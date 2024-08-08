Конфликт с Украиной: основные показатели в июле 2024 года

В июле несколько сократилось внимание россиян к военному конфликту с Украиной. Действия российских вооруженных сил поддерживают три четверти населения. При этом большинство опрошенных говорят о необходимости перехода к мирным переговорам. Доля респондентов, поддерживающих продолжение военных действий, снизилась до минимальных значений за все время замеров и на конец июля составляла около трети населения. Впервые за два года немного увеличилась доля россиян, которые ожидают завершения конфликта в течение полугода или раньше, однако большинство не ждет скорого завершения конфликта. Более половины опрошенных считают, что решение о начале специальной военной операции было верным, противоположное мнение высказывает около четверти населения.

Последние полгода постепенно снижается доля россиян, которые довольно внимательно и очень внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, так, в июле 2024 года таких чуть более половины опрошенных (51% по сумме “довольно внимательно” и “очень внимательно”), что на 9 п.п. меньше в сравнении с показателями марта 2024 года. Ещё 35% следят, но без особого внимания, а 14% респондентов вообще не следят за ситуацией вокруг Украины.

Внимательнее всего следят за ситуацией мужчины (56% по группе), респонденты старшего возраста (64% в возрастной группе 55 лет и старше), телезрители (58%), а также те, кто поддерживает действия российских войск в Украине (58%). Реже наблюдают за происходящим женщины (47%), опрошенные до 24 лет (29%), респонденты, получающие информацию из социальных сетей (44%) и те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (31%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине также незначительно снизился, но, тем не менее, остаётся достаточно высоким: 44% – определённо поддерживают, 31% – скорее поддерживают. Не поддерживают – в совокупности 17% россиян (7% — определённо нет, 10% — скорее нет).

Выше уровень поддержки действий российской армии среди мужчин (78%), опрошенных в возрасте 55 лет и старше (80%), респондентов, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), которые одобряют деятельность В. Путина на посту президента (81%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (83%).

Ниже уровень поддержки действий российских военных среди женщин (73%), опрошенных в возрасте 18-24 лет (66%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (50%), тех, кто не одобряет деятельность президента (34%), опрошенных, которые доверяют информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 71%), однако именно среди всех групп по доверию различным источникам информации, в группе тех, кто доверяет Ютуб как источнику информации наибольшая доля тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (27%).

Более половины россиян выступают за переход к мирным переговорам (58% — как и в прошлом месяце, что повторяет максимальные показатели прошлых замеров. Прошлые пики поддержки идеи перехода к мирным переговорам приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года — по 57%). Число сторонников продолжения военных действий снижается: за два последних месяца их доля сократилась на 9 п.п. и составила 34% — это самые низкие показатели поддержки мнения о необходимости продолжения военных действий за всё время наблюдений.

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных групп разделяют женщины (64%), молодые россияне (64% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (66%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (76%), опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (70%) и те, кто не поддерживает действия российских войск в Украине (88%).

Мнение о необходимости продолжения военных действий чаще остальных разделяют мужчины (43%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (41%), более обеспеченные россияне (36% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (48%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (39%), одобряющие деятельность действующего президента (37%), те, кто доверяет информации из телевидения (38%) и те, кто поддерживает действия российских войск в Украине (42%).

С начала специальной военной операции большинство россиян считают, что она продвигается успешно, в июле об этом говорили 64% опрошенных (произошло небольшое снижение данного показателя на 6 п.п. по сравнению с прошлым замером в феврале 2024 года ). В то время как 17% респондентов говорят, что СВО проходит неуспешно, ещё 19% затруднились с ответом.

Чаще других разделяют мнение о том, что спецоперация проходит успешно мужчины (67%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (70%), те, кто доверяют телевидению (73%), те, кто поддерживают действия ВС РФ в Украине (76%).

Реже говорят об успешности продвижения СВО женщины (61%), те, кто считают, что страна движется по неверному пути (43%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (23%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (55%), те, кто не поддерживают действия российских войск в Украине (33%).

Респонденты, которые говорят, что специальная военная операция продвигается успешно, имеют в виду следующее: «наши войска продвигаются вперёд» — 30%, «освобождают территории/ города/ население/ людей» — 23%, «захват/ завоевание территории/ военных объектов» — 16%, «уничтожаем врага/ технику/ боевиков / наёмников» — 6%.

Самые молодые опрошенные (18-24 года) чаще говорят про «захват/ завоевание территории/ техники» — 23%, в то время как самые взрослые респонденты (55 лет и старше) про «продвижение российских войск» — 32%, «освобождение территорий, городов, населения, людей» — 29%.

Респонденты, которые говорят, что специальная военная операция продвигается неуспешно, имеют в виду следующее: «много жертв/ гибнут люди» — 30%, «долго, давно длится» — 28%, «нет продвижения/ стоим на месте/ не все цели достигнуты» — 23%, «воровство, коррупция/ плохое снабжение» — 7%.

Мнение о том, что СВО продвигается неуспешно из-за большого количества жертв больше распространено среди женщин и опрошенных в возрасте 40-54 лет (по 37%), среди мужчин и респондентов в возрасте 55 лет и старше больше распространено мнение об отсутствии продвижения и недостигнутых целях (38% и 32%).

Россияне, как и раньше, думают, что данный конфликт завершится нескоро, однако за прошедшие полгода несколько выросла доля опрошенных, которые считают, что военные действия кончится в течение ближайших 12 месяцев, и сократилась доля респондентов, которые считают, что конфликт продлится больше года (на 13 п.п. с января 2024 года).

Уверены, что военные действия в Украине продлятся больше года, опрошенные в возрасте от 25 до 39 лет (39%), те, кто считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (43%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (50%), зрители ютуб-каналов (41%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (41%).

Чаще считают, что военные действия будут длиться от полугода до года опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (28%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (27%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (27%), те, кто доверяет информации из телеграм-каналов (31%), те, кто поддерживает действия российских военных в данном конфликте (29%).

Более половины россиян (57%), как и год назад, говорят о том, что решение о начале специальной военной операции было верным, об обратном заявляют 27% респондентов (небольшое снижение на 5 п.п.), ещё 16% затруднились с ответом на данный вопрос.

Чаще разделяют мнение о том, что решение начать специальную военную операцию было верным, мужчины (64%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (65%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%), те, кто доверяют информации из телевидения (67%), кто поддерживает действия российских военных в Украине (71%).

Чаще говорят о том, что решение о начале СВО было ошибочным женщины (29%), опрошенные в возрасте 18-24 года (34%), те, кто считают, что страна идёт по неверному пути (54%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина (62%), те, кто доверяют информации из ютуб-каналов (38%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ (66%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии