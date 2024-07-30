Массовые оценки жизненной ситуации и представления о «трудных временах»

Растет доля россиян, которые оценивают свою жизненную ситуацию словами “все в полном порядке” и “все не так плохо и можно жить”. Увеличивается доля россиян, считающих, что тяжелые времена уже позади.

Можно отметить постепенный рост доли тех, кто оценивает свою жизненную ситуацию словами «в полном порядке» и «все не так плохо» с августа 2018 года. На сегодняшний день половина опрошенных (48%) говорят о своей жизненной ситуации, что «все не так плохо и можно жить» (+11 п.п. к августу 2018), 20% отмечают что «все в полном порядке» — +12 п.п. к августу 2018. Тогда как доля тех, кто говорит, что «жить трудно, но можно терпеть» (27%) и «терпеть наше бедственное положение уже невозможно» (5%) снижается.

Чаще о том, что “все в полном порядке” говорят в группе молодежи (18-24 года) — 41%, те кто может позволить себе товары длительного пользования (35%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (21%).

О том, что “жить трудно, но можно терпеть”, чаще говорили респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 34%, те, кому едва хватает денег на еду — 55% (в этой же группе также выше доля тех, кто говорит, что “терпеть наше бедственное положение уже невозможно” — 13%), и те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента — 43% (“терпеть наше бедственное положение уже невозможно” — 17%).

За прошлый год несколько вырос оптимизм по вопросу о том, тяжелые времена уже позади, еще впереди или мы переживаем их сейчас. Так, 24% считают, что тяжелые времена уже позади (+13 п.п.), доля тех, кто считает, что мы переживаем самые тяжелые времена сейчас – не изменилась и составляет 22% (24% — в июне 2023). Тогда как за прошедший год на 13 п.п. сократилась доля тех, кто считает, что тяжелые времена еще впереди (45%).

Оптимистичнее всего (считают, что тяжелые времена уже позади) настроены молодежь в возрасте 18-24 лет (36%), россияне, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (31%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (27%). Однако, только группе молодежи доля оптимистов превышает долю пессимистов (тех, кто считает, что тяжелые времена еще впереди).

Чаще всего о том, что тяжелые времена впереди говорят россияне в возрасте 40-54 лет (48%) и 55 лет и старше (46%), те, кому едва хватает денег на еду (57%) и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии