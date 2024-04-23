Аудитория пользователей интернета, социальных сетей, мессенджеров и VPN-сервисов

Четверо из пяти россиян выходят в интернет ежедневно (в 2001 году — всего 2%). Чаще всего это молодые опрошенные, но количество пользователей старшего возраста растет. Две трети опрошенных регулярно пользуются соцсетями, с 2011 года эта доля утроилась. Самые популярные социальные сети – ВК и YouTube, их аудитория продолжает увеличиваться (например, аудитория VK за 13 лет выросла в три раза). 80% опрошенных пользуются мессенджерами, за 8 лет это число удвоилось. Наиболее популярны Whatsapp и Telegram, их аудитория растет. Четверть россиян пользуются VNP-сервисами хотя бы время от времени, на протяжении последних двух лет их доля практически не меняется.
Доля регулярных интернет-пользователей (те, кто выходит в интернет “каждый день” или “несколько раз в неделю”) продолжает увеличиваться и марте 2024 года достигла своих максимальных значений – 81%. В 2001 году таких было всего 2%.
Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? (таблица)
|ноя.15
|сен.16
|дек.17
|ноя.18
|ноя.19
|мар.22
|апр.22
|мар.23
|мар.24
|Ежедневно/практически ежедневно
|43
|44
|49
|57
|65
|68
|70
|72
|74
|Несколько раз в неделю
|19
|19
|17
|11
|10
|8
|8
|6
|6
|Примерно 1 раз в неделю
|7
|6
|6
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|Реже 1 раза в неделю
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|1
|Никогда
|27
|27
|26
|25
|19
|19
|17
|16
|15
На сегодняшний день 81% россиян посещают интернет ежедневно, в 2001 году таких было 2%. Доля ежедневных интернет-пользователей медленно растет во всех возрастных группах, так, среди опрошенных до 24 лет таких стало 98% (в марте 2023 года – 95%), в группе 25-39 лет – 93% (в марте 2023 года – 91%), среди респондентов 40-54 года таких стало 82% (в марте 2023 года – 78%), в группе 55 лет и старше – 49% (в марте 2023 года – 48%).
Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? Доля ответов «Ежедневно/практически ежедневно» по возрастным группам (таблица)
|ноя.15
|сен.16
|дек.17
|ноя.18
|ноя.19
|мар.22
|апр.22
|мар.23
|мар.24
|Население в целом
|43
|44
|49
|57
|65
|68
|70
|72
|74
|18-24 года
|81
|86
|92
|92
|94
|89
|95
|95
|98
|25-39 года
|62
|64
|73
|83
|89
|91
|92
|91
|93
|40-54 года
|39
|37
|49
|59
|69
|76
|73
|78
|82
|55 лет и старше
|11
|13
|16
|26
|34
|40
|44
|48
|49
Социальные сети
В марте этого года число пользователей социальными сетями достигло максимальных значений – 75% опрошенных (из них 59% посещают ежедневно или практически ежедневно, ещё по 8% респондентов заходят на странички в социальных сетях несколько раз в неделю или раз в неделю и реже). Каждый четвёртый опрошенный (25%) вообще не пользуется соцсетями, за 11 лет эта доля сократилась почти в 2 раза (в 2013 году таких начитывалось 44%). Аудитория социальных сетей активно увеличивалась с 2011 по 2021 год, после чего рост замедлился и почти остановился.
Доля тех, кто посещает социальные сети ежедневно или почти ежедневно, существенно выше среди молодых опрошенных в возрасте до 24 лет (89%), более обеспеченных (68%, кто может позволить товары длительного пользования) и образованных (65% тех, у кого есть высшее образование) респондентов.
Заметно реже посещают соцсети старшие возрастные группы (31% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (51%), опрошенные, которым едва хватает денег на еду (40%).
Самыми популярными социальными сетями в России являются ВКонтакте и YouTube. Доля пользователей ВКонтакте с 2011 года выросла с 17% до 50% от общего числа респондентов. Аудитория YouTube (Ютуб) с 2018 года выросла более чем в два раза — с 15% до 37%.
Аудитория Одноклассников, напротив, сокращается на протяжении последних 8 лет – 25% (44% в марте 2016 года).
Также продолжается сокращение числа пользователей социальных сетей, заблокированных на территории России. Так аудитория TikTok (Тик-Ток) сократилась до 20% (24% в марте 2022 года), Instagram* – до 14% (31% в 2021 году), Facebook* — до 1% (9% в 2021 году), Х (Твиттер) – до 1% (3% в марте 2021 года).
