Массовые представления о коррупционных расследованиях в министерстве обороны

Большинство россиян слышали о расследованиях в министерстве обороны, которые повлекли за собой уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных военных; при этом по сравнению с прошлыми громкими антикоррупционными расследованиями в ведомстве в 2012 году в этот раз осведомленность о происходящем ниже. Две трети опрошенных считают происходящее сегодня признаком всеобщего разложения и коррумпированности власти; каждый четвёртый видит в этом единичное, нетипичное явление для высшего руководства страны (по сравнению с 2012 годом доля таких ответов удвоилась). Сегодня, как и 12 лет назад, общественное мнение разделилось практически поровну по вопросу о том, являются ли эти аресты началом систематической чистки руководства или же это скрытая борьба между разными группировками во власти.

Данные опроса представлены в сравнении с исследованием ноября 2012 года об отставке Анатолия Сердюкова с поста министра обороны и последовавших коррупционных расследованиях.

Большинство россиян (73%) слышало о расследованиях финансовых махинаций и должностных злоупотреблениях в министерстве обороны, которые повлекли за собой уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных военных. 12% респондентов внимательно следили за развитием событий, 31% наслышаны об этом и ещё 31% что-то слышали, но не знают в чём суть. Впервые слышат об этом 27% опрошенных.

Больше всего осведомлены о данной ситуации опрошенные в возрасте 55 лет и старше (80%), а также москвичи (89%). Меньше всего – респонденты до 24 лет (52%) и жители сёл (67%).

Две трети россиян (64%) считают, что коррупционные схемы, в которых подозревают задержанных – это проявление всеобщего разложения, коррумпированности власти. Говорит о том, что это единичное, нетипичное явление для высшего руководства страны, каждый четвёртый опрошенный (25%). По сравнению с коррупционным скандалом в министерстве обороны 2012-го года удвоилась доля опрошенных, которые считают, что такое явление нетипично для руководства страны, и снизилась доля опрошенных, кто придерживается мнения, что эта ситуация – проявление всеобщего разложения коррумпированности власти (на 16 п.п.).

Чаще других говорят о том, что эта ситуация – пример проявления всеобщей коррумпированности власти, респонденты с высшим образованием (68%), кому едва хватает на еду (69%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (87%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (92%), кто доверяет информации из ютуб-каналов (75%). Чаще других говорят о том, что это единичное и нетипичное явление, респонденты со средним образованием и ниже (29%), те, кто может позволить себе товары длительного пользования (31%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (30%), кто одобряет деятельность действующего президента (28%), а также телезрители (35%).

Примерно равные доли опрошенных считают эти аресты началом систематической чистки руководства страны (45%) или же скрытой борьбой между разными группировками во власти (42%). Практически также распределялись мнения во время прошлого коррупционного скандала в министерстве обороны.

Мнение о том, что эти аресты являются началом систематической чистки высшего руководства страны чаще других разделяют респонденты, которые внимательно следят за развитием событий (56%), кто может позволить себе товары длительного пользования (50%), кто считает, что дела идут в правильном направлении (52%), кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%), а также телезрители (55%).

Мнение о том, что эти аресты являются скрытой борьба между разными группировками во власти, чаще других выражают респонденты, которые что-то об этом слышали, но не знают в чём суть и те, кто наслышан об этом (по 43%), кому едва хватает на еду (50%), кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), кто не одобряет деятельность В. Путина (74%), кто доверяет информации из интернет-изданий и ютуб-каналов (по 49%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии