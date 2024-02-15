Массовые ожидания кризисных событий: январь 2024

По сравнению с декабрем 2022 года массовые ожидания различных кризисных событий заметно снизились. Незначительный рост наблюдается лишь в ожидании столкновений на национальной почве.

В наступившем году по сравнению с замером декабря 2022 года россияне меньше ожидают возможность коррупционных скандалов и отставок министров (49%, в 2022 — 57%), массовых эпидемий (36%, в 2022 – 47%), экономического кризиса (32%, в 2022 – 51%), вооруженного конфликта с США/НАТО (33%, в 2022 — 43%).

Практически не изменилась оценка вероятности крупных технических катастроф (30%, в 2022 – 35%), массовых протестов (29%, в 2022 – 34%) и столкновений на национальной почве (31%, в 2022 – 29%).

…экономический кризис? (таблица)

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 21 43 35 40 39 38 62 47 50 57 49 63 51 32 Определенно нет/ скорее нет 56 39 47 42 45 45 25 33 34 32 42 27 39 59 Не знаю 22 18 19 18 16 17 13 20 16 10 10 9 10 9

…массовые эпидемии? (таблица)

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 30 34 37 31 28 23 22 26 30 22 23 70 47 36 Определенно нет/ скорее нет 47 47 45 49 53 61 60 57 54 64 57 24 41 54 Не знаю 23 20 19 20 19 15 19 17 16 15 16 7 11 10

…крупные технические катастрофы? (таблица)

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 41 43 51 51 44 33 37 27 36 31 33 46 35 30 Определенно нет/ скорее нет 36 37 32 32 38 46 43 53 45 53 51 41 48 54 Не знаю 24 20 18 16 19 21 20 21 20 17 16 14 17 16

…громкие коррупционные скандалы и отставки министров? (таблица)

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 60 60 60 71 65 51 53 60 63 62 60 69 57 49 Определенно нет/ скорее нет 21 22 25 19 20 33 30 26 26 23 24 21 29 38 Не знаю 19 19 14 11 16 16 16 14 11 14 10 10 15 13

…массовые волнения и протесты населения? (таблица)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 46 56 50 43 32 31 21 35 44 45 50 34 29 Определенно нет/ скорее нет 36 30 39 43 54 55 67 53 48 47 46 57 63 Не знаю 18 13 12 15 14 15 13 12 8 8 7 10 9

…массовые столкновения на национальной почве? (таблица)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 48 30 30 17 29 23 22 35 29 31 Определенно нет/ скорее нет 36 56 55 69 58 67 69 56 61 61 Не знаю 15 13 15 14 13 11 10 9 11 8

…вооруженный конфликт с США / странами НАТО? (таблица)

2017 2018 2019 2021 2022 2024 Определенно да/скорее да 23 19 14 25 43 33 Определенно нет/ скорее нет 62 68 77 64 43 54 Не знаю 16 13 11 12 14 13

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%