Как россияне собираются провести лето

Большинство россиян планируют провести лето на даче или дома, занимаясь своими делами. 9% говорят, что не поедут отдыхать. Из туристических направлений опрошенные чуть чаще называли Черноморское побережье Кавказа чем другие направления. Несовершеннолетних детей опрошенные собираются отправить на дачу или к родственникам в другие города России, треть отметили, что их дети или внуки никуда не поедут этим летом.

За последние годы выросла до 36% доля россиян, которые планируют провести отпуск на даче/садовом участке (на 16 п.п. с 2017 года), доля тех, кто не собирается никуда ехать напротив сократилась до 9% (на 11 п.п. с 2017 года). Четверть опрошенных (26%) собираются провести отпуск дома, занимаясь своими делами. Доля тех, кто собирается провести отпуск в Крыму (4%), на Балтийском море (1%) или в других городах России (5%) и бывшего Советского Союза (1%) практически не меняется за все время наблюдений.

О планах на дачный отдых чаще говорят россияне в возрастных группах 55 лет и старше и 25-39 лет (по 37%) и жители Москвы (43%).

Об отдыхе на Черном море (в Краснодарском крае) чаще говорят респонденты в возрасте 18-24 лет (15%), они же чаще, чем представители других возрастных групп собираются в Калининградскую область.

Жители Москвы чаще, чем жители других регионов говорят, что собираются отдохнуть в Крыму — 12%

Доля тех, кто не собирается отдыхать выше среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (12%), а доля тех, кто собирается потратить отпуск на домашние дела выше среди старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 31%, и респондентов, которым едва хватает денег на еду — 39%.

33% опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети/внуки, сказали, что летом их дети будут дома, никуда не поедут. Каждый четвертый (24%) сказал, что дети/внуки будут летом на даче, и каждый десятый (10%), что дети поедут в другой город России. Также россияне планируют отправить детей/внуков в детские лагеря отдыха (9%), отвезти на Черное море (побережье Кавказа) — 8% или за рубеж (2%).

В последние годы растет доля тех, кто собирается отправить детей на дачу (на 6 п.п. по сравнению с 2017 годом). И уменьшается доля тех, кто говорит, что их дети никуда не поедут (40% в 2017 году).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии