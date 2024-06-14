Пресс-выпуски

Массовые представления о дружественных и недружественных странах, отношение к некоторым странам

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Наиболее близкими друзьями России респонденты называют Беларусь, Китай, Казахстан, Индию и Иран. Самыми враждебными к России странами считаются США, Великобританию, Германию, Украину и Польшу. Продолжает снижаться доля россиян, выступающих за улучшение отношений со странами Запада, сегодня таких около половины населения. Общее отношение к странам Запада и Украине остается негативным, в отношении Китая, Индии, Беларуси и Казахстана преобладают позитивные оценки.

Чаще всего в числе стран, которые можно считать наиболее близкими друзьями, союзниками России респонденты называют Беларусь (81%), Китай (65%), Казахстан (33%) и Индия (по 33%), Иран (32%). При этом симпатии к Беларуси, Китаю, Индии и Ирану резко выросли на фоне конфликта с Западом. Симпатии к Казахстану снижались в 2019—2023 годах, но за последний год восстановились.

В числе недружественных стран респонденты называют США (76%), а также Великобританию (51%), Германию (49%), Украину (38%) и Польшу (37%). При этом антипатия к США и Украине сохраняется на протяжении 10 лет, негативные чувства к европейским странам резко выросли после начала «спецоперации».

Более половины опрошенных (53% по сумме «определенно да» и «скорее да») считают необходимым налаживать отношения со странами Запада, однако их доля постепенно снижается. В феврале 2020 года людей, придерживавшихся этого мнения насчитывалось 79%. Чаще говорят о необходимости налаживания отношений более молодые опрошенные (18-24 года) – 58% и те, кто считает, что дела в стране движутся по неверному пути (64%).

В рамках исследования респондентам также было предложено высказаться о своем отношении к некоторым конкретным странам. Лучше всего россияне относятся к Беларуси – 95% «очень хорошо» и «в основном хорошо», к Китаю хорошо относятся 92% опрошенных, к Индии – 85%, к Казахстану – 72%. Значительно хуже россияне относятся к Европейскому Союзу (68% — по сумме «в основном плохо» и «очень плохо»), США и Великобритании (по 70%), Украине (72%) и Польше (74%).

Отношение к США несколько улучшилось в последний год — в 2023 году 77% говорили, что относятся плохо, а на сегодняшний день таких 70%. Лучше всего относятся к США молодежь (18-24 года) — 32% (по сумме «очень хорошо» и «в основном хорошо») и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (37%). Тогда как чаще говорят о плохом отношении к США респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 78% (по сумме «очень плохо» и «в основном плохо»), менее обеспеченные респонденты (денег хватает только на еду) — 73%, и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 76%.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Европейскому Союзу продолжает ухудшаться с августа 2023 года доля тех, кто говорит о плохом отношении к ЕС увеличилась на 11 п.п.. Лучше всего относятся к ЕС молодежь (18-24 года) — 33% (по сумме «очень хорошо» и «в основном хорошо») и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (37%). Тогда как чаще говорят о плохом отношении к ЕС респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 75% (по сумме «очень плохо» и «в основном плохо»), и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 75%.

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Украине после некоторого улучшения к сентябрю 2023 года вновь ухудшается, доля тех, кто говорит о плохом отношении к Украине за этот срок увеличилась на 11 п.п. Лучше других групп к Украине относятся молодежь (18-24 года) — 19% (по сумме «очень хорошо» и «в основном хорошо») и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (31%). Чаще говорят о плохом отношении к Украине респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 74% (по сумме «очень плохо» и «в основном плохо»), и те, кто считает, что страна движется в правильном направлении — 78%.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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К Беларуси россияне относятся позитивно на протяжении всей истории замеров. Лучше всего отношение в группе опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 96% относятся хорошо, и среди тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении (96%).

Отношение к Беларуси

Как вы в целом относитесь сейчас к Беларуси?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Пик положительного отношения к Казахстану пришелся на октябрь 2009 года, тогда хорошо относились к Казахстану 80% опрошенных, на сегодняшний день эта доля несколько снизилась (на 8 п.п.), но все еще остается очень высокой. Лучше других групп к Казахстану относятся мужчины (73%) и более обеспеченные россияне (те, кто может позволить себе товары длительного пользования) — 73%.

Несколько чаще говорят о негативном отношении к Казахстану россияне в возрасте 40-54 лет — 18%, и те, кто считает, что страна движется по неверному пути — 17%.

Как Вы в целом относитесь сейчас к Казахстану? (таблица)

Июль 2003Октябрь 2009Январь 2022Май 2024
Очень хорошо9191317
В основном хорошо60616156
В основном плохо197710
Очень плохо6135
Затрудняюсь ответить7121513

Отношение к Китаю улучшилось за последний год до (на 7 п.п. с 2023 года), сегодня 92% россиян хорошо относятся к Китаю. По сравнению с другими группами чаще говорят о хорошем отношении россияне в возрасте 40-54 лет и 55 лет и старше (по 92% в каждой группе). Тогда как несколько чаще говорят о плохом отношении к Китаю те, кто считает, что дела в стране движутся по неверному пути (10%).

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
03.199503.199712.199812.199907.200007.200308.200505.200606.200607.200610.200604.200705.200711.200710.200902.201103.201306.201311.201305.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201501.201603.201609.201603.201708.201701.201809.201811.201901.202001.202108.202103.202208.202211.202202.202305.202308.202305.2024
4857677276766562636562606567766863575577758175807572727867767169757265757083888785878592
212719121516222325212627222215212432318138127131413111613141313172414188566663
3017141610812151314131312129121311141513111313121516121711151812111112129779795

Отношение к Индии продолжает улучшаться (плюс 5 п.п. с прошлого года). Лучше всего относятся к Индии россияне старшего возраста (55 лет и старше) — 87%, и так же те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 89%.

Как Вы в целом относитесь сейчас к Индии? (таблица)

Декабрь 1998Декабрь 1999Сентябрь 2000Март 2023Май 2024
Очень хорошо1113112533
В основном хорошо6766725552
В основном плохо84534
Очень плохо11311
Затрудняюсь ответить1317111510

К Великобритании россияне относятся плохо, после февраля 2022 года доля тех, кто отметил, что хорошо относится к этой стране, снизилась на 20 п.п. Несколько лучше относятся к Великобритании женщины (19% относятся хорошо), молодежь (18-24 года) — 31%, россияне с высшим образованием (17%) и те, кто считает, что дела в стране движутся по неверному пути (30%). Плохо относятся к Великобритании чаще мужчины — 75%, россияне старшего возраста (55 лет и старше) — 79%, и те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (76%).

Как Вы в целом относитесь сейчас к Великобритании? (таблица)

Март 1990Ноябрь 1991Июль 2003Август 2007Январь 2008Март 2018Февраль 2022Май 2022Май 2024
Очень хорошо131712461522
В основном хорошо485865455524321415
В основном плохо5412221632212525
Очень плохо0137519234645
затрудняюсь ответить35218231824181413

В целом отношение к Польше на протяжении всех замеров с 2000 до 2011 года было скорее хорошим, однако на сегодняшний день это соотношение изменилось, доля тех, кто относится хорошо к Польше снизилась на 41 п.п. с 57% в 2011 году до 16% в текущем замере. Чуть чаще, чем в других группах говорят о хорошем отношении к Польше женщины — 19% и те, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 28%.

Тогда как о плохом отношении чаще говорят россияне старшего возраста (55 лет и старше) — 81%, и менее обеспеченные россияне (денег хватает только на еду) — 74%. 

Как Вы в целом относитесь сейчас к Польше? (таблица)

Сентябрь 2000Декабрь 2001Июль 2003Август 2004Октябрь 2005Декабрь 2006Март 2007Июнь 2007Ноябрь 2007Февраль 2008Март 2010Май 2010Май 2011Май 2024
Очень хорошо951097443533332
В основном хорошо6763686860505045514647555414
В основном плохо1114131012202128212421192425
Очень плохо222347885752449
затрудняюсь ответить111671117201815182124211510

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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