Роль телевидения и интернета как главных источников новостей и топ наиболее популярных российских журналистов

Телевидение остаётся главным источником информации по охвату аудитории и доверию россиян. При этом совокупная аудитория разнообразных источников новостей в интернете превысила аудиторию телевизионных новостей. Из интернета новости чаще получают более молодые, образованные и обеспеченные респонденты. Новости по телевидению чаще смотрят люди старшего возраста, а также менее обеспеченные и менее образованные респонденты. Аудитория телеграм-каналов после резкого роста в 2022 году стабилизировалась на уровне четверти населения страны. Аудитория видеоблогов медленно увеличивается, однако большинство респондентов их не смотрит. Самыми популярными журналистами, ведущими общественно-политических программ стали В. Соловьев, О. Скабеева, Е. Попов, М. Симоньян и Д. Кисилев. Независимые блогеры и журналисты теряют аудиторию.

Телевидение остаётся главным источником новостей для россиян, так в марте 2024 года телевидение как основной ресурс получения новостей отметили две трети россиян (65%). Из социальных сетей, интернет-изданий и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 38%, 28% и 24% опрошенных соответственно. Аудитория читателей телеграм-каналов в 2023-2024 гг. стабилизировалась после резкого роста весной 2022 года.

Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? (таблица)

июн.13 мар.14 ноя.15 июл.16 мар.18 авг.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 фев.24 мар.24 Телевидение 88 90 85 86 85 73 72 73 74 69 67 63 66 65 62 68 62 62 62 64 63 62 63 65 70 67 64 63 62 65 64 63 63 63 62 64 59 60 57 59 53 59 60 63 62 61 63 65 Радио 16 18 13 22 15 15 15 15 16 15 12 9 12 16 11 12 12 10 11 11 11 10 9 12 10 10 9 10 11 11 11 11 10 9 9 12 9 11 10 9 10 11 9 11 12 10 10 12 Печатные издания 24 25 14 23 15 16 14 20 16 15 11 12 13 16 12 12 11 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 6 7 7 6 6 7 5 7 5 5 5 6 5 6 5 5 7 6 Интернет-издания 21 24 21 33 27 37 32 39 38 37 36 39 37 41 34 32 36 32 32 31 33 31 34 32 30 32 33 32 35 33 32 31 32 30 30 32 29 31 29 32 33 27 26 27 29 29 30 28 Социальные сети 14 15 13 23 21 28 34 39 39 38 36 42 39 41 38 42 37 42 40 37 39 40 41 43 38 39 39 39 39 38 39 39 40 38 37 40 38 37 37 39 40 33 31 38 38 39 39 38 Телеграм-каналы — — — — — — 1 4 4 6 5 7 5 8 6 5 6 6 7 5 6 7 6 9 14 16 16 16 17 18 18 20 19 20 19 19 20 22 25 25 25 20 22 22 21 25 22 24 Ютуб-каналы — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 11 12 12 13 14 14

Популярность телевидения как основного источника информации выше среди россиян более старшего возраста, так, 85% опрошенных в возрасте 55 лет и старше получают новости с телеэкрана. Более молодые россияне чаще узнают новости из альтернативных источников: социальных сетей (57%), Telegram-каналов (43%), а также интернет-изданий (39%). ТВ более популярно среди респондентов со средним образованием и ниже (69%), а также тех, кому едва хватает на еду (59%). Чаще остальных потребляют новости из социальных сетей, интернет-источников и телеграм-каналов опрошенные с высшим образованием (43%, 38%, 30% соответственно), а также респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (телевизор, холодильник, автомобиль и т.д.) – 42%, 35%, 31% соответственно.

Уровень доверия ТВ постепенно восстанавливается после небольшого спада весной прошлого года. Новостям по телевидению доверяет каждый второй опрошенный, интернет-изданиям и соцсетям по 16% и 18% респондентов. Доверие телеграм-каналам также продолжает расти, сейчас они выходят на второе место по доверию в освещении новостей, в марте этого года им доверяли – 18% опрошенных.

Каким источникам информации Вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире? (таблица)

июн.13 мар.14 ноя.15 июл.16 мар.18 авг.18 мар.19 янв.20 мар.20 авг.20 окт.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 фев.24 мар.24 Телевидение 51 50 41 59 51 49 54 52 50 47 47 44 45 47 45 48 46 46 45 48 44 44 48 49 54 52 50 50 46 50 49 46 46 48 49 50 44 45 41 45 42 42 44 45 45 49 49 50 Радио 12 13 11 9 9 9 11 10 11 10 9 7 8 8 8 7 8 8 9 7 8 8 6 7 8 7 7 8 9 9 8 8 8 6 8 9 6 7 6 6 8 8 7 7 8 8 7 8 Печатные издания 14 15 14 9 8 8 10 13 10 11 8 9 10 11 8 8 9 6 7 7 6 5 5 6 4 6 6 6 8 5 5 5 7 6 5 6 6 4 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 Интернет-издания 14 19 18 20 19 24 22 24 22 23 25 26 22 23 22 23 21 20 21 21 20 19 21 19 17 17 17 18 19 15 17 17 17 18 16 17 15 17 15 16 17 17 15 14 13 14 18 15 Социальные сети 10 9 9 12 15 15 20 21 20 24 23 24 21 20 20 22 23 23 23 22 22 23 23 23 15 17 19 19 20 17 16 19 20 19 20 19 18 20 18 18 19 17 17 18 16 18 17 18 Телеграм-каналы — — — — — 1 2 4 3 7 5 7 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 11 12 11 14 14 11 14 14 15 15 15 12 13 17 18 18 16 15 16 14 14 16 14 18 Ютуб-каналы — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 6 5 5 5 7 7

Доверие ТВ в освещении новостей в стране и в мире зависит от возраста респондентов. Чаще остальных доверяют телевизионным новостям респонденты старшего возраста (66% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (55%), и те, кому едва хватает денег на еду (59%).

Уровень доверия социальным сетям, телеграм-каналам и интернет-изданиям выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет (34%, 33% и 22% соответственно), респондентов с высшим образованием (19%, 22%, 21% соответственно), россиян, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (18%, 20%, 23% соответственно).

На сегодняшний день “ежедневно или практически ежедневно” смотрит телевизионные новости 56% опрошенных, новости в интернете — около 60%, и еще четверть (25%) регулярно смотрят видеоблоги и видеоблогеров.

Доля потребителей теленовостей плавно снижалась в 2017—2021 и после этого стабилизировалась на текущем уровне. Потребление интернет-новостей плавно нарастало на протяжении восьми лет измерений. Доля регулярных зрителей ютуб-каналов практически не меняется в последние 3-4 года.

Доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно, существенно выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (45%) и в старшей возрастной группе (55 лет и старше) — 61% (и еще 22% по группе — смотрят новости по ТВ почти ежедневно). Среди молодежи (18-24 лет) доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно составляет 11%, еще столько же (11%) смотрят новости по ТВ практически каждый день. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути – 33% опрошенных ежедневно или почти ежедневно смотрят ТВ новости.

Чаще читают новости в интернете молодёжь в возрасте 18-24 лет, а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути – 73% и 64%, соответственно, делают это ежедневно или практически ежедневно. Среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше и тех, кто считает, что страна идёт в правильном направлении, эта доля существенно ниже (по 44% и 60%).

Доля тех, кто смотрит видеоблоги каждый день или практически ежедневно, выше среди более молодых россиян (44% в возрастной группе 18-24 года), а также среди респондентов, которые считают, что страна движется в неправильном направлении (около 37%). Реже остальных видеоблоги смотрят более возрастные респонденты: в группе 55 лет и старше 79% смотрят видеоблоги реже чем раз в неделю, практически никогда, аналогично, в группе тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении такой ответ дали 65%.

В рамках исследования респондентов также просили назвать несколько российских журналистов или журналисток, теле- и радио ведущих или видеоблогеров, которые освещают общественно-политические темы, за программами или выступлениями которых респонденты стараются следить. По результатам открытого вопроса (ответы не предлагались) респонденты чаще всего упоминали Владимира Соловьева (его назвали 21% опрошенных). Несколько реже упоминали Ольгу Скабееву (12%), Евгения Попова (5%), Маргариту Симоньян (4%). Кроме того, по 1% респондентов упоминали Юрия Подоляку, Александра Сладкова, Ксению Собчак, Алексея Пивоварова**.

В этом году из топ-20 журналистов выбыли Юрий Дудь**, Илья Варламов**, Максим Кац**, которых в год назад отмечали по 1% россиян, и прежде всего молодые респонденты. В этот раз их упомянули менее 1%.»

**признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии