Роль телевидения и интернета как главных источников новостей и топ наиболее популярных российских журналистов

Телевидение остаётся главным источником информации по охвату аудитории и доверию россиян. При этом совокупная аудитория разнообразных источников новостей в интернете превысила аудиторию телевизионных новостей. Из интернета новости чаще получают более молодые, образованные и обеспеченные респонденты. Новости по телевидению чаще смотрят люди старшего возраста, а также менее обеспеченные и менее образованные респонденты. Аудитория телеграм-каналов после резкого роста в 2022 году стабилизировалась на уровне четверти населения страны. Аудитория видеоблогов медленно увеличивается, однако большинство респондентов их не смотрит. Самыми популярными журналистами, ведущими общественно-политических программ стали В. Соловьев, О. Скабеева, Е. Попов, М. Симоньян и Д. Кисилев. Независимые блогеры и журналисты теряют аудиторию.
Телевидение остаётся главным источником новостей для россиян, так в марте 2024 года телевидение как основной ресурс получения новостей отметили две трети россиян (65%). Из социальных сетей, интернет-изданий и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 38%, 28% и 24% опрошенных соответственно. Аудитория читателей телеграм-каналов в 2023-2024 гг. стабилизировалась после резкого роста весной 2022 года.
Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? (таблица)
|июн.13
|мар.14
|ноя.15
|июл.16
|мар.18
|авг.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июн.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|сен.23
|окт.23
|ноя.23
|дек.23
|янв.24
|фев.24
|мар.24
|Телевидение
|88
|90
|85
|86
|85
|73
|72
|73
|74
|69
|67
|63
|66
|65
|62
|68
|62
|62
|62
|64
|63
|62
|63
|65
|70
|67
|64
|63
|62
|65
|64
|63
|63
|63
|62
|64
|59
|60
|57
|59
|53
|59
|60
|63
|62
|61
|63
|65
|Радио
|16
|18
|13
|22
|15
|15
|15
|15
|16
|15
|12
|9
|12
|16
|11
|12
|12
|10
|11
|11
|11
|10
|9
|12
|10
|10
|9
|10
|11
|11
|11
|11
|10
|9
|9
|12
|9
|11
|10
|9
|10
|11
|9
|11
|12
|10
|10
|12
|Печатные издания
|24
|25
|14
|23
|15
|16
|14
|20
|16
|15
|11
|12
|13
|16
|12
|12
|11
|7
|7
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|8
|7
|6
|7
|7
|6
|6
|7
|5
|7
|5
|5
|5
|6
|5
|6
|5
|5
|7
|6
|Интернет-издания
|21
|24
|21
|33
|27
|37
|32
|39
|38
|37
|36
|39
|37
|41
|34
|32
|36
|32
|32
|31
|33
|31
|34
|32
|30
|32
|33
|32
|35
|33
|32
|31
|32
|30
|30
|32
|29
|31
|29
|32
|33
|27
|26
|27
|29
|29
|30
|28
|Социальные сети
|14
|15
|13
|23
|21
|28
|34
|39
|39
|38
|36
|42
|39
|41
|38
|42
|37
|42
|40
|37
|39
|40
|41
|43
|38
|39
|39
|39
|39
|38
|39
|39
|40
|38
|37
|40
|38
|37
|37
|39
|40
|33
|31
|38
|38
|39
|39
|38
|Телеграм-каналы
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1
|4
|4
|6
|5
|7
|5
|8
|6
|5
|6
|6
|7
|5
|6
|7
|6
|9
|14
|16
|16
|16
|17
|18
|18
|20
|19
|20
|19
|19
|20
|22
|25
|25
|25
|20
|22
|22
|21
|25
|22
|24
|Ютуб-каналы
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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|—
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|—
|11
|12
|12
|13
|14
|14
Популярность телевидения как основного источника информации выше среди россиян более старшего возраста, так, 85% опрошенных в возрасте 55 лет и старше получают новости с телеэкрана. Более молодые россияне чаще узнают новости из альтернативных источников: социальных сетей (57%), Telegram-каналов (43%), а также интернет-изданий (39%). ТВ более популярно среди респондентов со средним образованием и ниже (69%), а также тех, кому едва хватает на еду (59%). Чаще остальных потребляют новости из социальных сетей, интернет-источников и телеграм-каналов опрошенные с высшим образованием (43%, 38%, 30% соответственно), а также респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (телевизор, холодильник, автомобиль и т.д.) – 42%, 35%, 31% соответственно.
Уровень доверия ТВ постепенно восстанавливается после небольшого спада весной прошлого года. Новостям по телевидению доверяет каждый второй опрошенный, интернет-изданиям и соцсетям по 16% и 18% респондентов. Доверие телеграм-каналам также продолжает расти, сейчас они выходят на второе место по доверию в освещении новостей, в марте этого года им доверяли – 18% опрошенных.
Каким источникам информации Вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире? (таблица)
|июн.13
|мар.14
|ноя.15
|июл.16
|мар.18
|авг.18
|мар.19
|янв.20
|мар.20
|авг.20
|окт.20
|янв.21
|фев.21
|мар.21
|апр.21
|июн.21
|июл.21
|авг.21
|сен.21
|окт.21
|ноя.21
|дек.21
|янв.22
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|июл.23
|авг.23
|сен.23
|окт.23
|ноя.23
|дек.23
|янв.24
|фев.24
|мар.24
|Телевидение
|51
|50
|41
|59
|51
|49
|54
|52
|50
|47
|47
|44
|45
|47
|45
|48
|46
|46
|45
|48
|44
|44
|48
|49
|54
|52
|50
|50
|46
|50
|49
|46
|46
|48
|49
|50
|44
|45
|41
|45
|42
|42
|44
|45
|45
|49
|49
|50
|Радио
|12
|13
|11
|9
|9
|9
|11
|10
|11
|10
|9
|7
|8
|8
|8
|7
|8
|8
|9
|7
|8
|8
|6
|7
|8
|7
|7
|8
|9
|9
|8
|8
|8
|6
|8
|9
|6
|7
|6
|6
|8
|8
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|Печатные издания
|14
|15
|14
|9
|8
|8
|10
|13
|10
|11
|8
|9
|10
|11
|8
|8
|9
|6
|7
|7
|6
|5
|5
|6
|4
|6
|6
|6
|8
|5
|5
|5
|7
|6
|5
|6
|6
|4
|6
|5
|5
|6
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|Интернет-издания
|14
|19
|18
|20
|19
|24
|22
|24
|22
|23
|25
|26
|22
|23
|22
|23
|21
|20
|21
|21
|20
|19
|21
|19
|17
|17
|17
|18
|19
|15
|17
|17
|17
|18
|16
|17
|15
|17
|15
|16
|17
|17
|15
|14
|13
|14
|18
|15
|Социальные сети
|10
|9
|9
|12
|15
|15
|20
|21
|20
|24
|23
|24
|21
|20
|20
|22
|23
|23
|23
|22
|22
|23
|23
|23
|15
|17
|19
|19
|20
|17
|16
|19
|20
|19
|20
|19
|18
|20
|18
|18
|19
|17
|17
|18
|16
|18
|17
|18
|Телеграм-каналы
|—
|—
|—
|—
|—
|1
|2
|4
|3
|7
|5
|7
|5
|6
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|6
|6
|5
|7
|11
|12
|11
|14
|14
|11
|14
|14
|15
|15
|15
|12
|13
|17
|18
|18
|16
|15
|16
|14
|14
|16
|14
|18
|Ютуб-каналы
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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|—
|—
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|—
|6
|5
|5
|5
|7
|7
Доверие ТВ в освещении новостей в стране и в мире зависит от возраста респондентов. Чаще остальных доверяют телевизионным новостям респонденты старшего возраста (66% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (55%), и те, кому едва хватает денег на еду (59%).
Уровень доверия социальным сетям, телеграм-каналам и интернет-изданиям выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет (34%, 33% и 22% соответственно), респондентов с высшим образованием (19%, 22%, 21% соответственно), россиян, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (18%, 20%, 23% соответственно).
На сегодняшний день “ежедневно или практически ежедневно” смотрит телевизионные новости 56% опрошенных, новости в интернете — около 60%, и еще четверть (25%) регулярно смотрят видеоблоги и видеоблогеров.
Доля потребителей теленовостей плавно снижалась в 2017—2021 и после этого стабилизировалась на текущем уровне. Потребление интернет-новостей плавно нарастало на протяжении восьми лет измерений. Доля регулярных зрителей ютуб-каналов практически не меняется в последние 3-4 года.
Доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно, существенно выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (45%) и в старшей возрастной группе (55 лет и старше) — 61% (и еще 22% по группе — смотрят новости по ТВ почти ежедневно). Среди молодежи (18-24 лет) доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно составляет 11%, еще столько же (11%) смотрят новости по ТВ практически каждый день. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути – 33% опрошенных ежедневно или почти ежедневно смотрят ТВ новости.
Чаще читают новости в интернете молодёжь в возрасте 18-24 лет, а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути – 73% и 64%, соответственно, делают это ежедневно или практически ежедневно. Среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше и тех, кто считает, что страна идёт в правильном направлении, эта доля существенно ниже (по 44% и 60%).
Доля тех, кто смотрит видеоблоги каждый день или практически ежедневно, выше среди более молодых россиян (44% в возрастной группе 18-24 года), а также среди респондентов, которые считают, что страна движется в неправильном направлении (около 37%). Реже остальных видеоблоги смотрят более возрастные респонденты: в группе 55 лет и старше 79% смотрят видеоблоги реже чем раз в неделю, практически никогда, аналогично, в группе тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении такой ответ дали 65%.
В рамках исследования респондентов также просили назвать несколько российских журналистов или журналисток, теле- и радио ведущих или видеоблогеров, которые освещают общественно-политические темы, за программами или выступлениями которых респонденты стараются следить. По результатам открытого вопроса (ответы не предлагались) респонденты чаще всего упоминали Владимира Соловьева (его назвали 21% опрошенных). Несколько реже упоминали Ольгу Скабееву (12%), Евгения Попова (5%), Маргариту Симоньян (4%). Кроме того, по 1% респондентов упоминали Юрия Подоляку, Александра Сладкова, Ксению Собчак, Алексея Пивоварова**.
В этом году из топ-20 журналистов выбыли Юрий Дудь**, Илья Варламов**, Максим Кац**, которых в год назад отмечали по 1% россиян, и прежде всего молодые респонденты. В этот раз их упомянули менее 1%.»
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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