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Оценки жизненной ситуации, уверенность в завтрашнем дне и способы адаптации: июль 2024

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Оценки россиян их жизненной ситуации улучшились после небольшого снижения в прошлом году и приблизились к своим пиковым значениям. Более половины опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут. Две трети респондентов говорят, что чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а число опрошенных, которым удалось использовать появлявшиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни растёт. Наиболее позитивно оценивают нынешнее положение молодые, более обеспеченные россияне, а также сторонники власти, более негативно – представители старших поколений, малообеспеченные, а также оппозиционно настроенные граждане.

Около половины россиян сейчас устраивает та жизнь, которую они ведут – 54%, после небольшого снижения данный показатель приблизился к пику, который был зафиксирован в апреле 2023 года – 55%. Отчасти устраивает, отчасти не устраивает жизнь каждого третьего опрошенного (33%), ещё 12% респондентов сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут их не устраивает – это самые минимальные значения за всю историю наблюдений, максимальные – были установлены в июне 1992 года, тогда жизнь не устраивала две трети опрошенных.

Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (Таблица)
Вполне устраиваетПо большей части устраиваетОтчасти устраивает, отчасти нетПо большей части не устраиваетСовершенно не устраивает Затрудняюсь ответить
Февраль 1992272831302
Март 1992252431364
Апрель 1992252629362
Июнь 1992242533333
Сентябрь 1992352931293
Январь 1993272934254
Февраль 1993243134263
Март 1993252933283
Апрель 1993373932153
Май 1993383634162
Август 1993393033233
Декабрь 1993263732203
Январь 1994283227283
Март 1994153034273
Апрель 1994253331254
Май 1994373234214
Июнь 1994593330204
Июль 1994473731175
Август 1994393529213
Сентябрь 19943113327214
Январь 1995393034213
Март 1995272737252
Май 1995393230233
Сентябрь 1995383433184
Ноябрь 1995273927204
Январь 1996263530243
Март 1996263032264
Май 1996283231243
Июль 1996383132224
Сентябрь 1996393232241
Ноябрь 1996172834282
Январь 1997282733292
Март 1997492730282
Май 19974103227243
Июль 19974123427222
Сентябрь 19975123426213
Ноябрь 19975113724212
Январь 1998383029262
Март 1998593129242
Май 1998493126291
Июль 19984103130242
Сентябрь 1998272328382
Ноябрь 1998262631342
Январь 1999263032292
Март 1999263030302
Май 1999383226284
Июль 1999583127282
Сентябрь 1999483327262
Ноябрь 1999473328262
Январь 20005113426223
Март 20005113426213
Май 20006113525203
Июль 20007143324202
Сентябрь 20005113529182
Ноябрь 20005133627182
Январь 20018123824162
Март 20016123825173
Май 20017143825151
Июль 20017163623162
Сентябрь 20018153823142
Октябрь 20018123525182
Ноябрь 20016163925122
Январь 20027153923142
Март 20027163824142
Май 20029154123112
Июль 20027163823141
Сентябрь 20028163822133
Ноябрь 20029203623121
Январь 20037144223122
Март 20038153723162
Май 20036144122153
Июль 20037183722142
Сентябрь 20038163923122
Ноябрь 20036174223122
Январь 20047174121112
Март 20046164123112
Май 2004820392382
Июль 20048194219112
Сентябрь 20049174021111
Ноябрь 20048174022122
Январь 20056164021162
Март 20057203722122
Май 20058164023112
Июль 20059203821102
Сентябрь 200510213919102
Ноябрь 20058184120112
Январь 2006920402192
Март 20069183822112
Май 20061121372173
Июль 20061221401881
Сентябрь 20061119402272
Ноябрь 2006921421971
Январь 200711243717111
Март 200710183820122
Май 20071021411972
Июль 200714213518102
Сентябрь 20071222351993
Ноябрь 20071120421781
Январь 20081426381572
Март 20081324391672
Июнь 2009822432161
Август 2009923421791
Октябрь 20091027361972
Декабрь 2009923421961
Февраль 20101027361971
Март 2010725392180
Июнь 20101228391750
Август 20101231391351
Октябрь 20101129381571
Декабрь 2010928401861
Февраль 20111125381971
Апрель 2011926401960
Июнь 2011830401750
Август 20111130381551
Октябрь 20111329361651
Декабрь 2011829411661
Февраль 20121030381570
Июнь 20121233361451
Октябрь 20121032381451
Январь 2013924411862
Март 2013926382070
Май 2013927411752
Июль 2013824451851
Сентябрь 2013729401761
Январь 2014828421651
Май 20141332381332
Сентябрь 20141025431642
Январь 2015723431872
Апрель 2015524452242
Май 20151130381552
Сентябрь 2015727391872
Январь 2016521412192
Май 2016722412281
Сентябрь 2016924401981
Сентябрь 20171030381561
Декабрь 20181726331581
Август 20191124391881
Декабрь 20201821351691
Август 20222123351381
Декабрь 2022272532971
Апрель 2023272829961
Декабрь 20232223361171
Июль 2024243033841

Больше других жизнь устраивает молодёжь до 24 лет (75%), респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (63%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%).

Меньше всего жизнь устраивает опрошенных старшего возраста (48% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), тех, кому едва хватает на еду (34%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), тех, кто не поддерживает действующего президента (21%).

Две трети россиян (66%) чувствуют уверенность в завтрашнем дне, данный показатель также после небольшого прошлогоднего снижения снова приблизился к максимальным отметкам мая 2022 года (67%). Уверенность в завтрашнем дне на данный момент не чувствует каждый третий опрошенный (31%), что повторяет минимальные значения весны 2022 года (31%).

Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? (Таблица)
ДаСкорее даСкорее нетНетЗатрудняюсь ответить
Октябрь 1989185429
Октябрь 1990127413
Июнь 1991816313411
Январь 199541239387
Ноябрь 1995117217
Январь 1996615323810
Январь 199761429447
Февраль 2000102136294
Июнь 2004122532302
Сентябрь 200492437283
Декабрь 200482332362
Январь 200592133342
Февраль 200592134343
Март 2005102133343
Апрель 200582137313
Май 2005102333313
Июнь 2005102430342
Сентябрь 200592535275
Декабрь 200592435303
Март 2006102330334
Июнь 2006102530324
Сентябрь 200682736273
Декабрь 2006132731263
Март 2007122731263
Июнь 2007162528274
Октябрь 200792934245
Ноябрь 2007123035194
Март 2008183326175
Октябрь 2008122833235
Декабрь 2008112634253
Июнь 200992835235
Август 200982934235
Октябрь 2009123429215
Декабрь 2009103335185
Февраль 2010113429206
Апрель 2010112934206
Июнь 2010143630155
Август 2010113632165
Октябрь 2010103430206
Декабрь 2010123431186
Февраль 2011103232224
Апрель 2011113034214
Июнь 2011113434156
Август 2011133729175
Октябрь 2011133730146
Декабрь 201193731195
Февраль 2012113731166
Июнь 2012123731156
Октябрь 2012123731145
Январь 201393234205
Март 2013102833245
Май 2013103133197
Июль 201392936224
Сентябрь 201383233225
Январь 2014103335176
Май 2014143927138
Июнь 2014123733127
Сентябрь 2014103629187
Январь 201563633178
Май 2015113927185
Сентябрь 201593532176
Январь 201662635276
Май 201682934236
Сентябрь 2016102833236
Декабрь 2016134029135
Январь 201783433188
Май 2017113431195
Сентябрь 2017113334175
Июнь 2018113032225
Август 2019163325242
Август 2020192925262
Май 2022283917142
Июнь 2023253819153
Июль 2024254118133

Чаще остальных чувствуют уверенность в завтрашнем дне опрошенные до 24 лет (87%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (75%), а также те, кто считает направление дел в стране правильным (77%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%).

Чаще других не чувствуют уверенности в завтрашнем дне опрошенные в возрасте 55 лет и старше (34%), респонденты, которым едва хватает на еду (52%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (65%), и те, кто не одобряет деятельность действующего президента (78%).

В последние семь лет растёт доля опрошенных, для которых жизнь за прошедшее время не изменилась — 38% (+18 п.п.) и тех, кто сумел найти новые возможности, чтобы добиться большего – 16% (+8 п.п.). И снижается число тех, кто свыкся с тем, что ему пришлось отказаться от привычного образа жизни – 15% (-13 п.п.), кому приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать – 23% (-6 п.п.). Относительно устойчивым остаётся только процент тех, кто не может приспособиться нынешней жизни – 6% (как и шесть лет назад). 

Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (Таблица)
«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни»«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; жить, ограничивая себя в большом и в малом»«Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность  заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь»«Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни»«Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось»Затрудняюсь ответить
Май 20011527287158
Июль 20011527277168
Сентябрь 20011427268169
Октябрь 20011530255169
Ноябрь 20011530267166
Январь 20021529258176
Март 20021328276198
Май 20021329268204
Июль 20021327297196
Сентябрь 20021624287206
Ноябрь 20021227257227
Январь 20031329266205
Март 20031426286196
Май 20031325306198
Июль 20031327297196
Сентябрь 20031326287215
Ноябрь 20031226298205
Январь 20041025279246
Март 20041125267246
Май 20041126308206
Июль 20041320309236
Сентябрь 20041323297226
Ноябрь 20041021328246
Январь 20051521338167
Март 20051322306236
Май 20051221297237
Июль 20051122318236
Сентябрь 200512202910255
Ноябрь 20051021338226
Январь 20061022319217
Март 20061224298216
Май 20061022318227
Июль 2006921308266
Сентябрь 2006823299255
Ноябрь 2006922269278
Январь 20079222610285
Март 20071222308227
Май 20079232911227
Июль 20079222911227
Сентябрь 20078202813257
Ноябрь 200710192812247
Январь 200882126122310
Март 20088212913255
Июнь 20086213211265
Июнь 2009926326243
Август 2009924308264
Октябрь 2009824319262
Декабрь 20099252911243
Февраль 20101024318252
Апрель 20109243010252
Июнь 20108213110273
Август 20108193512243
Октябрь 20108213111254
Декабрь 20109223111243
Февраль 20111126309223
Апрель 20117263210232
Июнь 20118243511203
Август 20118223111243
Октябрь 20118252612262
Декабрь 20117233010273
Февраль 20128222811292
Июнь 20127222412314
Октябрь 20127193211274
Январь 20138213312233
Март 2013922349234
Май 2013819339256
Июль 20139203110274
Сентябрь 20137233112234
Январь 20148203111264
Май 20145183113284
Сентябрь 20146173213286
Январь 2015821327267
Май 2015921309256
Сентябрь 20158213210245
Январь 2016925308236
Май 2016921338264
Сентябрь 20161024338213
Январь 2017926328205
Май 20179243111233
Сентябрь 20176282911243
Август 20188213510252
Август 20197193512262
Декабрь 20203153310364
Август 20228192613332
Декабрь 20226162413382
Январь 20238142116402
Ноябрь 20236152215401
Июль 20246152316383

В последние годы ничего особенно не изменилось больше для опрошенных в возрасте 55 лет и старше (47%), респондентов, которые могут позволить товары длительного пользования (41%), тех, кто считает направление дел в стране правильным (42%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина (40%).

Чаще других говорят о том, что не могут приспособиться к нынешней жизни, а также об ограничении привычного образа жизни, опрошенные в возрасте 55 лет и старше (7% и 18% соответственно), респонденты, которым едва хватает на еду (13% и 25% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (11% и 21% соответственно), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (7% и 21% соответственно).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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