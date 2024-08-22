Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию: июль 2024

Чаще всего опрошенные чувствуют ответственность и возможность что-то изменить в семье, а меньше всего – на уровне страны. За прошедший год несколько выросло число людей, которые говорят о чувстве ответственности и возможности что-то изменить.

Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит у них в семье (в «полной мере» + в «значительной мере») – 87%, реже – за происходящее во дворе, доме и на работе – 55% и 53% соответственно. Меньше всего опрошенные говорят о чувстве ответственности за происходящее в их городе/районе и стране – 37% и 35% соответственно.

На протяжении всех замеров семья остаётся тем местом, где опрошенные чаще всего испытывают ответственность за происходящее. Так, в июле 2024 года чувствуют ответственность в полной мере 68% опрошенных, в значительной мере – 19%, в незначительной – 6%, совершенно не чувствуют – 5% респондентов.

За происходящее в доме, во дворе чувствуют ответственность чуть больше половины опрошенных – 55% (32% – в полной мере и 23% – в значительной мере), говорят, о том, что в незначительной 27% респондентов, что не чувствуют ответственности вообще – 15%. Уровень ответственности за происходящее в доме/дворе практически не меняется с 2018 года, до этого он был несколько ниже, в среднем около 40%.

Примерно схожий уровень ответственности фиксируется за происходящее на работе – 53% (30% – в полной мере, 23% – в значительной мере). Однако, стоит отметить, то при ответе на этот вопрос высока доля затруднившихся с ответом – 27%.

Чувствуют ответственность за то, что происходит на уровне города/района 37% опрошенных (18% — в полной мере, 19% в значительной мере), ещё треть респондентов (32%) в незначительной мере, 27% совершенно её не чувствуют. Здесь также фиксируется рост ответственность после 2017 года.

Наименьшую ответственность россияне чувствуют за то, что происходит в стране, однако в июле 2024 года значения для данного показателя оказались относительно высокими – 35%, выше значения были только в декабре 2022 – 37%. Рост уровня ответственности за происходящее в стране зафиксирован в 2018 после чего он значительно не менялся.

Больше всего чувствуют ответственность за то, что происходит в стране, молодые опрошенные (42% в возрасте 18-24 лет), респонденты с образованием ниже среднего (46%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (46%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (39%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%).

Меньше всего чувствуют ответственность за то, что происходит в стране, опрошенные старшего возраста (33% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (33%), москвичи (20%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (20%).

Структура ответов на вопрос о возможности повлиять на происходящее на разных уровнях практически повторяет структуру ответов на вопрос об ответственности за происходящее. Исключение составляет только работа и место жительства респондентов. Если россияне больше чувствуют ответственность за происходящее во дворе/дома, то возможности больше влиять на ситуацию отмечают на работе. Однако нужно отметить, что данные показатели близки и находятся в пределах статистической погрешности.

В отличие от возможности что-то изменить на других уровнях, семья стабильно остаётся тем местом, в котором опрошенные могут сильнее всего повлиять на происходящее – 81% (59% в полной мере, 22% — в значительной мере). Ещё 9% говорят, что могут повлиять на происходящее в незначительной мере, а 7% вовсе не могут.

Самые высокие значения возможности повлиять на происходящее на работе фиксировались в 2012-13 годах (51% и 48% соответственно), однако после произошло некоторое снижение данного показателя. Сейчас говорят, что могут повлиять на происходящее на работе 45% опрошенных (21% – в полной мере и 24% – в значительной мере). 19% респондентов отмечают, что могут повлиять на происходящее на работе в незначительной мере, ещё 11% не могут этого сделать совсем.

Почти половина респондентов (44%) говорят о возможности повлиять на то, что происходит в доме, во дворе, где они живут (22% в полной и 22% в значительной мере). В незначительной мере могут повлиять на ситуацию 35% опрошенных, совершенно не могут 18% ответивших. Уровень возможности повлиять на происходящее также несколько вырос после 2017 года.

Оценки влияния на происходящее в городе/ районе также несколько выросли после 2017 года. Летом 2024 года повлиять на то, что происходит в городе/районе говорит, что может почти каждый пятый опрошенный – 22% (10% в полной мере, 12% в значительной мере), однако по 37% россиян отмечают, что могут повлиять в незначительной мере или не могут повлиять вовсе.

Самый низкий показатель возможности повлиять на ситуацию фиксируется на уровне страны – 19% (9% – в полной мере, 10% — в значительной мере). 29% опрошенных говорят, что могут повлиять, но незначительно, а 46% – совершенно не могут.

Чаще других говорят о том, что могут повлиять на происходящее в стране опрошенные в возрасте 25-39 лет (23%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (27%), а также те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента и считают, что дела в стране идут в правильном направлении (по 21% соответственно).

Реже других говорят о возможности повлиять на происходящее в стране опрошенные в возрасте 55 лет и старше (15%), москвичи, жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и сёл (15%, 15% и 16% соответственно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии