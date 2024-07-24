Москвичи о параде 9 мая, георгиевской ленточке, выставке трофейной техники на Поклонной горе

Две трети москвичей смотрели парад в честь Дня Победы 9 мая, половина – носили георгиевские ленты. В онлайн версии Бессмертного полка участвовали порядка 8% опрошенных. Для большинства москвичей георгиевская лента – это символ победы над фашизмом, четверть считают ее символом памяти о Великой Отечественной войне. Более половины опрошенных положительно относятся к выставке трофейной техники, проходившей на Поклонной горе. Половина москвичей говорит, что в московских общественных пространствах достаточное количество СВО-символики, каждый пятый считает, что такой символики нужно больше.

Две трети москвичей (67%) 9 мая смотрели парад, половина (51%) – носили георгиевскую ленту, в онлайн-версии Бессмертного полка участвовали 8% москвичей.

Доля тех, кто смотрел парад выше в старшей возрастной группе (55 лет и старше) – 76%, среди тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении (75%) и тех, кто поддерживает действия вооруженных сил России в Украине (73%).

Доля тех, кто носил георгиевскую ленту, выше в старшей возрастной группе (55 лет и старше) – 60%, среди тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении (56%), и тех, кто поддерживает действия вооруженных сил России в Украине (57%).

Доля тех, кто участвовал в онлайн версии Бессмертного полка, выше среди молодежи (18-24 года) – 13% и тех, кто поддерживает действия вооруженных сил России в Украине (9%).

Почти половина москвичей (47%) считают георгиевскую ленту символом Победы над фашизмом, 27% видят в ней символ памяти о Великой Отечественной войне, о ее участниках и погибших.

Половина опрошенных москвичей (56%) отмечают, что сейчас в городе присутствует достаточное количество СВО-символики в общественных пространствах, 15% — считают, что нужно меньше такой символики, а 21% — что СВО-символики должно быть больше.

О необходимости увеличения количества СВО-символики чаще говорят представители старших возрастных категорий – 55 лет и старше (24%) и 40-54 года (23%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), и те, кто поддерживают действия ВС РФ в Украине (28%).

О необходимости уменьшить количество СВО-символики в общественных пространствах чаще говорят представители молодежи (18-24 года) – 29%, те, кто считают, что страна движется по неверному пути (46%) и те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (55%).

Большинство москвичей (61%) положительно относятся к выставке трофейной техники НАТО на Поклонной горе, 25% — относятся к ней нейтрально/безразлично. Чаще говорят о положительном отношении к выставке трофейной техники: мужчины (68%), москвичи старшего возраста (55 лет и старше) – 73%, те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (73%), и те, кто поддерживают действия ВС РФ в Украине (77%).

У половины опрошенных проведение выставки военной техники НАТО вызывает чувство гордости за Россию (48%), при этом, те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине, чаще говорят о том, что испытывают гордость за Россию (63%), удовлетворение (20%) и радость, воодушевление (17%). Те, кто не поддерживают действия ВС РФ, чаще говорят о том, что не испытывают никаких особых чувств (30%), испытывают тревогу, беспокойство (23%), испытывают гордость за Россию (15%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 6-16 июня 2024 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 503 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 500 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 4,4% для показателей, близких к 50% 3,8% для показателей, близких к 25% / 75% 2,6% для показателей, близких к 10% / 90% 1,9% для показателей, близких к 5% / 95%