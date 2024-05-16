Конфликт с Украиной: массовые оценки апреля 2024 года

Половина россиян продолжает следить за ситуацией вокруг Украины более-менее внимательно. Уровень поддержки ВС России остается высоким, их поддерживают три четверти россиян. После непродолжительного снижения в начале года начала восстанавливаться доля россиян, выступающих за мирные переговоры — сейчас таких около половины. При этом, если бы президент решил прекратить военные действия уже «на этой неделе», большинство (71%) поддержали бы его решение. Однако эта доля сокращается до 30%, если бы условием завершения конфликта стало возвращение новых территорий. Далеко не всегда россияне способны адекватно оценить, насколько их собственные взгляды на «спецоперацию» распространены в обществе.

После некоторого всплеска внимания к украинскому конфликту в прошлом месяце, доля людей, которая продолжает следить на происходящим более-менее внимательно, вернулась к уровню в половину населения (53%). Чаще следят за ситуацией в группе респондентов старшего возраста (55 лет и старше) – 67%, тех, кто доверяет телевидению как источнику информации – 65%, жителей Москвы – 60% и тех, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 56%.

Следят без особого внимания или вообще не следят за ситуацией россияне в возрасте 25-39 лет – 63%, те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации – 54%, жители крупных городов (с населением 500 тысяч человек и более) – 48% и те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 58%.

С сентября 2023 года уровень поддержки вооруженных сил России в Украине колеблется вокруг 75%. Чаще говорят о поддержке ВС РФ респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 79%, те, кто доверяет телевидению как источнику информации – 84%, жители городов с населением 100-500 тысяч человек – 78% и те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 82%.

Несколько чаще не поддерживают действия ВС РФ россияне в возрасте 25-39 лет – 23%, доверяющие Ютуб как источнику информации – 28%, жители небольших городов (с населением до 100 тысяч человек) – 19% и в особенности те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 55%.

После непродолжительного снижения в конце прошлого—начале нынешнего года начала восстанавливаться доля россиян, выступающих за мирные переговоры — сейчас таких около половины. Доля тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия, за тот же период менялась мало, сегодня таких 39%.

Сторонников перехода к мирным переговорам больше в группе молодежи (18 – 24 года) – 61%, тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации – 61%, жителей сельских населенных пунктов – 55% и тех, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 77%.

Сторонников продолжения военных действий больше в группе респондентов старшего возраста (55 лет и старше) – 45%, тех, кто доверяет телевидению как источнику информации – 45%, жителей Москвы – 59% и тех, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента – 43%.

В рамках апрельского опроса был повторен эксперимент, проведенный полгода назад. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. Эксперимент показал, что большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение В. Путина, если бы “на этой неделе” он решил прекратить военный конфликт с Украиной (в октябре 2023 – 70%). Однако, если бы В. Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения присоединённых территорий, то в этом случае его решение поддержали бы менее трети россиян (30%, в октябре 2023 – 34%).

По сравнению с прошлым замером можно отметить увеличение доли ответов «определенно поддержу» в отношении прекращения конфликта (на 7 п.п.) и доли ответов «определенно не поддержу» в отношении прекращения конфликта при условии возврата территорий (на 6 п.п).

За полтора года практически не изменились представления россиян о том, насколько распространены их собственные взгляды на «спецоперацию» среди населения в целом. Так, более половины опрошенных (57%, в августе 2022 – 54%) считают, что большинство придерживается тех же взглядов на спецоперацию, что и они, четверть (25%) – считают, что их взгляды разделяют половина россиян, и только 5% уверены, что большинство других жителей России придерживаются противоположных взглядов.

Обращает на себя внимание следующее несоответствие во взглядах — хотя идею продолжения военных действия поддерживает меньшая часть россиян, три четверти из них считают, что большинство населения придерживается того же мнения (что не соответствует результатам опроса). Среди респондентов, не поддерживающих действия российских вооруженных сил, до трети (35%) также считают, что большинство населения страны думает так же (что не соответствует полученным результатам).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии