Ретроспективные оценки значимых событий 1989, 1994, 1999 и 2004 годов

В ходе январского исследования были заданы несколько вопросов о важнейших событиях прошедших лет. Вспоминая события, произошедшие 20, 25, 30 и 35 лет назад, респонденты назвали наиболее важные, по их мнению. Так, 1989 год вспоминается как год завершения вывода советский войск из Афганистана, 1994 как год начала первой чеченской войны, а важнейшим событием 1999 года назвали уход Ельцина с поста Президента России. Важнейшим событием 2004 года респонденты считают теракт в московском метро. Ретроспективный взгляд обнаруживает, как восприятие тех или иных событий может меняться с течением времени.

Спустя 35 лет список важнейших событий изменяется незначительно. На протяжении последних 15 лет важнейшими событиями 1989 года, по мнению опрошенных, остаются: завершение вывода советских войск из Афганистана (46%) и падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (19%). При этом жители городов до 100 тыс. и жители сел чаще отмечали важность повышения пенсий (15% у обеих групп). Данное событие также оказалось важным для респондентов со средним (14%) и ниже среднего (16%) образованием. Жителям Москвы в большей степени, чем остальным жителям других типов населенных пунктов, кажутся важными первая встреча М.С. Горбачева и ДЖ. Буша (старшего) (20%), а также вспышки заболеваний СПИДом в разных городах страны (17%).

По сравнению с 2004 годом, представление респондентов о важности событий, произошедших в 1994 г., значительно поменялись. Основными событиями того времени для респондентов на момент опроса являются: ввод российских войск в Чечню, «первая чеченская» война (31%), скандал с акциями АО «МММ» (27%), резкое падение курса рубля в начале октября («черный вторник») (20%). При этом «черный вторник» больше всего запомнился опрошенным, не одобряющим деятельность президента (25%), а также жителям Москвы (24%), жителям городов с населением от 100 до 500 тыс. (25%) и респондентам с высшим образованием (25%). Кроме того, жители Москвы, чаще, чем жители других населенных пунктов, отмечали важность начала восстановления Храма Христа Спасителя в Москве (27%) и убийство журналиста «МК» Дмитрия Холодова (20%)

Более трети опрошенных назвали уход Ельцина с поста Президента России (35%) и бомбардировки Югославии силами НАТО (33%) важнейшими событиями 1999 года. По сравнению с замерами предыдущих лет возросла доля ответов по варианту «неудавшийся импичмент Борису Ельцину» (17%), также важность данного события чаще отмечают респонденты, не одобряющие деятельность президента (19%). И наоборот, для опрошенных, одобряющих деятельность президента, одним из важных событий 1999 года стала отставка Степашина и назначение Путина на пост Председателя правительства России (22%).

Список важнейших событий 2004 года за последние 10 лет претерпел некоторые изменения. Опрошенные отметили как самое важное событие 2004 года теракт в московском метро — 41% (26% в 2014 году). А доля называвших террористические акты в Москве и взрывы пассажирских самолетов уменьшилась на 10 п.п. по сравнению с 2014 годом (15 % и 25% соответственно). Более трети респондентов, одобряющих деятельность президента, обозначили одним из важнейших событий 2004 года президентские выборы, избрание В.Путина президентом страны на второй срок (36%), для опрошенных, не одобряющих деятельность президента (24%), а также жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. (20%) и жителей сел (18%) важен рост мировых цен на нефть. Жители Москвы, чаще чем представители других населенных пунктов, отмечали такие события как убийство руководителя Чечни А.Кадырова (30%) и катастрофа в аквапарке в Москве (35%)

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%