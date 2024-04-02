Массовые оценки прошедших президентских выборов

Большинство опрошенных удовлетворены результатами выборов, ожидают в связи с этим перемен к лучшему и считают, что выборы прошли честно; эти показатели выше по сравнению с результатами опросов после предыдущих выборов. Мнение о выборах сильно зависит от отношения респондентов к действующей власти: среди поддерживающих президента преобладают позитивные оценки, среди оппозиционно настроенных граждан — негативные. 75% опрошенных принимали участие в голосовании, из них большинство голосовали за действующего президента. Среди сторонников Владимира Путина две трети определились с выбором задолго до дня голосования, среди сторонников других кандидатов — больше половины определялись по ходу кампании. Большая часть опрошенных голосовали в пятницу, абсолютное большинство — на избирательном участке. Главными мотивами голосования стало «чувство долга», желание поддержать своего кандидата и привычка ходить на выборы, главными мотивами неучастия — занятость и неверие, что участие может что-то изменить. За рейтингами кандидатов по данным социологических служб следило около трети опрошенных.

Оценки кампании

Большинство россиян говорят, что удовлетворены результатами прошедших выборов (всего 86%, в том числе 59% «полностью удовлетворены» и еще 27% «скорее удовлетворены»). Это на 12 п.п. больше, чем во время избирательных кампаний 2004 и 2018 годов. Меньше всего удовлетворенных президентскими выборами было в 2012 году — 62%.

Три четверти опрошенных (76%) ожидают от прошедших выборов перемен к лучшему (в 2018 году таких насчитывалось 66%), тогда как 21% россиян таких перемен не ожидают.

При этом среди оппозиционно настроенных граждан картина противоположная — здесь 86% не ожидают перемен к лучшему после выборов.

Большинство опрошенных считают, что выборы президента России были проведены честно (78%). Это на 9 п.п. больше, чем в 2018 году (69%). После выборов 2012 года таких было еще меньше — 60%. При этом среди одобряющих деятельность президента в честности выборов уверены 87%, среди не одобряющих — только 16%.

Большинство опрошенных (94%) отмечают, что не сталкивались с каким-либо давлением, принуждением к участию в выборах, голосованию за определенного кандидата. Точно такие же ответы фиксировались после прошлых выборов в Думу в сентябре 2021 года.

Опыт голосования

В голосовании на выборах президента России 15-17 марта приняли участие 75% респондентов. Люди старших возрастов голосовали заметно чаще представителей молодого поколения (86% в категории 55 лет и старше, тогда как среди респондентов 18-24 лет — только 60%). Среди одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента голосовали 79%, среди оппозиционно настроенных — 54% по группе.

Те, кто голосовал на выборах президента, чаще всего говорили, что делали это из чувства долга (59% по группе), потому что хотели поддержать своего кандидата (25% по группе) или потому что всегда ходят на выборы (25% по группе).

Не голосовавшие на выборах ответили, что не ходили на выборы по причине занятости или по состоянию здоровья (36% по группе) или же потому, что считают, что их участие ничего не изменило бы (24% по группе), еще 13% говорили, что «никогда не ходят на выборы».

Около половины опрошенных проголосовали в первый же день трехдневного голосования (46%), треть (31%) — на второй день; еще около четвери (23%) голосовали на третий день.

При этом сторонники президента голосовали прежде всего в пятницу (47% по группе), противники — в воскресенье (43% по группе).

Большинство проголосовавших на выборах респондента голосовали на избирательном участке (81% голосовавших), электронно голосовали около 14% опрошенных. При этом, более молодые избиратели несколько чаще голосовали электронно (20% в возрастной группе 18-24 года и 22% в возрастной группе 25-39 лет). Голосовавшие в пятницу также несколько чаще голосовали онлайн — 17% по группе (на избирательном участке — 78%). В воскресение онлайн голосовали только 6% (91% голосовали на избирательном участке). Чуть больше сторонников онлайн голосования было среди голосовавших за Владимира Путина. Подробнее об отношении к трехдневному и дистанционному голосованию см результаты предыдущего опроса

Среди голосовавших в пятницу больше половины проголосовали до полудня. В субботу и воскресение люди чаще голосовали во второй половине дня.

Электоральные предпочтения

Среди респондентов, принявших участие в выборах, 80% ответили, что проголосовали за Владимира Путина, 5% — за Николая Харитонова и по 3% за Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого. Еще 9% не стали отвечать на этот вопрос (в этой группе преобладали люди, которые — согласно другому вопросу анкеты — одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента).

Люди, поддержавшие разных кандидатов, по-разному отвечали на открытый вопрос о мотивах своей поддержки:

сторонники Владимира Путина говорили что «другого выбора не было», «больше не за кого» или что «доверяют ему», что он «наш президент» и «коней на переправе не меняют».

сторонники Николая Харитонова отмечали свою приверженность КПРФ, говорили, что «всегда за них голосуют», «привыкли к коммунистам», «нравится их программа», отмечали различные социальные аспекты, которые кандидат поднимал в ходе своей кампании.

сторонники Владислава Даванкова объясняли свой выбор тем, что он «самый молодой», «новое лицо», «адекватный оппозиционер» и «единственный антивоенный кандидат».

сторонники Леонида Слуцкого голосовали за него, потому что «всегда голосуют за ЛДПР», «потому что ЛДПР вызывает уважение», «в память о Жириновском» и «чтобы Путин не расслаблялся».

Две трети сторонников Владимира Путина определились со своим выбором задолго до начала предвыборной кампании, но даже в этой группе нашлись те, кто принимал решение в день выборов (6%) или в момент голосования (2%).

Среди сторонников других кандидатов 40% определились задолго до выборов (очевидно, что это давние сторонники соответствующих политических партий), и почти две трети из них определялись по ходу избирательной кампании (в том числе в день выборов — 14%, 1% — непосредственно на избирательном участке).

Среди проголосовавших за Владимира Путина практически все (92%) считали, что большинство избирателей проголосовали также как они. Среди поддержавших других кандидатов большая часть (почти половина, 49%) ответили, что “лишь малая часть избирателей” проголосовали также как они сами; но и здесь 17% посчитали что они проголосовали также, как и большинство избирателей.

Около трети опрошенных (31%) следили в ходе предвыборной кампании за рейтингами кандидатов по данным социологических служб. Примерно столько же фиксировали опросы после выборов в Думу в 2021, тогда за рейтингами партий следили 29% россиян.

Чаще интересовались рейтингами кандидатов в ходе кампании в старшей возрастной группе (55 лет и старше) — 39% отметили, что следили за рейтингами, тогда как среди молодежи (18-24 года и 25-39 года) интересовался рейтингами кандидатов только каждый четвертый (24% и 25% соответственно) .

В целом президентские выборы стали одним из главных событий марта. Однако довольно быстро общественное внимание захватил теракт в «Крокус сити холл» (об общественной реакции на это событие см), случившийся всего несколько дней после выборов. Поэтому в конце марта среди наиболее важных событий последних недель 56% упомянули теракт, 45% — выборы.

См. также результаты февральского опроса о восприятии выборов в массовом сознании.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии