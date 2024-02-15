Пресс-выпуски

Массовые ожидания кризисных событий: январь 2024

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

По сравнению с декабрем 2022 года массовые ожидания различных кризисных событий заметно снизились. Незначительный рост наблюдается лишь в ожидании столкновений на национальной почве.

В наступившем году по сравнению с замером декабря 2022 года россияне меньше ожидают возможность коррупционных скандалов и отставок министров (49%, в 2022 — 57%), массовых эпидемий (36%, в 2022 – 47%), экономического кризиса (32%, в 2022 – 51%), вооруженного конфликта с США/НАТО (33%, в 2022 — 43%).

Практически не изменилась оценка вероятности крупных технических катастроф (30%, в 2022 – 35%), массовых протестов (29%, в 2022 – 34%) и столкновений на национальной почве (31%, в 2022 – 29%).

…экономический кризис? (таблица)

20062009201020112012201320142015201720182019202120222024
Определенно да/скорее да2143354039386247505749635132
Определенно нет/ скорее нет5639474245452533343242273959
Не знаю22181918161713201610109109

…массовые эпидемии? (таблица)

20062010201120122013201420152016201720182019202120222024
Определенно да/скорее да3034373128232226302223704736
Определенно нет/ скорее нет4747454953616057546457244154
Не знаю232019201915191716151671110

…крупные технические катастрофы? (таблица)

20062010201120122013201420152016201720182019202120222024
Определенно да/скорее да4143515144333727363133463530
Определенно нет/ скорее нет3637323238464353455351414854
Не знаю2420181619212021201716141716

…громкие коррупционные скандалы и отставки министров? (таблица)

20062010201120122013201420152016201720182019202120222024
Определенно да/скорее да6060607165515360636260695749
Определенно нет/ скорее нет2122251920333026262324212938
Не знаю1919141116161614111410101513

…массовые волнения и протесты населения? (таблица)

2010201120122013201420152016201720182019202120222024
Определенно да/скорее да46565043323121354445503429
Определенно нет/ скорее нет36303943545567534847465763
Не знаю1813121514151312887109

…массовые столкновения на национальной почве? (таблица)

2013201420152016201720182019202120222024
Определенно да/скорее да48303017292322352931
Определенно нет/ скорее нет36565569586769566161
Не знаю151315141311109118

…вооруженный конфликт с США / странами НАТО? (таблица)

201720182019202120222024
Определенно да/скорее да231914254333
Определенно нет/ скорее нет626877644354
Не знаю161311121413

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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