День России и другие праздники в общественном мнении

Половина россиян знает, что 12 июня отмечается “День России”, еще около трети используют старое неофициальное название праздника — “День независимости России”. Первое название чаще используют более молодые респонденты, второе — люди старшего возраста. Наиболее важными праздниками опрошенные считают Новый год и День Победы.

12 июня в России отмечается День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации). Однако треть опрошенных (32%) считают, что в этот день отмечается «день независимости России», этот ответ набирал наибольшую долю ответов вплоть до мая 2012 года, когда на первое место вышел вариант – День России (40% в мае 2012 года до 47% в мае 2024 года). Вариант названия, существовавший до 2002 года, ни в тот период ни после не набирал более 9%. 14% не знают какой именно праздник отмечается 12 июня, доля этого ответа постепенно растет с минимального значения 8% в 2014 году. Одновременно с этим, практически не осталось тех, кто не считал бы этот день праздником (с 12% в 1998 году до 2% в 2024 году).

Чаще всего затрудняются с ответом мужчины (19%), респонденты младшего возраста – 18-24 года – (26%), респонденты со средним и ниже образованием (21%).

Считают, что 12 июня отмечается День независимости России чаще женщины (35%), респонденты старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 38% и респонденты с высшим образованием (38%).

При этом за последние годы выросла доля тех, кто называет День России одним из самых важных праздников – на 7 п.п. с 2% в январе 2017 до 9% в мае 2024, а среди молодежи (18-24 года) его отмечали в числе трех наиболее важных праздников — 15%.

На первом месте с 1998 года остается Новый год (68%), хотя доля таких ответов постепенно сокращается (на 9 п.п. с прошлого замера). В последние годы увеличивается доля россиян, называющих в числе самых важных праздников День Победы – в мае его называли 58%, что является максимальным показателем за все время наблюдений (+15 п.п. к данным замера в январе 2017 года).

Чаще всего о важности Нового года говорят молодежь (18-24 года) – 74% и москвичи (77%). О важности 9 мая чаще говорили так же представители молодого поколения (18-24 года) – 64% и жители сел – 64%.

Можно отметить, что из других праздников для жителей Москвы собственные дни рождения (38%) и Пасха (41%) важнее, чем для жителей других населенных пунктов. Жители городов с населением более 500 тысяч человек чаще называли Курбан-Байрам (8%), а жители городов с населением 100-499 тысяч человек чаще называли 1 мая (8%).

Тогда как молодежь (18-24 года) чаще представителей других возрастных групп говорили о собственном дне рождения (37%), тогда как представители старшей возрастной группы (55 лет и старше) чаще других упоминали Пасху (33%), православное Рождество (20%) и 8 марта (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии