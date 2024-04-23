Аудитория пользователей интернета, социальных сетей, мессенджеров и VPN-сервисов

Четверо из пяти россиян выходят в интернет ежедневно (в 2001 году — всего 2%). Чаще всего это молодые опрошенные, но количество пользователей старшего возраста растет. Две трети опрошенных регулярно пользуются соцсетями, с 2011 года эта доля утроилась. Самые популярные социальные сети – ВК и YouTube, их аудитория продолжает увеличиваться (например, аудитория VK за 13 лет выросла в три раза). 80% опрошенных пользуются мессенджерами, за 8 лет это число удвоилось. Наиболее популярны Whatsapp и Telegram, их аудитория растет. Четверть россиян пользуются VNP-сервисами хотя бы время от времени, на протяжении последних двух лет их доля практически не меняется.

Доля регулярных интернет-пользователей (те, кто выходит в интернет “каждый день” или “несколько раз в неделю”) продолжает увеличиваться и марте 2024 года достигла своих максимальных значений – 81%. В 2001 году таких было всего 2%.

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? (таблица)

ноя.15 сен.16 дек.17 ноя.18 ноя.19 мар.22 апр.22 мар.23 мар.24 Ежедневно/практически ежедневно 43 44 49 57 65 68 70 72 74 Несколько раз в неделю 19 19 17 11 10 8 8 6 6 Примерно 1 раз в неделю 7 6 6 4 4 3 3 4 3 Реже 1 раза в неделю 4 4 3 3 2 2 2 2 1 Никогда 27 27 26 25 19 19 17 16 15

На сегодняшний день 81% россиян посещают интернет ежедневно, в 2001 году таких было 2%. Доля ежедневных интернет-пользователей медленно растет во всех возрастных группах, так, среди опрошенных до 24 лет таких стало 98% (в марте 2023 года – 95%), в группе 25-39 лет – 93% (в марте 2023 года – 91%), среди респондентов 40-54 года таких стало 82% (в марте 2023 года – 78%), в группе 55 лет и старше – 49% (в марте 2023 года – 48%).

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? Доля ответов «Ежедневно/практически ежедневно» по возрастным группам (таблица)

ноя.15 сен.16 дек.17 ноя.18 ноя.19 мар.22 апр.22 мар.23 мар.24 Население в целом 43 44 49 57 65 68 70 72 74 18-24 года 81 86 92 92 94 89 95 95 98 25-39 года 62 64 73 83 89 91 92 91 93 40-54 года 39 37 49 59 69 76 73 78 82 55 лет и старше 11 13 16 26 34 40 44 48 49

Социальные сети

В марте этого года число пользователей социальными сетями достигло максимальных значений – 75% опрошенных (из них 59% посещают ежедневно или практически ежедневно, ещё по 8% респондентов заходят на странички в социальных сетях несколько раз в неделю или раз в неделю и реже). Каждый четвёртый опрошенный (25%) вообще не пользуется соцсетями, за 11 лет эта доля сократилась почти в 2 раза (в 2013 году таких начитывалось 44%). Аудитория социальных сетей активно увеличивалась с 2011 по 2021 год, после чего рост замедлился и почти остановился.

Доля тех, кто посещает социальные сети ежедневно или почти ежедневно, существенно выше среди молодых опрошенных в возрасте до 24 лет (89%), более обеспеченных (68%, кто может позволить товары длительного пользования) и образованных (65% тех, у кого есть высшее образование) респондентов.

Заметно реже посещают соцсети старшие возрастные группы (31% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (51%), опрошенные, которым едва хватает денег на еду (40%).

Самыми популярными социальными сетями в России являются ВКонтакте и YouTube. Доля пользователей ВКонтакте с 2011 года выросла с 17% до 50% от общего числа респондентов. Аудитория YouTube (Ютуб) с 2018 года выросла более чем в два раза — с 15% до 37%.

Аудитория Одноклассников, напротив, сокращается на протяжении последних 8 лет – 25% (44% в марте 2016 года).

Также продолжается сокращение числа пользователей социальных сетей, заблокированных на территории России. Так аудитория TikTok (Тик-Ток) сократилась до 20% (24% в марте 2022 года), Instagram* – до 14% (31% в 2021 году), Facebook* — до 1% (9% в 2021 году), Х (Твиттер) – до 1% (3% в марте 2021 года).

Какие «социальные сети» Вы посещаете? (таблица)

Август 2011 Октябрь 2012 Июль 2013 Март 2014 Август 2014 Август 2015 Март 2016 Март 2017 Октябрь 2017 Декабрь 2017 Апрель 2018 Август 2018 Март 2020 Январь 2021 Март 2022 Апрель 2022 Март 2023 Март 2024 Вконтакте 17 27 33 33 32 35 36 40 39 38 35 38 45 43 46 47 47 50 YouTube (Ютуб) — — — — — — — — — — 15 22 30 35 33 34 34 37 Одноклассники 26 35 43 45 44 44 44 43 42 37 35 33 31 31 28 29 27 25 Tik Tok (Тик Ток) — — — — — — — — — — — — 5 14 24 23 21 20 Instagram* (Инстаграм) — — — 2 3 5 6 11 16 13 14 17 28 31 16 15 15 14 Дзен (Яндекс-Дзен) — — — — — — — — — — — — — — — — 9 9 RuTube.ru (РуТуб) — — — — — — — — — — — — — — — — 2 3 Facebook* (Фэйсбук) 3 6 10 11 9 9 11 12 12 12 9 8 10 9 4 4 3 2 Мой мир на Mail.ru (Мэйл Ру) 11 12 17 14 11 10 8 7 9 6 5 6 5 4 4 3 2 2 Х (Твиттер) 1 3 5 4 5 4 5 6 7 4 4 3 3 3 2 2 2 1

Самые молодые респонденты (до 24 лет) чаще представителей других возрастных групп посещают YouTube (62%), TikTok (39%) и Instagram* (28%). Среди старших возрастных групп (55 лет и старше) большей популярностью пользуется соцсеть “Одноклассники» – 53%, и Дзен (Яндекс-дзен) – 17%.

Мессенджеры

Большинство россиян (80%) используют мессенджеры (в 2016 году было 35%). Самыми популярными мессенджерами в России остаются WhatsApp и Telegram. WhatsApp пользуется 72% опрошенных (в феврале 2016 года – 17%), Telegram – 51% респондентов (21% в марте 2021 года). Однако, если Telegram для звонков и обмена сообщениями использует каждый второй опрошенный (51%), то получают новости из Telegram-каналов вдвое меньше – каждый четвёртый (24% респондентов). Одновременно с этим заметен тренд на снижение аудитории Viber (21%), пик популярности которого пришёлся на весну 2021 года, тогда им пользовался почти каждый третий (31%).

Молодёжь пользуется мессенджерами заметно активнее, чем более старшие россияне. Среди респондентов 18-24 лет 85% пользуются Telegram, 82% – WhatsApp, 37% – ВКонтакте. Среди опрошенных возрастной группы 55 лет и старше 41% совсем не пользуются приложениями для мобильных телефонов для совершения звонков и обмена сообщениями.

Сервисы VPN

В марте этого года регулярно сталкивались с невозможностью получить доступ к привычнм цифровым сервисам только 3% опрошенных, несколько раз – 11%, ещё 8% – 1-2 раза за месяц, 78% респондентов не сталкивались с такими проблемами вовсе. За последние два года практически вдвое снизилось число россиян, сталкивающихся с такого рода проблемами (37% в марте 2022 года).

Наибольшая доля тех, кто встречался с такими проблемами, представлена в возрастной группе 18-24 года (34%), а также среди тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%). Реже всего с такими проблемами сталкивались респонденты 55 лет и старше (13%), а также те, кто одобряет деятельность действующего президента (18%).

Постепенно растет доля респондентов, осведомленных о VPN-сервисах. Однако число пользователей этими сервисами с 2022 года не изменилась — четверть россиян используют VPN для беспрепятственного доступа к Интернет-ресурсам (в том числе 11% — регулярно используют, а 14% — иногда). Около трети (36%) знают о таких сервисах, но не используют их, примерно столько же (37%) в первый раз слышат о VPN и их число постепенно снижается (в марте 2022 года таких было 46%).

Чаще всего сервисы VPN используют респонденты 18-24 лет (45%), опрошенные, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (30%), не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (32%), жители средних и крупных городов, а также Москвы (20% среди жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек, 26% — более 500 тысяч человек, 26% — Москвы). Реже всего – опрошенные 55 лет и старше (8%), сельские жители (19%), респонденты, которым едва хватает на еду (10%),одобряющие деятельность нынешнего президента (24%).

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии