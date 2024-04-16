Представления о личности Владимира Ленина и его роли в истории страны

Большинство опрошенных положительно оценивают роль Владимира Ленина в истории нашей страны. Доля россиян, придерживающихся этого мнения, постепенно нарастала на протяжении всех 18 лет наблюдений. Большая часть опрошенных считает, что тело Ленина нужно оставить в Мавзолее.

С 2006 года наблюдается рост доли положительных оценок роли В. Ленина в истории страны – с 40% (в 2006) до 67% (в 2024) – на сегодняшний день большинство россиян считают, что В. Ленин сыграл положительную роль в истории нашей страны (по сумме ответов «целиком положительную» и «скорее положительную»).

При этом, этого мнения чаще придерживаются респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 74%, со средним образованием и ниже (72%), а также ответившие, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то они проголосовали бы за КПРФ (83%).

Тогда как об отрицательной роли В. Ленина в истории чаще говорили респонденты в возрасте 25-39 лет (63%) и в возрасте 40-54 года (62%), а также с высшим образованием (21%).

Мнение о роли Владимира Ленина в отечественной истории изменилось за последнюю четверть века. Если в 1998 году чаще всего респонденты выбирали варианты ответов «память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдет по его пути» (44%) и «идеи Ленина были искажены его последователями» (37%). То на сегодняшний день, более трети респондентов (35%) охарактеризовали Ленина как человека, который вывел страну на путь прогресса и справедливости. В основном с данной точкой зрения согласны жители сел (44%), а также респонденты, готовые голосовать за КПРФ (53%). При этом, треть жителей Москвы разделяют точку зрения о том, что память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдет по его пути (34%), а жители городов с населением от 100 до 500 тысяч чаще говорят, что идеи Ленина были искажены его последователями (31%).

Впервые с 2000 года, изменилось мнение о том, как будут вспоминать о Владимире Ленине в будущем. Сейчас (как и в 1995 году), первую строчку занимает мнение о том, что через 40-50 лет о Ленине будут вспоминать как об основателе Советского государства, о нем сказали треть респондентов (33%). Данную точку зрения разделяют респонденты в возрасте 55 лет и старше (37%). При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет по сравнению с другими возрастными группами чаще отмечают, что о Ленине будут вспоминать как о вожде, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся (31%).

Респонденты, готовые голосовать за КПРФ, чаще, чем респонденты, готовые голосовать за другие партии, считают, что о Владимире Ленине будут вспоминать не только как об основателе Советского государства (46%), но и как о вожде, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся (35%), а также как о великом мыслителе, верно предвидевшем будущее (34%).

Почти половина россиян (45%) считают, что Владимира Ленина следует оставить в Мавзолее, что является рекордным показателем с 2000 года. Этого мнения чаще придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (54%), и респонденты, готовые голосовать за КПРФ (53%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии