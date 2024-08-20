Протестный потенциал и отношение россиян к антивоенным выступлениям в июле 2024 года

За полгода, прошедшие с момента прошлого замера, несколько выросли ожидания протестов с экономическими и политическими требованиями. При этом вырос уровень готовности личного участия в подобных акциях. За два года практически не изменилось отношение к людям, которые публично выступают против СВО, по этому вопросу общество разделилось почти что поровну: примерно половина опрошенных выступают против ограничения свободы слова, чуть меньше поддерживают ограничение таких акций.

За полгода, прошедшие с момента прошлого замера несколько увеличился потенциал протеста с экономическими требованиями, и таким образом он вернулся к уровню начала 2022 года. На июль 2024 года, немного вырос (до 21%) уровень ожидания массовых выступлений населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав (на 4 п.п. с прошлого замера), а также вырос уровень готовности личного участия в подобных акциях до 22% (на 11 п.п.).

Чаще других допускают возможность выступлений с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-34 года (28%), из городов с населением до 100 тысяч человек и городов с населением более 500 тысяч человек (по 23%), респонденты с образованием ниже среднего (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), и те, кто доверяет информации из социальных сетей и телеграм-каналов (по 27%).

Реже представителей других групп допускают возможность протестов против падения уровня жизни, в защиту своих прав респонденты в возрасте 65 лет и старше (14%), москвичи (15%), респонденты со средне специальным образованием (20%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (20%) и те, кто доверяет телевидению и ютуб-каналам как источникам информации (по 74%).

Чаще говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав опрошенные в возрасте 35-44 лет (36%), жители сёл (28%), респонденты, кому едва хватает на еду (29%), респонденты с образованием ниже среднего (40%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), и те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (27%).

Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни, в защиту своих прав опрошенные в возрасте 18-24 года (16%), москвичи (9%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (20%), респонденты с высшим образованием (16%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%), те, кто доверяет информации Интернет-изданий (19%).

Также с последнего замера незначительно увеличился показатель потенциала протеста с политическими требованиями: 15% считают их возможными (как и в январе 2024 года), 13% россиян готовы принять участие в них лично (рост на 5 п.п.).

Отмечают возможность выступлений с политическими требованиями чаще опрошенные в возрасте 25-35 лет (19%), респонденты, кому едва хватает на еду (20%), жители городов с населением более 100 тысяч человек (19%), респонденты с высшим образованием (19%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (21%), не одобряет деятельность президента (21%), и те, кто доверяет информации телеграм и ютуб-каналов (по 21%).

Реже говорят, что возможны выступления с политическими требованиями респонденты в возрасте 65 лет и старше (11%), респонденты, кому едва хватает на одежду (13%), опрошенные, проживающие в сёлах (10%), респонденты с образованием ниже среднего (12%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (13%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), кто доверяет информации по телевидению (13%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди опрошенных в возрасте 35-44 года (16%), жителей сёл (18%), респондентов, кому едва хватает на еду (17%), с образованием ниже среднего (26%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (24%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), и тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (20%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди опрошенных в возрасте 18-24 года (9%), жителей Москвы (7%), респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (12%), среди опрошенных с высшим образованием (11%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (11%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (11%), и тех, кто доверяет интернет-изданиям как источникам информации (9%).

Что касается акций протеста, выступлений против СВО, то с момента начала замеров (в августе 2022 года) на 9 п.п. снизилась доля респондентов, которые считают, что власть не должна ограничивать свободу слова (48%), при этом, доля тех кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления, изменилась не так значительно +4 п.п. с августа 2022 года (39%).

Доля тех, кто считает, что власть должна пресекать антивоенные выступления выше среди респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (41%), респондентов старшего возраста (65 лет и старше) — 50%, респондентов со средним и выше среднего образованием (по 40%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (45%), и тех, кто одобряет деятельность В.Путина (42%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (45%) и тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (46%).

Доля тех, кто считает, что власть не должна ограничивать свободу слова выше среди опрошенных, которым едва хватает на еду (56%), в возрасте 25-34 года (54%), среди респондентов с образованием ниже среднего (55%), тех, кто считают, что страна движется по неверному пути (70%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (63%), и тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (76%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии