50
|43
|32
|31
|21
|35
|44
|45
|50
|34
|29
|Определенно нет/ скорее нет
|36
|30
|39
|43
|54
|55
|67
|53
|48
|47
|46
|57
|63
|Не знаю
|18
|13
|12
|15
|14
|15
|13
|12
|8
|8
|7
|10
|9
…массовые столкновения на национальной почве? (таблица)
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|48
|30
|30
|17
|29
|23
|22
|35
|29
|31
|Определенно нет/ скорее нет
|36
|56
|55
|69
|58
|67
|69
|56
|61
|61
|Не знаю
|15
|13
|15
|14
|13
|11
|10
|9
|11
|8
…вооруженный конфликт с США / странами НАТО? (таблица)
|2017
|2018
|2019
|2021
|2022
|2024
|Определенно да/скорее да
|23
|19
|14
|25
|43
|33
|Определенно нет/ скорее нет
|62
|68
|77
|64
|43
|54
|Не знаю
|16
|13
|11
|12
|14
|13
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%