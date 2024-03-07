Пресс-выпуски

Праздники 23 Февраля и 8 Марта в общественном восприятии

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Основная часть респондентов воспринимает 23 Февраля, как День защитника Отечества, 8 Марта как женский праздник, а лучшим подарком вновь стали цветы. Также на протяжении 18 лет задаются вопросы касающиеся участия женщин в политике. Большинство опрошенных одобряют участие женщин в политике и хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты. Однако, за последние годы у россиян снизилось желание видеть женщин на посту президента в ближайшие 10-15 лет.

Для большинства опрошенных 23 Февраля – это День защитника Отечества (55%), среди молодежи (от 18 до 24 лет) такой ответ дали 72%. В сравнении с остальными возрастными группами, опрошенные в возрасте 55 лет и старше чаще называют 23 Февраля – Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота (32%), а представители возрастной категории 40-54 года чаще остальных опрошенных считают этот день просто мужским праздником (19%). Респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути, чаще говорят, что это мужской праздник (24%), или же вообще не воспринимают 23 Февраля как праздничный день (9%). А для более чем половины опрошенных, считающих, что дела идут в правильном направлении, 23 Февраля – это в первую очередь День защитника Отечества (59%).

8 Марта для большинства респондентов (65%) является в первую очередь женским праздником, доля опрошенных давших такой ответ практически не меняется уже 21 год. Однако, в сравнении с показателями прошлых лет, увеличивается доля россиян, которые считают 8 Марта –Международным днем солидарности трудящихся женщин (21% – 2024г., 9% – 2003г.), и снижается доля тех, кто считает 8 Марта праздником начала весны (9% – 2024г. – 15 % – 2016г.) 

Самым популярным подарком на протяжении 28 лет замеров остаются цветы (50%). Хотя топ-3 подарков не меняется в последние годы, но можно отметить, что желание дарить или получать все остальные варианты подарков у респондентов заметно уменьшилось за последние почти 30 лет. Так, значительно снизилось желание получить/подарить на 8 марта конфеты, торт, сладости до 7%, равно как и духи, косметику, парфюмерию (также до 7%). В этом году практически совпали мнения мужчин и женщин о подарках — 47% женщин хотели бы получить цветы, и 53% мужчин собираются их подарить.

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Цветы45393941364337374549454249494547475050
Конфеты, торт, сладости711111111141112171515141916171720187
Духи, косметику, парфюмерию1620161716181813161513111416161315157
Украшения, драгоценности8995578689109101812109117
Бытовую технику7864345546544656554
Деньги8910811810710867810131111133
Мобильный телефон / смартфон*********4324444443
Приглашения в театр, ресторан6232333233435853562
Обувь, одежду, белье10865455344243333432
Книги3222222122211211111
Посуду, хрусталь, фарфор2331223332322223241
Другое64555474856564554415
Затрудняюсь ответить1011121613121314911121498897710
Ничего4676775644875335547
Некому дарить/не от кого получать97781176778910661011979
Всегомужскойженский
Цветы505347
Конфеты, торт, сладости787
Духи, косметику, парфюмерию777
Украшения, драгоценности767
Бытовую технику425
Деньги324
Мобильный телефон / смартфон323
Приглашения в театр, ресторан223
Обувь, одежду, белье222
Книги112
Посуду, хрусталь, фарфор102
Другое151218
Затрудняюсь ответить10156
Ничего768
Некому дарить/не от кого получать989

Около 2/3 опрошенных одобряют участие женщин в политике (65% по сумме ответов «определенно да» и «скорее да»). В сравнении с 2006 годом, когда впервые был задан данный вопрос, положительная оценка уменьшилась на 10 п.п (75% – 2006г.) и на 11 п.п. по сравнению с 2022 годом. При этом участие женщин в политике чаще одобряют женщины – 73%, среди мужчин – 57%.

Чуть более половины опрошенных (54%) хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. По сравнению с 2006 годом, данный показатель уменьшился на 16 п.п. и на 12 п.п. по сравнению с 2022 годом (70% и 66% соответственно). Как и в предыдущем вопросе, поддержка среди мужчин (44%) ниже, чем среди женщин (62%).

Всего лишь 21% опрошенных, хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет пост президента заняла женщина. На данный момент — это самый низкий показатель за последние 18 лет. В сравнении с 2006 годом, когда данный вопрос задавался впервые, желающих видеть женщину на посту президента было практически в 2 раза больше — 45%.

Также чаще о желании, чтобы женщина стала президентом в ближайшие 10-15 лет, говорили женщины (25%) и респонденты, считающие, что страна движется по неверному пути (37%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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