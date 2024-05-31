Запомнившиеся события мая

В мае в числе запомнившихся событий россияне называли события, связанные с проведением «спецоперации», гибель президента Ирана, празднование 9 мая, инаугурацию В.Путина, последовавшие за ней кадровые перестановки, а также атаки украинских дронов на российские города.

Большинство опрошенных не смогли назвать каких-либо запомнившихся событий (37%). 13% говорили об СВО, 10% упомянули гибель президента Ирана Раиси, еще 9% говорили о праздновании Дня Победы, параде и выставке трофейной военной техники на Поклонной горе.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии