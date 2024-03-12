Масленичная неделя и Великий пост в восприятии россиян

Масленичная неделя в этом году пройдет с 11 по 17 марта, а сразу после нее с 18 марта начинается Великий пост. Основным занятием в Масленицу у россиян станет приготовление блинов. Отвечая на вопросы про Великий пост, пятая часть опрошенных россиян сказали, что собираются частично поститься, при этом чаще всего респонденты говорят, что готовы отказаться или ограничить употребление спиртных напитков и курения, но при этом немногие готовы отказаться от развлечений, сексуальной и деловой жизни.

Большинство россиян в эту Масленичную неделю собираются печь блины (79%), 37% собираются пойти в гости или принимать гостей, а также почти треть россиян будут есть мясо и собираются пойти на народные гуляния (по 31%). В Великий пост россияне в большинстве своем сохранят обычный режим питания (75%) и лишь 17% опрошенных будут поститься частично. На протяжении 27 лет планы россиян на проведение Масленицы и Великого поста остаются неизменны.

В 2024 году доля россиян готовых ограничить употребление спиртных напитков практически вернулась к показателям 2013 года, при этом опрошенных, готовых определенно ограничить алкоголь, стало на 9 п.п. больше. Готовность россиян ограничить курение во время Великого поста с 2016 года выросла на 7 п.п. (2024 – 16%, 2016 – 9%).

В 2024 году больше половины опрошенных россиян не готовы ограничивать развлечение и потребление развлекательной информации во время Великого поста (55%). Также возросло число россиян, не готовых ограничивать свою деловую жизнь и получение деловой информации (67%). Во время Великого поста, россияне не готовы ограничить свою сексуальную жизнь (47%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%