Какие «социальные сети» Вы посещаете? (таблица)
|Август 2011
|Октябрь 2012
|Июль 2013
|Март 2014
|Август 2014
|Август 2015
|Март 2016
|Март 2017
|Октябрь 2017
|Декабрь 2017
|Апрель 2018
|Август 2018
|Март 2020
|Январь 2021
|Март 2022
|Апрель 2022
|Март 2023
|Март 2024
|Вконтакте
|17
|27
|33
|33
|32
|35
|36
|40
|39
|38
|35
|38
|45
|43
|46
|47
|47
|50
|YouTube (Ютуб)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|15
|22
|30
|35
|33
|34
|34
|37
|Одноклассники
|26
|35
|43
|45
|44
|44
|44
|43
|42
|37
|35
|33
|31
|31
|28
|29
|27
|25
|Tik Tok (Тик Ток)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5
|14
|24
|23
|21
|20
|Instagram* (Инстаграм)
|—
|—
|—
|2
|3
|5
|6
|11
|16
|13
|14
|17
|28
|31
|16
|15
|15
|14
|Дзен (Яндекс-Дзен)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9
|9
|RuTube.ru (РуТуб)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|3
|Facebook* (Фэйсбук)
|3
|6
|10
|11
|9
|9
|11
|12
|12
|12
|9
|8
|10
|9
|4
|4
|3
|2
|Мой мир на Mail.ru (Мэйл Ру)
|11
|12
|17
|14
|11
|10
|8
|7
|9
|6
|5
|6
|5
|4
|4
|3
|2
|2
|Х (Твиттер)
|1
|3
|5
|4
|5
|4
|5
|6
|7
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|1
Самые молодые респонденты (до 24 лет) чаще представителей других возрастных групп посещают YouTube (62%), TikTok (39%) и Instagram* (28%). Среди старших возрастных групп (55 лет и старше) большей популярностью пользуется соцсеть “Одноклассники» – 53%, и Дзен (Яндекс-дзен) – 17%.
Мессенджеры
Большинство россиян (80%) используют мессенджеры (в 2016 году было 35%). Самыми популярными мессенджерами в России остаются WhatsApp и Telegram. WhatsApp пользуется 72% опрошенных (в феврале 2016 года – 17%), Telegram – 51% респондентов (21% в марте 2021 года). Однако, если Telegram для звонков и обмена сообщениями использует каждый второй опрошенный (51%), то получают новости из Telegram-каналов вдвое меньше – каждый четвёртый (24% респондентов). Одновременно с этим заметен тренд на снижение аудитории Viber (21%), пик популярности которого пришёлся на весну 2021 года, тогда им пользовался почти каждый третий (31%).
Молодёжь пользуется мессенджерами заметно активнее, чем более старшие россияне. Среди респондентов 18-24 лет 85% пользуются Telegram, 82% – WhatsApp, 37% – ВКонтакте. Среди опрошенных возрастной группы 55 лет и старше 41% совсем не пользуются приложениями для мобильных телефонов для совершения звонков и обмена сообщениями.
Сервисы VPN
В марте этого года регулярно сталкивались с невозможностью получить доступ к привычнм цифровым сервисам только 3% опрошенных, несколько раз – 11%, ещё 8% – 1-2 раза за месяц, 78% респондентов не сталкивались с такими проблемами вовсе. За последние два года практически вдвое снизилось число россиян, сталкивающихся с такого рода проблемами (37% в марте 2022 года).
Наибольшая доля тех, кто встречался с такими проблемами, представлена в возрастной группе 18-24 года (34%), а также среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%). Реже всего с такими проблемами сталкивались респонденты 55 лет и старше (13%), а также те, кто одобряет деятельность действующего президента (18%).
Постепенно растет доля респондентов, осведомленных о VPN-сервисах. Однако число пользователей этими сервисами с 2022 года не изменилась — четверть россиян используют VPN для беспрепятственного доступа к Интернет-ресурсам (в том числе 11% — регулярно используют, а 14% — иногда). Около трети (36%) знают о таких сервисах, но не используют их, примерно столько же (37%) в первый раз слышат о VPN и их число постепенно снижается (в марте 2022 года таких было 46%).
Чаще всего сервисы VPN используют респонденты 18-24 лет (45%), опрошенные, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (30%), не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (32%), жители средних и крупных городов, а также Москвы (20% среди жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, 26% — более 500 тысяч человек, 26% — Москвы). Реже всего – опрошенные 55 лет и старше (8%), сельские жители (19%), респонденты, которым едва хватает на еду (10%),одобряющие деятельность нынешнего президента (24%).
*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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