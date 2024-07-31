Представления о росте цен и опыт отказа от привычных товаров

Три четверти опрошенных ожидают, что цены продолжат расти – половина уверены, что теми же темпами, и четверть опрошенных считают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас. Большая часть опрошенных отметили рост цен за прошедший год на уровне 15-30%, четверть – на уровне 30-50%. Около четверти опрошенных приходилось отказываться от покупки продуктов питания из-за нехватки денег, треть из-за этого отказывались от покупки одежды/обуви, и более половины — от крупных покупок для дома.

Четверо из десяти опрошенных отметили, что за последний год цены выросли в среднем на 15-30%. Еще 20% считают, что цены за год выросли менее чем на 15%.

При этом, половина опрошенных (51%), ожидают, что темпы роста цен в ближайшие месяцы сохранятся, а четверть опрошенных (24%) думают, что они ускорятся. В целом, за последние полгода снизились на 10 п.п. ожидания увеличения темпов роста цен на потребительские товары.

О том, что в последние годы россияне привыкли к своему материальному положению, говорит такой показатель как доля людей, отказавшихся от ранее запланированных покупок из-за нехватки денег: снижается доля тех, кто говорит, что приходилось отказываться от каких-либо покупок с августа 2021 года. В то же время, доля тех кто отказался от необходимых продуктов питания снизилась на 14 п.п., но все еще составляет 25% опрошенных, от необходимой одежды и обуви вынуждены были отказаться треть опрошенных (34%), и более половины опрошенных сказали, что отказались от необходимых крупных покупок.

Реже всего говорят об отказе в покупке продуктов питания молодежь (18-24 года) – 12%, тогда как в каждой из более старших возрастных групп сталкивались около четверти (25 – 27%) опрошенных.

Стоит отметить, что даже среди опрошенных с наиболее высоким потребительским статусом (на основании вопроса «к какой группе Вы бы могли себя отнести?»), т.е. те, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования, 11% сказали, что имели опыт отказа от покупки необходимых продуктов питания.

Приходилось за последние 6 месяцев из-за нехватки денег отказываться от покупки… (в %% от всех опрошенных) (таблица)

08.2021 04.2022 03.2023 08.2023 12.2023 06.2024 необходимых продуктов питания 39 28 29 25 28 25 необходимой одежды и обуви 52 35 39 35 38 34 необходимых крупных покупок для дома 71 53 56 56 57 55

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии