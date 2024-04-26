Запомнившиеся события апреля 2024 года: паводки и наводнения

Четверть опрошенных в апреле назвали паводки и наводнения в числе наиболее запомнившихся событий последних недель. При этом еще свежи воспоминания о теракте в Крокус сити холле — это событие также отметили четверть опрошенных. В целом о наводнениях так или иначе осведомлены практически все респонденты, более половины внимательно следили за происходящим. Около половины опрошенных считают, что в данной ситуации в первую очередь виноваты местные власти. Еще треть видят в случившемся стечение обстоятельств.

Чаще всего в числе запомнившихся событий называли теракт в Крокусе, произошедший 22 марта, (26%) и паводки, наводнения в различных регионах России (26%). События, связанные с СВО, называли в общей сложности 17% опрошенных (в том числе успехи на СВО, прилеты БПЛА на российские территории и смерть военкора Еремина). По 4% отметили президентские выборы и ситуацию на Ближнем Востоке. Треть опрошенных (33%) не назвали никакие события, эта доля вернулась на уровень февраля и ранее после резкого снижения до 13% в марте (на фоне теракта).

Несмотря на то что только 26% опрошенных называют паводки в числе запомнившихся событий без подсказок, в целом только 6% ничего об этом не слышали. Тогда как более половины россиян (56%) внимательно за этим следили, и 38% что-то слышали.

Уровень осведомленности выше среди старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 98%, и телезрителей – 96%. Несколько больше доля тех, кто впервые слышит о паводках в младшей возрастной группе (18-24 года) – 15% и тех, кто смотрит ютуб-каналы – 8%. Также среди ютуб-аудитории меньше доля тех, кто внимательно следил за ситуацией – 45% (по сравнению с пользователями других источников информации).

Больше половины опрошенных считают, что в затоплениях виноваты прежде всего местные власти, которые халатно относились к подготовке к паводкам и своевременному обслуживанию защитных сооружений (53%). Треть (33%) считают, что это просто стечение обстоятельств – снежная зима и резкое таяние снега.

Точка зрения о том, что вина лежит в первую очередь на местных властях, в большей степени распространена среди респондентов старшего возраста (55 лет и старше) — 56%, среди тех, кто доверяет телеграм- и ютуб-каналам, а также соцсетям (60%, 57% и 57% соответственно), среди респондентов с высшим образованием (61%)

Мнение о том, что никто не виноват, чаще встречается среди молодежи (18-24 года), респондентов со средним и ниже образованием и тех, кто доверяет ТВ, как источнику информации (39%, 38% и 41% соответственно).

Мнение о ответственности президента и федеральных чиновников чаще всего встречается в группе тех, кто не одобряет деятельность президента (28%), при средних показателях 7% по другим группам.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии