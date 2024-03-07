Праздники 23 Февраля и 8 Марта в общественном восприятии

Основная часть респондентов воспринимает 23 Февраля, как День защитника Отечества, 8 Марта как женский праздник, а лучшим подарком вновь стали цветы. Также на протяжении 18 лет задаются вопросы касающиеся участия женщин в политике. Большинство опрошенных одобряют участие женщин в политике и хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты. Однако, за последние годы у россиян снизилось желание видеть женщин на посту президента в ближайшие 10-15 лет.
Для большинства опрошенных 23 Февраля – это День защитника Отечества (55%), среди молодежи (от 18 до 24 лет) такой ответ дали 72%. В сравнении с остальными возрастными группами, опрошенные в возрасте 55 лет и старше чаще называют 23 Февраля – Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота (32%), а представители возрастной категории 40-54 года чаще остальных опрошенных считают этот день просто мужским праздником (19%). Респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути, чаще говорят, что это мужской праздник (24%), или же вообще не воспринимают 23 Февраля как праздничный день (9%). А для более чем половины опрошенных, считающих, что дела идут в правильном направлении, 23 Февраля – это в первую очередь День защитника Отечества (59%).
8 Марта для большинства респондентов (65%) является в первую очередь женским праздником, доля опрошенных давших такой ответ практически не меняется уже 21 год. Однако, в сравнении с показателями прошлых лет, увеличивается доля россиян, которые считают 8 Марта –Международным днем солидарности трудящихся женщин (21% – 2024г., 9% – 2003г.), и снижается доля тех, кто считает 8 Марта праздником начала весны (9% – 2024г. – 15 % – 2016г.)
Самым популярным подарком на протяжении 28 лет замеров остаются цветы (50%). Хотя топ-3 подарков не меняется в последние годы, но можно отметить, что желание дарить или получать все остальные варианты подарков у респондентов заметно уменьшилось за последние почти 30 лет. Так, значительно снизилось желание получить/подарить на 8 марта конфеты, торт, сладости до 7%, равно как и духи, косметику, парфюмерию (также до 7%). В этом году практически совпали мнения мужчин и женщин о подарках — 47% женщин хотели бы получить цветы, и 53% мужчин собираются их подарить.
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|2009
|2010
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2024
|Цветы
|45
|39
|39
|41
|36
|43
|37
|37
|45
|49
|45
|42
|49
|49
|45
|47
|47
|50
|50
|Конфеты, торт, сладости
|7
|11
|11
|11
|11
|14
|11
|12
|17
|15
|15
|14
|19
|16
|17
|17
|20
|18
|7
|Духи, косметику, парфюмерию
|16
|20
|16
|17
|16
|18
|18
|13
|16
|15
|13
|11
|14
|16
|16
|13
|15
|15
|7
|Украшения, драгоценности
|8
|9
|9
|5
|5
|7
|8
|6
|8
|9
|10
|9
|10
|18
|12
|10
|9
|11
|7
|Бытовую технику
|7
|8
|6
|4
|3
|4
|5
|5
|4
|6
|5
|4
|4
|6
|5
|6
|5
|5
|4
|Деньги
|8
|9
|10
|8
|11
|8
|10
|7
|10
|8
|6
|7
|8
|10
|13
|11
|11
|13
|3
|Мобильный телефон / смартфон
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|4
|3
|2
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|Приглашения в театр, ресторан
|6
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|5
|8
|5
|3
|5
|6
|2
|Обувь, одежду, белье
|10
|8
|6
|5
|4
|5
|5
|3
|4
|4
|2
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|3
|2
|Книги
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|Посуду, хрусталь, фарфор
|2
|3
|3
|1
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|4
|1
|Другое
|6
|4
|5
|5
|5
|4
|7
|4
|8
|5
|6
|5
|6
|4
|5
|5
|4
|4
|15
|Затрудняюсь ответить
|10
|11
|12
|16
|13
|12
|13
|14
|9
|11
|12
|14
|9
|8
|8
|9
|7
|7
|10
|Ничего
|4
|6
|7
|6
|7
|7
|5
|6
|4
|4
|8
|7
|5
|3
|3
|5
|5
|4
|7
|Некому дарить/не от кого получать
|9
|7
|7
|8
|11
|7
|6
|7
|7
|8
|9
|10
|6
|6
|10
|11
|9
|7
|9
|Всего
|мужской
|женский
|Цветы
|50
|53
|47
|Конфеты, торт, сладости
|7
|8
|7
|Духи, косметику, парфюмерию
|7
|7
|7
|Украшения, драгоценности
|7
|6
|7
|Бытовую технику
|4
|2
|5
|Деньги
|3
|2
|4
|Мобильный телефон / смартфон
|3
|2
|3
|Приглашения в театр, ресторан
|2
|2
|3
|Обувь, одежду, белье
|2
|2
|2
|Книги
|1
|1
|2
|Посуду, хрусталь, фарфор
|1
|0
|2
|Другое
|15
|12
|18
|Затрудняюсь ответить
|10
|15
|6
|Ничего
|7
|6
|8
|Некому дарить/не от кого получать
|9
|8
|9
Около 2/3 опрошенных одобряют участие женщин в политике (65% по сумме ответов «определенно да» и «скорее да»). В сравнении с 2006 годом, когда впервые был задан данный вопрос, положительная оценка уменьшилась на 10 п.п (75% – 2006г.) и на 11 п.п. по сравнению с 2022 годом. При этом участие женщин в политике чаще одобряют женщины – 73%, среди мужчин – 57%.
Чуть более половины опрошенных (54%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. По сравнению с 2006 годом, данный показатель уменьшился на 16 п.п. и на 12 п.п. по сравнению с 2022 годом (70% и 66% соответственно). Как и в предыдущем вопросе, поддержка среди мужчин (44%) ниже, чем среди женщин (62%).
Всего лишь 21% опрошенных, хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет пост президента заняла женщина. На данный момент — это самый низкий показатель за последние 18 лет. В сравнении с 2006 годом, когда данный вопрос задавался впервые, желающих видеть женщину на посту президента было практически в 2 раза больше — 45%.
Также чаще о желании, чтобы женщина стала президентом в ближайшие 10-15 лет, говорили женщины (25%) и респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути (37%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%