Москвичи об использовании и запрете самокатов, а также о городском транспорте

Почти половина москвичей отрицательно относится к езде на самокатах. При этом только треть москвичей выступает за запрет городских самокатов, больше половины запрет не поддерживают. Около трети москвичей имеют опыт езды на самокате, 6% пользуются им регулярно. Основным московским транспортом является метро/МЦК, которым регулярно пользуются три четверти опрошенных. Почти две трети москвичей регулярно используют автобус, четверть — личный автомобиль.

Три четверти москвичей регулярно пользуются метро/МЦК (75%), автобусами регулярно пользуются 60% опрошенных. Третий по популярности вид московского транспорта — личный автомобиль (26%). Также, 6% опрошенных назвали самокат/электросамокат в числе видов транспорта, которым они пользуются регулярно (велосипедом — 4%).

Большинство москвичей (69%) ни разу не пользовались электросамокатом, 13% — пользовались один-два раза, и 18% — неоднократно ездили на электросамокатах.

Чаще всего говорят о наличии опыта езды на самокатах говорят мужчины (40%), молодёжь (18-24 года) — 72%, и более обеспеченные москвичи (48%).

В целом, москвичи относятся скорее отрицательно к использованию электросамокатов в Москве (46%). При этом отрицательные оценки превышают положительные не только в группе тех, кто никогда не пользовался электросамокатами (56% – отрицательно, 19% – положительно), но и среди тех, кто имеет небольшой опыт использования самоката — пользовался самокатом, но один-два раза (43% — отрицательно относятся, 30% — положительно). Тогда как более опытные пользователи относятся к использованию самокатов в Москве скорее положительно (71%)

По данным открытого вопроса (варианты ответов не предлагались), в качестве причин такого отношения чаще называют большую аварийность (51%) и несоблюдение правил при движении на электросамокате (29%), а также слишком высокую скорость движения (26%) и езду по пешеходным тротуарам (25%).

Треть опрошенных (33%) согласны с мнением, что использование электросамокатов нужно запретить, 57% придерживаются противоположной точки зрения. Чаще считают, что электросамокаты необходимо запретить, москвичи старшего возраста (55 лет и старше) — 35%, менее обеспеченные москвичи (48%), а также те, кто ни разу не пользовались электросамокатами (38%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 6-16 июня 2024 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 503 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 500 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 4,4% для показателей, близких к 50% 3,8% для показателей, близких к 25% / 75% 2,6% для показателей, близких к 10% / 90% 1,9% для показателей, близких к 5% / 95%