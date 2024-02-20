Массовые показатели самочувствия и страхов

Респонденты преимущественно отмечают в себе и окружающих людях укрепление таких чувств как гордость за свой народ и надежда. Однако респонденты, которые не поддерживают направление развития страны, чаще говорят об усталости, безразличии, обиде и растерянности. Главными страхами россиян остаются страх за здоровье близких, детей и страх мировой войны.
По мнению опрошенных в последнее время среди окружающих окрепли гордость за свой народ (33%), надежда (28%) и усталость, безразличие (14%). Такие же чувства, опрошенные отмечают и у себя лично – гордость за свой народ (36%), надежда (34%), за исключением последнего – в себе россияне отмечают укрепление уверенности в завтрашнем дне (19%) чуть чаще, чем усталость (13%).
Россияне чаще всего отмечают, что и у них лично и среди окружающих их людей окрепли гордость за свой народ (36% и 33% соответственно) и надежда (34% и 28% соответственно). При этом, чуть чаще говорят, что уверенность в завтрашнем дне окрепла у них лично (19%), чем среди окружающих их людей (14%), а озлобленность, агрессивность в последнее время окрепли среди окружающих (10%) но не у опрошенных (3%). В остальном расхождений между мнениями опрошенных о себе и окружающих отличаются незначительно.
В зависимости от оценки положения дел в стране, россияне по-разному оценивают чувства окрепшие среди окружающих и у них лично. Так, те, кто считает, что дела идут в правильном направлении в основном отмечают гордость за свой народ (40% среди окружающих и 43% лично), надежда (32% среди окружающих и 38% лично) и уверенность в завтрашнем дне (17% среди окружающих и 23% лично).
Тогда как те, кто считает, что страна движется по неверному пути отмечают рост таких чувств как усталость, безразличие (среди окружающих — 29%, лично — 21%), растерянность (среди окружающих — 19% , лично — 14%) и обиду за свой народ (среди окружающих — 19%, лично — 19%).
С последнего замера в декабре 2022 года главные страхи россиян практически не изменились – больше всего боятся болезни близких, детей 75% опрошенных (год назад – 64%) и мировой войны – 55% (год назад 54%). Однако, можно отметить, что выросла доля тех, кто отметили, что боятся произвола властей, беззакония 45% (год назад было 37%) и нападения преступников -41% (в год назад – 27%).
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере стихийных бедствий? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|35
|28
|49
|39
|48
|47
|52
|46
|46
|54
|49
|Иногда да, иногда нет
|26
|28
|26
|28
|20
|21
|21
|20
|22
|21
|24
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|39
|44
|25
|32
|33
|32
|27
|34
|31
|24
|27
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни, мучений? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|20
|23
|27
|25
|31
|27
|31
|26
|29
|41
|39
|Иногда да, иногда нет
|22
|28
|27
|26
|20
|21
|22
|17
|18
|20
|23
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|58
|49
|46
|49
|49
|52
|47
|57
|52
|38
|38
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере смерти? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|35
|37
|36
|38
|47
|45
|47
|43
|46
|53
|51
|Иногда да, иногда нет
|21
|29
|26
|27
|16
|17
|17
|15
|14
|15
|16
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|44
|34
|38
|34
|38
|38
|36
|42
|40
|32
|33
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере бедности, нищеты? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|20
|28
|31
|30
|37
|35
|33
|32
|36
|47
|47
|Иногда да, иногда нет
|25
|25
|24
|27
|18
|20
|21
|21
|20
|20
|23
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|54
|47
|45
|43
|45
|44
|46
|47
|45
|33
|30
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере публичных унижений, оскорблений? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|38
|43
|53
|48
|54
|54
|55
|46
|53
|67
|63
|Иногда да, иногда нет
|28
|27
|25
|26
|15
|18
|19
|18
|18
|13
|16
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|34
|30
|22
|25
|32
|28
|26
|36
|28
|20
|21
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни близких, детей? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|7
|9
|13
|16
|11
|11
|11
|8
|10
|22
|15
|Иногда да, иногда нет
|12
|17
|19
|20
|11
|12
|10
|9
|8
|13
|11
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|81
|74
|69
|64
|79
|77
|79
|83
|82
|65
|75
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере мировой войны? (таблица)
|Май 2013
|Март 2014
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|31
|27
|22
|33
|33
|28
|31
|30
|24
|29
|29
|29
|Иногда да, иногда нет
|22
|35
|26
|23
|26
|15
|15
|15
|14
|14
|15
|16
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|47
|38
|52
|44
|41
|58
|53
|55
|62
|57
|55
|55
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере нападения преступников? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|28
|32
|40
|40
|41
|45
|44
|35
|41
|52
|39
|Иногда да, иногда нет
|32
|34
|30
|31
|19
|22
|22
|21
|21
|20
|21
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|40
|34
|30
|30
|40
|33
|34
|44
|38
|28
|41
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой произвола властей, беззакония? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|29
|39
|43
|41
|30
|29
|29
|22
|27
|41
|34
|Иногда да, иногда нет
|28
|27
|27
|29
|18
|20
|21
|20
|19
|21
|21
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|43
|34
|29
|30
|52
|51
|50
|58
|54
|37
|45
Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере возврата к массовым репрессиям? (таблица)
|Май 2013
|Август 2014
|Август 2015
|Август 2017
|Октябрь 2018
|Сентябрь 2019
|Март 2020
|Март 2021
|Декабрь 2021
|Декабрь 2022
|Январь 2024
|Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
|42
|51
|56
|54
|42
|43
|41
|30
|38
|53
|47
|Иногда да, иногда нет
|25
|22
|23
|24
|16
|17
|18
|16
|14
|15
|16
|Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
|33
|27
|21
|22
|41
|40
|40
|53
|48
|32
|37
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%