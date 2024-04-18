Пресс-выпуски

Роль телевидения и интернета как главных источников новостей и топ наиболее популярных российских журналистов

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Телевидение остаётся главным источником информации по охвату аудитории и доверию россиян. При этом совокупная аудитория разнообразных источников новостей в интернете превысила аудиторию телевизионных новостей. Из интернета новости чаще получают более молодые, образованные и обеспеченные респонденты. Новости по телевидению чаще смотрят люди старшего возраста, а также менее обеспеченные и менее образованные респонденты. Аудитория телеграм-каналов после резкого роста в 2022 году стабилизировалась на уровне четверти населения страны. Аудитория видеоблогов медленно увеличивается, однако большинство респондентов их не смотрит. Самыми популярными журналистами, ведущими общественно-политических программ стали В. Соловьев, О. Скабеева, Е. Попов, М. Симоньян и Д. Кисилев. Независимые блогеры и журналисты теряют аудиторию.

Телевидение остаётся главным источником новостей для россиян, так в марте 2024 года телевидение как основной ресурс получения новостей отметили две трети россиян (65%). Из социальных сетей, интернет-изданий и Telegram-каналов чаще всего узнают информацию о событиях в стране и мире 38%, 28% и 24% опрошенных соответственно. Аудитория читателей телеграм-каналов в 2023-2024 гг. стабилизировалась после резкого роста весной 2022 года.

Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире? (таблица)

июн.13мар.14ноя.15июл.16мар.18авг.18мар.19янв.20мар.20авг.20окт.20янв.21фев.21мар.21апр.21июн.21июл.21авг.21сен.21окт.21ноя.21дек.21янв.22фев.22мар.22апр.22май.22июн.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23окт.23ноя.23дек.23янв.24фев.24мар.24
Телевидение889085868573727374696763666562686262626463626365706764636265646363636264596057595359606362616365
Радио1618132215151515161512912161112121011111110912101091011111111109912911109101191112101012
Печатные издания24251423151614201615111213161212117766666666687677667575556565576
Интернет-издания212421332737323938373639374134323632323133313432303233323533323132303032293129323327262729293028
Социальные сети141513232128343939383642394138423742403739404143383939393938393940383740383737394033313838393938
Телеграм-каналы — — — — — —144657586566756769141616161718182019201919202225252520222221252224
Ютуб-каналы —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 111212131414

Популярность телевидения как основного источника информации выше среди россиян более старшего возраста, так, 85% опрошенных в возрасте 55 лет и старше получают новости с телеэкрана. Более молодые россияне чаще узнают новости из альтернативных источников: социальных сетей (57%), Telegram-каналов (43%), а также интернет-изданий (39%). ТВ более популярно среди респондентов со средним образованием и ниже (69%), а также тех, кому едва хватает на еду (59%). Чаще остальных потребляют новости из социальных сетей, интернет-источников и телеграм-каналов опрошенные с высшим образованием (43%, 38%, 30% соответственно), а также респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (телевизор, холодильник, автомобиль и т.д.) – 42%, 35%, 31% соответственно.

Уровень доверия ТВ постепенно восстанавливается после небольшого спада весной прошлого года. Новостям по телевидению доверяет каждый второй опрошенный, интернет-изданиям и соцсетям по 16% и 18% респондентов. Доверие телеграм-каналам также продолжает расти, сейчас они выходят на второе место по доверию в освещении новостей, в марте этого года им доверяли – 18% опрошенных.

Каким источникам информации Вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире? (таблица)

 июн.13мар.14ноя.15июл.16мар.18авг.18мар.19янв.20мар.20авг.20окт.20янв.21фев.21мар.21апр.21июн.21июл.21авг.21сен.21окт.21ноя.21дек.21янв.22фев.22мар.22апр.22май.22июн.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23окт.23ноя.23дек.23янв.24фев.24мар.24
Телевидение515041595149545250474744454745484646454844444849545250504650494646484950444541454242444545494950
Радио1213119991110111097888788978867877899888689676688778878
Печатные издания141514988101310118910118896776556466685557656646556655556
Интернет-издания141918201924222422232526222322232120212120192119171717181915171717181617151715161717151413141815
Социальные сети1099121515202120242324212020222323232222232323151719192017161920192019182018181917171816181718
Телеграм-каналы —— — — — 1243757565555556657111211141411141415151512131718181615161414161418
Ютуб-каналы —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 655577

Доверие ТВ в освещении новостей в стране и в мире зависит от возраста респондентов. Чаще остальных доверяют телевизионным новостям респонденты старшего возраста (66% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (55%), и те, кому едва хватает денег на еду (59%).

Уровень доверия социальным сетям, телеграм-каналам и интернет-изданиям выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет (34%, 33% и 22% соответственно), респондентов с высшим образованием (19%, 22%, 21% соответственно), россиян, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (18%, 20%, 23% соответственно).

На сегодняшний день “ежедневно или практически ежедневно” смотрит телевизионные новости 56% опрошенных, новости в интернете — около 60%, и еще четверть (25%) регулярно смотрят видеоблоги и видеоблогеров.

Доля потребителей теленовостей плавно снижалась в 2017—2021 и после этого стабилизировалась на текущем уровне. Потребление интернет-новостей плавно нарастало на протяжении восьми лет измерений. Доля регулярных зрителей ютуб-каналов практически не меняется в последние 3-4 года.

Доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно, существенно выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (45%) и в старшей возрастной группе (55 лет и старше) — 61% (и еще 22% по группе  — смотрят новости по ТВ почти ежедневно). Среди молодежи (18-24 лет) доля тех, кто смотрит новости по ТВ ежедневно составляет 11%, еще столько же (11%) смотрят новости по ТВ практически каждый день. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути – 33% опрошенных ежедневно или почти ежедневно смотрят ТВ новости.

Чаще читают новости в интернете молодёжь в возрасте 18-24 лет, а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути – 73% и 64%, соответственно, делают это ежедневно или практически ежедневно. Среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше и тех, кто считает, что страна идёт в правильном направлении, эта доля существенно ниже (по 44% и 60%).

Доля тех, кто смотрит видеоблоги каждый день или практически ежедневно, выше среди более молодых россиян (44% в возрастной группе 18-24 года), а также среди респондентов, которые считают, что страна движется в неправильном направлении (около 37%). Реже остальных видеоблоги смотрят более возрастные респонденты: в группе 55 лет и старше 79% смотрят видеоблоги реже чем раз в неделю, практически никогда, аналогично, в группе тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении такой ответ дали 65%.

В рамках исследования респондентов также просили назвать несколько российских журналистов или журналисток, теле- и радио ведущих или видеоблогеров, которые освещают общественно-политические темы, за программами или выступлениями которых респонденты стараются следить. По результатам открытого вопроса (ответы не предлагались) респонденты чаще всего упоминали Владимира Соловьева (его назвали 21% опрошенных). Несколько реже упоминали Ольгу Скабееву (12%), Евгения Попова (5%), Маргариту Симоньян (4%). Кроме того, по 1% респондентов упоминали Юрия Подоляку, Александра Сладкова, Ксению Собчак, Алексея Пивоварова**.

В этом году из топ-20 журналистов выбыли Юрий Дудь**, Илья Варламов**, Максим Кац**, которых в год назад отмечали по 1% россиян, и прежде всего молодые респонденты. В этот раз их упомянули менее 1%.»

**признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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