Показатели социального самочувствия в июле 2024 года

По словам большинства опрошенных, они сами и окружающие их люди чаще испытывают гордость за свой народ, надежду и уверенность в завтрашнем дне. При этом, оппозиционно настроенные граждане чаще говорят о безразличии, обиде и стыде за происходящее.

По мнению россиян, в последнее время среди окружающих окрепли следующие чувства: гордость за свой народ (33%), надежда (32%) и уверенность в завтрашнем дне (17%). Эти же чувства, респонденты отмечают и у себя лично: гордость за свой народ (35%), надежда (36%), уверенность в завтрашнем дне (19%).

Опрошенные чаще отмечают у окружающих обиду за свой народ, страх, озлобленность, агрессивность и зависть. Наоборот, чаще отмечают у себя, нежели у окружающих – надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Самые молодые опрошенные, в возрасте 18-24 лет, чаще респондентов из других возрастных групп испытывают надежду (41%), гордость за свой народ (37%), уверенность в завтрашнем дне (29%), чаще говорит о чувстве свободы (19%), а также в этой возрастной группе чуть чаще отмечают «страх» (9%).

У респондентов 55 лет и старше также преобладают надежда (36%), гордость за свой народ (34%) и уверенность в завтрашнем дне (21%), но, по сравнению с другими возрастными группами, они чаще отмечают окрепшую обиду за свой народ (13%). Чуть чаще о чувстве ответственности за происходящее говорят опрошенные в возрасте 25-39 лет и 40-54 года (13% и 14% соответственно).

Респонденты, которым едва хватает на еду, говорят о том, что у них окрепли чувства следующие чувства: надежда (30%), гордость за свой народ (27%), усталость и безразличие (15%), а также чаще остальных отмечают у себя обиду за свой народ (14%), отчаяние (11%), одиночество, заброшенность (9%), страх (9%), обиду (7%).

Опрошенные, которые могут позволить себе товары длительного пользования чаще других переживают чувство надежды (40%), гордости за свой народ (40%), уверенности в завтрашнем дне (23%), ответственности за происходящее (15%), собственного достоинства (14%), свободы (13%).

Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении и тех, кто одобряет деятельность президента, преобладают следующие чувства: гордость за свой народ (43%, 39% соответственно), надежда (42%, 39%), уверенность в завтрашнем дне (24%, 22%), чувство ответственности за происходящее (13%, 13%), чувство собственного достоинства (по 12%) и свободы (12%, 11%).

Среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути и тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента, преобладают следующие чувства: обида за свой народ (21%, 24%), усталость, безразличие (19%, 23%), стыд за происходящее (17%, 20%), отчаяние (11%, 14%), страх (по 14%), растерянность (15, 14%).

Те, кто поддерживают действия российских войск в Украине, в первую очередь испытывают гордость за свой народ (40%), надежду (39%) и уверенность в завтрашнем дне (21%).

Те, кто не поддерживают действия российских войск в Украине, чувствуют надежду, усталость и безразличие (по 25%), гордость за свой народ (19%), обиду за свой народ (15%), уверенность в завтрашнем дне (15%), растерянность (13%) и чувство стыда за происходящее (12%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии