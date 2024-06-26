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Общественные настроения и оценки положения дел в стране: май 2024

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

В последние 25 лет россияне чаще всего говорят, что их настроение в последние дни нормальное, ровное. Напряжение и раздражение в обществе постепенно снижается и на данный момент находится на самом низком уровне за всё время наблюдений, одновременно с этим в мае 2024 года были зафиксированы максимальные показатели прекрасного настроения россиян (16%). Большинство россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении, имея ввиду “верно проводимую государственную политику (как внешнюю, так и внутреннюю)”, “социальное развитие”, “борьбу за мир”. Почти каждый пятый опрошенный говорит о том, что страна движется по неверному пути, имея в виду “рост цен”, “маленькие пенсии”, “инфляцию”, “экономический упадок”, “несменяемость власти”, “коррупцию”.

С конца 1999 года среди россиян преобладает нормальное, ровное состояние (67% в мае 2024 года), до этого опрошенные чаще говорили о своем напряжении и раздражении, однако сейчас данный показатель находится на своём историческом минимуме (12%). Также впервые за всё время наблюдений (с 1994 года) число респондентов с прекрасным настроением (16%) превысило число опрошенных, испытывающих напряжение, раздражение. Говорят о том, что переживают страх, тоску 4% опрошенных.

Чаще остальных говорят о прекрасном настроении молодёжь до 24 лет (26%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (22%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%). О том, что испытывают напряжение, тоску, чаще других говорят опрошенные в возрасте 55 лет и старше (15%), респонденты, которым едва хватает на еду (22%) и те, кто считают, что страна движется по неверному пути (24%).

Большинство россиян (71%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Данный показатель остается на том же уровне, что и месяц назад после некоторого снижения в марте. Доля респондентов, которые придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути, на сегодня составляет 17%, ещё 13% затруднились с ответом на вопрос.

Оценка текущего положения дел в стране

Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

 
В правильном направлении
По неверному пути
Затруднились ответить
Метод опроса
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Опрошенные, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще всего имеют ввиду следующее: «правильная политика (внутренняя и внешняя)» – 18%, «социальное развитие и поддержка» – 17%, «СВО, боремся за мир» – 15%, «рост благосостояния, зарплат, не голодаем» – 13%. 

Респонденты, которые считают, что страна движется по неверному пути, чаще имеют в виду «рост цен, обнищание народа, маленькие пенсии, зарплаты» – 27%, «экономический упадок, безработица» – 26%, «несменяемость власти, неправильное правительство, коррупция» – 22%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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