Пресс-выпуски

Массовые показатели самочувствия и страхов

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Респонденты преимущественно отмечают в себе и окружающих людях укрепление таких чувств как гордость за свой народ и надежда. Однако респонденты, которые не поддерживают направление развития страны, чаще говорят об усталости, безразличии, обиде и растерянности. Главными страхами россиян остаются страх за здоровье близких, детей и страх мировой войны.

По мнению опрошенных в последнее время среди окружающих окрепли гордость за свой народ (33%), надежда (28%) и усталость, безразличие (14%). Такие же чувства, опрошенные отмечают и у себя лично – гордость за свой народ (36%), надежда (34%), за исключением последнего – в себе россияне отмечают укрепление уверенности в завтрашнем дне (19%) чуть чаще, чем усталость (13%).

Россияне чаще всего отмечают, что и у них лично и среди окружающих их людей окрепли гордость за свой народ (36% и 33% соответственно) и надежда (34% и 28% соответственно). При этом, чуть чаще говорят, что уверенность в завтрашнем дне окрепла у них лично (19%), чем среди окружающих их людей (14%), а озлобленность, агрессивность в последнее время окрепли среди окружающих (10%) но не у опрошенных (3%). В остальном расхождений между мнениями опрошенных о себе и окружающих отличаются незначительно.

В зависимости от оценки положения дел в стране, россияне по-разному оценивают чувства окрепшие среди окружающих и у них лично. Так, те, кто считает, что дела идут в правильном направлении в основном отмечают гордость за свой народ (40% среди окружающих и 43% лично), надежда (32% среди окружающих и 38% лично) и уверенность в завтрашнем дне (17% среди окружающих и 23% лично).

Тогда как те, кто считает, что страна движется по неверному пути отмечают рост таких чувств как усталость, безразличие (среди окружающих — 29%, лично — 21%), растерянность (среди окружающих — 19% , лично — 14%) и обиду за свой народ (среди окружающих — 19%, лично — 19%).

С последнего замера в декабре 2022 года главные страхи россиян практически не изменились – больше всего боятся болезни близких, детей 75% опрошенных (год назад – 64%) и мировой войны – 55% (год назад 54%). Однако, можно отметить, что выросла доля тех, кто отметили, что боятся произвола властей, беззакония 45% (год назад было 37%) и нападения преступников -41% (в год назад – 27%).

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере стихийных бедствий? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь3528493948475246465449
Иногда да, иногда нет2628262820212120222124
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  3944253233322734312427

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни, мучений? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь2023272531273126294139
Иногда да, иногда нет2228272620212217182023
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  5849464949524757523838

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере смерти? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь3537363847454743465351
Иногда да, иногда нет2129262716171715141516
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  4434383438383642403233

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере бедности, нищеты? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь2028313037353332364747
Иногда да, иногда нет2525242718202121202023
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  5447454345444647453330

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере публичных унижений, оскорблений? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь3843534854545546536763
Иногда да, иногда нет2827252615181918181316
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  3430222532282636282021

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере болезни близких, детей? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь7913161111118102215
Иногда да, иногда нет12171920111210981311
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  8174696479777983826575

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере мировой войны? (таблица)

Май 2013Март 2014Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь312722333328313024292929
Иногда да, иногда нет223526232615151514141516
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  473852444158535562575555

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере нападения преступников? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь2832404041454435415239
Иногда да, иногда нет3234303119222221212021
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  4034303040333444382841

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой произвола властей, беззакония? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь2939434130292922274134
Иногда да, иногда нет2827272918202120192121
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  4334293052515058543745

Боитесь ли Вы, и если да, то в какой мере возврата к массовым репрессиям? (таблица)

Май 2013Август 2014Август 2015Август 2017Октябрь 2018Сентябрь 2019Март 2020Март 2021Декабрь 2021Декабрь 2022Январь 2024
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь4251565442434130385347
Иногда да, иногда нет2522232416171816141516
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх  3327212241404053483237

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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