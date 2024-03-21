Масштабы общественной поддержки Бориса Надеждина

В конце февраля почти половина опрошенных знали об отказе ЦИК зарегистрировать Бориса Надеждина для участия в выборах президента. При этом порядка 9% допускали возможность проголосовать за Надеждина, но только 3% определились с выбором и готовы были отдать за него свой голос. Порядка 7% опрошенных в феврале одобряли деятельность Надеждина, большинство же ничего не знали о нем. Поддержка политика была выше среди более молодых, более обеспеченных и более образованных жителей крупнейших городов. Симпатизировали Надеждину те, кто видел в нем «свежего человека», «новое лицо» или принципиального оппозиционера. Не симпатизировавшие политику респонденты приводили самые общие доводы, либо называли его «ненадёжным», «несерьезным» и ориентированным на Запад.

В конце февраля 2024 года почти половина опрошенных слышали о том, что ЦИК не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на выборах президента. Наиболее хорошо были осведомлены об этом респонденты старшего возраста (около половины информированных по группе), хуже всего оказалась осведомлена молодежь до 25 лет (около трети информированных).

Среди всех опрошенных около 9% допускали возможность голосования за Бориса Надеждина на президентских выборах, если бы он был зарегистрирован в качестве кандидата (среди оппозиционно настроенных граждан, которые не одобряют деятельность президента, их доля составляла 38%).

В то же время, когда в рамках аналогичного опроса в январе респондентам предлагалось выбрать кандидата из пяти человек (ситуация бюллетеня, в который включены фамилии В.Даванкова, Б.Надеждина, В.Путина, Л.Слуцкого и Н.Харитонова) лишь 3% были готовы проголосовать за Бориса Надеждина.

В целом, по состоянию на февраль 2024 года среди всех респондентов около 7% одобряли деятельность Бориса Надеждина, 28% не одобряли и еще 57% ничего не знали о нем.

Доля одобряющих деятельность Бориса Надеждин была выше среди тех, что «много слышал» об отказе ЦИК (20% по группе), а также среди оппозиционно настроенных граждан (27% по группе не одобряющих деятельность президента).

Симпатии к Борису Надеждину были выше среди более молодых, более обеспеченных и более образованных жителей крупнейших городов. При этом одобряющие деятельность Бориса Надеждина респонденты не выглядели однородной группой. Нельзя сказать, что среди них однозначно преобладали оппозиционно настроенные граждане. Так, они практически поровну делились по вопросам поддержки президента и правительства, оценкам положения дел в стране, поддержки действий российских вооруженных сил на территории Украины. Однако три четверти сторонников Бориса Надеждина выступали за переход к мирным переговорам.

Среди тех, кто одобряет деятельность Б. Надеждина, в качестве основных причин, по которым политик нравится респондентам, чаще всего говорили о его новизне — «свежий человек», «новое лицо», «свежие силы» (22%), а также его оппозиционности – «против действующей власти», «противник Путина» (20%), антивоенную позицию Надеждина отмечали 13% симпатизирующих ему респондентов.

Почти половина из тех, кто не одобряет деятельность Б Надеждина, не смогли назвать причин, по которым не нравится его деятельность (47% затруднились ответить). Те, кто смог сформулировать свою позицию, чаще всего говорили о самом общем неприятии — «не нравится он сам», «его политическая программа» – 16%, считали его «ненадежным», «несерьезным», «сомнительным» — 12%, около 6% подозревали его в симпатиях к Западу.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%