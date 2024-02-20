Массовые показатели самочувствия и страхов

Респонденты преимущественно отмечают в себе и окружающих людях укрепление таких чувств как гордость за свой народ и надежда. Однако респонденты, которые не поддерживают направление развития страны, чаще говорят об усталости, безразличии, обиде и растерянности. Главными страхами россиян остаются страх за здоровье близких, детей и страх мировой войны.

По мнению опрошенных в последнее время среди окружающих окрепли гордость за свой народ (33%), надежда (28%) и усталость, безразличие (14%). Такие же чувства, опрошенные отмечают и у себя лично – гордость за свой народ (36%), надежда (34%), за исключением последнего – в себе россияне отмечают укрепление уверенности в завтрашнем дне (19%) чуть чаще, чем усталость (13%).

Россияне чаще всего отмечают, что и у них лично и среди окружающих их людей окрепли гордость за свой народ (36% и 33% соответственно) и надежда (34% и 28% соответственно). При этом, чуть чаще говорят, что уверенность в завтрашнем дне окрепла у них лично (19%), чем среди окружающих их людей (14%), а озлобленность, агрессивность в последнее время окрепли среди окружающих (10%) но не у опрошенных (3%). В остальном расхождений между мнениями опрошенных о себе и окружающих отличаются незначительно.

В зависимости от оценки положения дел в стране, россияне по-разному оценивают чувства окрепшие среди окружающих и у них лично. Так, те, кто считает, что дела идут в правильном направлении в основном отмечают гордость за свой народ (40% среди окружающих и 43% лично), надежда (32% среди окружающих и 38% лично) и уверенность в завтрашнем дне (17% среди окружающих и 23% лично).

Тогда как те, кто считает, что страна движется по неверному пути отмечают рост таких чувств как усталость, безразличие (среди окружающих — 29%, лично — 21%), растерянность (среди окружающих — 19% , лично — 14%) и обиду за свой народ (среди окружающих — 19%, лично — 19%).

С последнего замера в декабре 2022 года главные страхи россиян практически не изменились – больше всего боятся болезни близких, детей 75% опрошенных (год назад – 64%) и мировой войны – 55% (год назад 54%). Однако, можно отметить, что выросла доля тех, кто отметили, что боятся произвола властей, беззакония 45% (год назад было 37%) и нападения преступников -41% (в год назад – 27%).

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере стихийных бедствий? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 35 28 49 39 48 47 52 46 46 54 49 Иногда да, иногда нет 26 28 26 28 20 21 21 20 22 21 24 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 39 44 25 32 33 32 27 34 31 24 27

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни, мучений? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 20 23 27 25 31 27 31 26 29 41 39 Иногда да, иногда нет 22 28 27 26 20 21 22 17 18 20 23 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 58 49 46 49 49 52 47 57 52 38 38

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере смерти? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 35 37 36 38 47 45 47 43 46 53 51 Иногда да, иногда нет 21 29 26 27 16 17 17 15 14 15 16 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 44 34 38 34 38 38 36 42 40 32 33

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере бедности, нищеты? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 20 28 31 30 37 35 33 32 36 47 47 Иногда да, иногда нет 25 25 24 27 18 20 21 21 20 20 23 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 54 47 45 43 45 44 46 47 45 33 30

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере публичных унижений, оскорблений? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 38 43 53 48 54 54 55 46 53 67 63 Иногда да, иногда нет 28 27 25 26 15 18 19 18 18 13 16 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 34 30 22 25 32 28 26 36 28 20 21

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни близких, детей? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 7 9 13 16 11 11 11 8 10 22 15 Иногда да, иногда нет 12 17 19 20 11 12 10 9 8 13 11 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 81 74 69 64 79 77 79 83 82 65 75

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере мировой войны? (таблица)

Май 2013 Март 2014 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 31 27 22 33 33 28 31 30 24 29 29 29 Иногда да, иногда нет 22 35 26 23 26 15 15 15 14 14 15 16 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 47 38 52 44 41 58 53 55 62 57 55 55

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере нападения преступников? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 28 32 40 40 41 45 44 35 41 52 39 Иногда да, иногда нет 32 34 30 31 19 22 22 21 21 20 21 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 40 34 30 30 40 33 34 44 38 28 41

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой произвола властей, беззакония? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 29 39 43 41 30 29 29 22 27 41 34 Иногда да, иногда нет 28 27 27 29 18 20 21 20 19 21 21 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 43 34 29 30 52 51 50 58 54 37 45

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере возврата к массовым репрессиям? (таблица)

Май 2013 Август 2014 Август 2015 Август 2017 Октябрь 2018 Сентябрь 2019 Март 2020 Март 2021 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Январь 2024 Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь 42 51 56 54 42 43 41 30 38 53 47 Иногда да, иногда нет 25 22 23 24 16 17 18 16 14 15 16 Скорее боюсь / постоянно испытываю страх 33 27 21 22 41 40 40 53 48 32 37

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%