Праздники 23 Февраля и 8 Марта в общественном восприятии

Основная часть респондентов воспринимает 23 Февраля, как День защитника Отечества, 8 Марта как женский праздник, а лучшим подарком вновь стали цветы. Также на протяжении 18 лет задаются вопросы касающиеся участия женщин в политике. Большинство опрошенных одобряют участие женщин в политике и хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты. Однако, за последние годы у россиян снизилось желание видеть женщин на посту президента в ближайшие 10-15 лет.

Для большинства опрошенных 23 Февраля – это День защитника Отечества (55%), среди молодежи (от 18 до 24 лет) такой ответ дали 72%. В сравнении с остальными возрастными группами, опрошенные в возрасте 55 лет и старше чаще называют 23 Февраля – Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота (32%), а представители возрастной категории 40-54 года чаще остальных опрошенных считают этот день просто мужским праздником (19%). Респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути, чаще говорят, что это мужской праздник (24%), или же вообще не воспринимают 23 Февраля как праздничный день (9%). А для более чем половины опрошенных, считающих, что дела идут в правильном направлении, 23 Февраля – это в первую очередь День защитника Отечества (59%).

8 Марта для большинства респондентов (65%) является в первую очередь женским праздником, доля опрошенных давших такой ответ практически не меняется уже 21 год. Однако, в сравнении с показателями прошлых лет, увеличивается доля россиян, которые считают 8 Марта –Международным днем солидарности трудящихся женщин (21% – 2024г., 9% – 2003г.), и снижается доля тех, кто считает 8 Марта праздником начала весны (9% – 2024г. – 15 % – 2016г.)

Самым популярным подарком на протяжении 28 лет замеров остаются цветы (50%). Хотя топ-3 подарков не меняется в последние годы, но можно отметить, что желание дарить или получать все остальные варианты подарков у респондентов заметно уменьшилось за последние почти 30 лет. Так, значительно снизилось желание получить/подарить на 8 марта конфеты, торт, сладости до 7%, равно как и духи, косметику, парфюмерию (также до 7%). В этом году практически совпали мнения мужчин и женщин о подарках — 47% женщин хотели бы получить цветы, и 53% мужчин собираются их подарить.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2024 Цветы 45 39 39 41 36 43 37 37 45 49 45 42 49 49 45 47 47 50 50 Конфеты, торт, сладости 7 11 11 11 11 14 11 12 17 15 15 14 19 16 17 17 20 18 7 Духи, косметику, парфюмерию 16 20 16 17 16 18 18 13 16 15 13 11 14 16 16 13 15 15 7 Украшения, драгоценности 8 9 9 5 5 7 8 6 8 9 10 9 10 18 12 10 9 11 7 Бытовую технику 7 8 6 4 3 4 5 5 4 6 5 4 4 6 5 6 5 5 4 Деньги 8 9 10 8 11 8 10 7 10 8 6 7 8 10 13 11 11 13 3 Мобильный телефон / смартфон * * * * * * * * * 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 Приглашения в театр, ресторан 6 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 5 8 5 3 5 6 2 Обувь, одежду, белье 10 8 6 5 4 5 5 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 Книги 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Посуду, хрусталь, фарфор 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 Другое 6 4 5 5 5 4 7 4 8 5 6 5 6 4 5 5 4 4 15 Затрудняюсь ответить 10 11 12 16 13 12 13 14 9 11 12 14 9 8 8 9 7 7 10 Ничего 4 6 7 6 7 7 5 6 4 4 8 7 5 3 3 5 5 4 7 Некому дарить/не от кого получать 9 7 7 8 11 7 6 7 7 8 9 10 6 6 10 11 9 7 9

Всего мужской женский Цветы 50 53 47 Конфеты, торт, сладости 7 8 7 Духи, косметику, парфюмерию 7 7 7 Украшения, драгоценности 7 6 7 Бытовую технику 4 2 5 Деньги 3 2 4 Мобильный телефон / смартфон 3 2 3 Приглашения в театр, ресторан 2 2 3 Обувь, одежду, белье 2 2 2 Книги 1 1 2 Посуду, хрусталь, фарфор 1 0 2 Другое 15 12 18 Затрудняюсь ответить 10 15 6 Ничего 7 6 8 Некому дарить/не от кого получать 9 8 9

Около 2/3 опрошенных одобряют участие женщин в политике (65% по сумме ответов «определенно да» и «скорее да»). В сравнении с 2006 годом, когда впервые был задан данный вопрос, положительная оценка уменьшилась на 10 п.п (75% – 2006г.) и на 11 п.п. по сравнению с 2022 годом. При этом участие женщин в политике чаще одобряют женщины – 73%, среди мужчин – 57%.

Чуть более половины опрошенных (54%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. По сравнению с 2006 годом, данный показатель уменьшился на 16 п.п. и на 12 п.п. по сравнению с 2022 годом (70% и 66% соответственно). Как и в предыдущем вопросе, поддержка среди мужчин (44%) ниже, чем среди женщин (62%).

Всего лишь 21% опрошенных, хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет пост президента заняла женщина. На данный момент — это самый низкий показатель за последние 18 лет. В сравнении с 2006 годом, когда данный вопрос задавался впервые, желающих видеть женщину на посту президента было практически в 2 раза больше — 45%.

Также чаще о желании, чтобы женщина стала президентом в ближайшие 10-15 лет, говорили женщины (25%) и респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути (37%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%