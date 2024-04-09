Массовые представления о проблемах российского общества: март 2024 года

Более половины опрошенных прежде всего обеспокоены ростом цен, треть указали на тревоги связанные с проведением «спецоперации», трое из десяти опасаются угрозы террористических актов. Обеспокоенность инфляцией сохраняется на постоянном уровне, в то время как тревоги по поводу большинства социально-экономических проблем в последние несколько лет ослабевали. Недавний теракт в «Крокус Сити Холле» заметно обострил волнение по поводу возможных терактов, а также неприязнь в отношении мигрантов. На восприятие общественных проблем заметно влияет принадлежность респондентов к той или иной социальной группе.

В целом по выборке более половины опрошенных (54%) считают самой острой проблемой рост цен, в предыдущем замере в августе 2023 года, эта проблема так же была на первом месте. Каждый третий (32%) отметил в числе наиболее острых проблем СВО и конфликт с Западом, санкции. На третьем месте среди проблем, которые тревожат россиян больше всего, на этот раз оказалась угроза взрывов и террористических актов (29%).

Стоит отметить, что опрос проходил с 21 до 27 марта и можно проследить, как теракт в «Крокус Сити Холле» повлиял на мнение опрошенных. Так, в первые два дня (до события) только 14% опрошенных говорили, что их беспокоит угроза терактов, а уже после 22 марта доля тех, кто отметил эту проблему составила 32%. Так же заметно различие по количеству упоминаний в разные дни опроса у такой проблемы как «наплыв приезжих, мигрантов» (увеличение с 19% в первые дни опроса до 25% после теракта) или «рост национализма, ухудшение межнациональных отношений» (увеличение с 6% до 10%).

Восприятие общественных проблем неоднородно в разных общественных группах. Так, россияне старшего возраста (65 лет и старше) в большей степени обеспокоены недоступностью медицинского обслуживания (30% по группе — в 2 раза чаще молодых россиян). Молодежь (18-24 года) чаще других возрастных групп говорят о росте наркомании (36%), большом количестве мигрантов или коррупции (29% и 26% — в полтора раза чаще представителей старшего поколения), россияне среднего возраста сильнее обеспокоены доступностью жилья (27% в возрастной группе 25-34 года, 29% – в группе 35-44 года). Пенсионная реформа больше волнует людей предпенсионного и пенсионного возраста — 31% в группе 45-54 года, 32% в группе 55-64 года).

В зависимости от места проживания, респонденты по-разному оценивают общественные проблемы: жители Москвы больше опасаются угрозы взрывов и терактов, а также притока мигрантов (по 41%, что в полтора и два раза чаще, чем среди жителей сельских районов) чем жители меньших населенных пунктов. В то время как жителей крупных городов (с населением 500 тысяч человек и более) больше волнуют жилищные проблемы (28%) и коррупция (35%).

Восприятие общественных проблем также зависит от оценок действия властей. Оппозиционно настроенные россияне заметно чаще лояльно настроенных граждан обеспокоены военными действиями (42%), пенсионной реформой (34%), коррупцией (33% — в полтора раза чаще лояльных граждан), бедностью (33% — в полтора раза чаще), расслоением доходов (22% — в два раза чаще), невозможностью добиться правды в суде (17% — почти в 3 раза чаще) и ограничением гражданских прав (18% — в 9 раз чаще).

Восприятие общественных проблем может меняться с течением времени. Так, среди социально-экономических проблем практически не меняется последнее время оценка роста цен (54%), но продолжает снижаться доля тех, кто называет такие проблемы как бедность (18%), рост безработицы (11%), кризис в экономике (9%) и задержка выплат зарплаты, пенсий и пособий (4%).

После небольшого всплеска в конце прошлого года наблюдается спад обеспокоенности такими проблемами как коррупция, взяточничество (21%) и произвол чиновников (7%).

В социальной сфере выросла доля отметивших в данном вопросе наплыв приезжих, мигрантов (до 24%), и снижаются доли упоминаний недоступности медицинского обслуживания (19%), расслоение богатых и бедных (13%), недоступность образования (11%).

Среди других проблем существенно возросли опасения терактов, взрывов (до 29%), тогда тревога относительно кризиса морали и ухудшения экологической обстановки снижается (до 14% по обеим проблемам).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии