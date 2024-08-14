Гражданское участие и благотворительность в России: июль 2024

Самые распространённые виды гражданской активности связаны с пожертвованиями: подаяние милостыни, пожертвование денег на общественно полезные цели и вещей нуждающимся. В целом вовлечены в гражданскую активность две трети опрошенных, каждый опрошенный в среднем занят в двух видах деятельности. Среди тех, кто жертвовал деньги на любые общественно полезные цели в последние 12 месяцев, медианное значение пожертвований составило 5 тысяч рублей (по данным открытого вопроса), а самая распространённая сумма пожертвований составила тысячу рублей.

За всё время замеров из списка различных видов гражданской активности россияне чаще всего отмечают своё участие в благотворительности, связанной с передачей вещей нуждающимся (пиковое значение было зафиксировано в июле 2023 года — 49%). Так же заметно чаще других отмечают практики, связанные с пожертвованиями денег, подаянием милостыни. Отдельные виды гражданской активности связанные с участием в локальных сообществах, обращениями к органам власти и т.п. (по каждому из пунктов общего списка) называет меньшая доля опрошенных.

Вопрос «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев жертвовать деньги на общественно полезные цели» в ноябре 2015 года и в июне 2018 года задавался в формулировке «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев жертвовать деньги на благотворительные цели?»

Вопрос «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев объединяться с другими людьми для решения общих проблем, защиты прав» в декабре 2018 года задавался в формулировке «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев объединяться с людьми, проживающими по соседству, для решения общих проблем?»

Вопрос «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев обращаться с запросом, жалобой, заявлением в государственные органы» в декабре 2018 года задавался в формулировке «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев обращаться с запросом, жалобой, заявлением в государственные учреждения, к депутатам?»

В июле 2024 года безвозмездно передавали одежду, вещи малоимущим/ пострадавшим от стихийных бедствий 45% россиян, подавали милостыню — 39%, жертвовали деньги на общественно полезные цели — 34%. Также в течение последних 12 месяцев каждый пятый опрошенный объединялся с другими людьми для решения общих проблем, защиты своих прав, около 15% респондентов участвовали в собрании/ заседании какого-либо общества/ ассоциации/ товарищества/ клуба (16%) или родительского комитета, школьного совета (13%), подписывали коллективные письма, петиции (14%), обращались с запросом жалобой, заявлением в государственные органы (15%).

В целом, в последние 12 месяцев семеро из десяти россиян (69%) имели опыт участия в какой-либо гражданской активности (отметили «приходилось» как минимум на один пункт из списка), при этом в среднем респонденты отмечали около двух пунктов из восьми. Одновременно с этим, тех, кто отметил хотя бы один из пунктов, относящихся к оказанию материальной помощи (отдавать безвозмездно одежду, жертвовать на общественно полезные цели, подавать милостыню) — 52% опрошенных, а тех, кто отметил хотя бы один пункт из списка, относящийся к личному участию в каких-либо сообществах, защите своих прав, — 45%.

Самым распространенным видом гражданской активности с 2020 года во всех замерах, в которых задавался соответствующий вопрос, остается безвозмездная передача одежды, вещей малоимущим, пострадавшим от стихийных бедствий. На июль 2024 года почти половина респондентов (45%) говорят о таком опыте за последние 12 месяцев. При этом структура этой группы неоднородна.

Так, об опыте безвозмездной передачи одежды, вещей малоимущим, пострадавшим от стихийных бедствий больше говорили женщины (57%), респонденты в возрасте 55 лет и старше (48%),жители сёл, городов с населением до 100 тысяч человек (по 47%), городов с населением от 100 до 500 тысяч человек. Меньше отдают безвозмездно одежду, вещи малоимущим, пострадавшим от стихийных бедствий мужчины (38%), опрошенные до 18-24 лет (34%), москвичи (34%).

О том, что приходилось жертвовать деньги на общественно полезные цели, говорил каждый третий опрошенный (34%). Чаще всего о такой активности говорили женщины (37%), опрошенные, которые могут позволить себе покупку товаров длительного пользования (40%) и жители сёл (41%). Реже об этом говорили мужчины (31%), респонденты, которым едва хватает на еду и Москвичи (по 25%).

Подавали милостыню за последние 12 месяцев 39% опрошенных. Чаще всего о такой активности говорили женщины (43%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (42%), жители городов с населением более 500 тыс. человек и сёл (по 43%). Реже подавали милостыню за прошедший год мужчины (36%), опрошенные до 24 лет (30%) и москвичи (26%).

О том, что приходилось обращаться с запросом, жалобой, заявлением в государственные органы, говорили 15% среди россиян в целом, и чаще всего о такой активности говорили опрошенные в возрасте 25-39 лет (21%), респонденты с высшим образованием (21%) и опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (22%). Реже – опрошенные до 24 лет (10%), респонденты со средним образованием и ниже (9%), а также те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%).

О том, что приходилось участвовать в работе родительского комитета, школьного совета, говорили 13% опрошенных в целом. Чаще всего о такой активности говорили женщины (16%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (19%), респонденты с высшим образованием (18%) и опрошенные, которые могут позволить себе товары длительного пользования (15%). Реже об этом сообщали мужчины (9%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (5%), респонденты со среднем образованием (8%), респонденты, которым едва хватает на еду (8%).

Тем, кто жертвовал деньги на любые общественно полезные цели в последние 12 месяцев, задавался дополнительный вопрос об общей сумме пожертвований, которые они сделали за последний год. Медианное значение пожертвований составляет 5 тысяч рублей (по данным открытого вопроса), а самая распространённая сумма пожертвований составляет тысячу рублей.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии