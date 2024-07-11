Москвичи о работе политических институтов и своих политических предпочтениях

Лучше всего жители столицы оценивают работу президента и Мэра Москвы. Хуже относятся к депутатам Мосгордумы и муниципального собрания, при этом около половины опрошенных “ничего не знает” об их деятельности, только 9% знают фамилию своего депутата Мосгордумы. Рейтинг “Единой России” среди москвичей, которые определились с выбором, составил 51%, ЛДПР и КПРФ — 11%, “Новых людей” — 9%, СРЗП — 6%. Десятка политиков, пользующихся доверием москвичей не отличается от мнения населения в целом: Путин, Лавров, Мишустин, Белоусов, Собянин. Опрос проводился среди 500 москвичей методом личного интервью в июне 2024 года.

Оценка работы политических институтов

Лучше всего москвичи оценивают деятельность президента В. Путина (в совокупности 66%) и Мэра Москвы С. Собянина (60%), хуже – депутатов Мосгордумы (15%) и муниципального собрания их района (13%).

С 2021 года увеличивается доля москвичей, у которых сложилось положительное впечатление о деятельности В. Путина. Сегодня таких 66% (34% – очень хорошее, 32% – хорошее, рост на 24 п.п.). Средне оценивают работу главы государства 22% респондентов, плохо – 7%. Схожие показатели отношения к президенту у жителей столицы наблюдались в 2017 году, тогда к его деятельности хорошо относились 68% опрошенных.

Также с конца 2020 года растёт доля положительных оценок деятельности Мэра Москвы Сергея Собянина и в июне 2024 она достигла своих максимальные значений в 60% (у 23% респондентов очень хорошее впечатление, у 37% – хорошее). Средне оценивают работу политика 25% опрошенных, негативно – 10%. Стоит отметить, что пик недовольства главой города приходился на конец 2011 года, когда в Москве активно проходили политические протесты.

Несмотря на то, что негативное отношение москвичей к деятельности депутатов Мосгордумы снижается (в июле 2020 года 36% москвичей говорили о своём негативном отношении, летом 2024 года – 15%), среди них нет однозначного мнения на этот счёт: у 15% опрошенных сложилось как плохое, так и хорошее впечатление об их деятельности. Каждый пятый оценивает работу депутатов Мосгордумы как среднюю, каждый третий ничего не знает о ней. Ещё 16% затруднились с ответом на вопрос.

Большинство москвичей (88%) не знают своего депутата Мосгордумы, только 9% респондентов смогли назвать фамилию своего депутата.

Большая часть опрошенных москвичей (38%) ничего не знает о деятельности депутатов муниципального собрания их района, 17% респондентов относятся к ней средне, равные доли опрошенных относятся позитивно и негативно (по 13% и 14% соответственно).

Партийные предпочтения и симпатии политикам

Партийные предпочтения москвичей распределяются следующим образом: каждый третий готов проголосовать за “Единую Россию”, по 7% респондентов – за ЛДДПР и КПРФ, ещё 6% москвичей отдали бы свои голоса за “Новых Людей”, 3% – за СРЗП.

В пересчёте от тех, кто определился с выбором партии, рейтинг “Единой России” составил 54%, поддержка ЛДПР и КПРФ – 11%. Электоральные рейтинги “Новых людей” и СРЗП находится на уровне 6% и 3% соответственно.

По сравнению с населением страны в целом в Москве несколько выше рейтинг партии “Новые Люди” (на 3 п.п.), ниже рейтинг партии “Единая Россия” (на 12 п.п.).

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались) каждый второй (51%) доверяет В. Путину, 14% – С. Лаврову, каждый десятый доверяет С. Собянину и М. Мишустину (11% и 9% соответственно). Ещё 4% назвали А. Белоусова, 3% – С. Шойгу. По 2% респондентов упомянули Д. Медведева и Г. Зюганова, по 1% – В. Володина, В. Матвиенко, Г. Явлинского, В. Даванкова, П. Грудинина, Б. Надеждина.

Среди жителей Москвы уровень доверия С. Собянину ожидаемо выше, чем у россиян в целом (на 7 п.п.), однако уровень доверия ниже у М. Мишустина (на 14 п.п.) и А. Белоусова (на 3 п.п).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 6-16 июня 2024 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 503 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 500 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 4,4% для показателей, близких к 50% 3,8% для показателей, близких к 25% / 75% 2,6% для показателей, близких к 10% / 90% 1,9% для показателей, близких к 5% / 95%