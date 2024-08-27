Оценки жизненной ситуации, уверенность в завтрашнем дне и способы адаптации: июль 2024

Оценки россиян их жизненной ситуации улучшились после небольшого снижения в прошлом году и приблизились к своим пиковым значениям. Более половины опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут. Две трети респондентов говорят, что чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а число опрошенных, которым удалось использовать появлявшиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни растёт. Наиболее позитивно оценивают нынешнее положение молодые, более обеспеченные россияне, а также сторонники власти, более негативно – представители старших поколений, малообеспеченные, а также оппозиционно настроенные граждане.
Около половины россиян сейчас устраивает та жизнь, которую они ведут – 54%, после небольшого снижения данный показатель приблизился к пику, который был зафиксирован в апреле 2023 года – 55%. Отчасти устраивает, отчасти не устраивает жизнь каждого третьего опрошенного (33%), ещё 12% респондентов сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут их не устраивает – это самые минимальные значения за всю историю наблюдений, максимальные – были установлены в июне 1992 года, тогда жизнь не устраивала две трети опрошенных.
Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (Таблица)
|Вполне устраивает
|По большей части устраивает
|Отчасти устраивает, отчасти нет
|По большей части не устраивает
|Совершенно не устраивает
|Затрудняюсь ответить
|Февраль 1992
|2
|7
|28
|31
|30
|2
|Март 1992
|2
|5
|24
|31
|36
|4
|Апрель 1992
|2
|5
|26
|29
|36
|2
|Июнь 1992
|2
|4
|25
|33
|33
|3
|Сентябрь 1992
|3
|5
|29
|31
|29
|3
|Январь 1993
|2
|7
|29
|34
|25
|4
|Февраль 1993
|2
|4
|31
|34
|26
|3
|Март 1993
|2
|5
|29
|33
|28
|3
|Апрель 1993
|3
|7
|39
|32
|15
|3
|Май 1993
|3
|8
|36
|34
|16
|2
|Август 1993
|3
|9
|30
|33
|23
|3
|Декабрь 1993
|2
|6
|37
|32
|20
|3
|Январь 1994
|2
|8
|32
|27
|28
|3
|Март 1994
|1
|5
|30
|34
|27
|3
|Апрель 1994
|2
|5
|33
|31
|25
|4
|Май 1994
|3
|7
|32
|34
|21
|4
|Июнь 1994
|5
|9
|33
|30
|20
|4
|Июль 1994
|4
|7
|37
|31
|17
|5
|Август 1994
|3
|9
|35
|29
|21
|3
|Сентябрь 1994
|3
|11
|33
|27
|21
|4
|Январь 1995
|3
|9
|30
|34
|21
|3
|Март 1995
|2
|7
|27
|37
|25
|2
|Май 1995
|3
|9
|32
|30
|23
|3
|Сентябрь 1995
|3
|8
|34
|33
|18
|4
|Ноябрь 1995
|2
|7
|39
|27
|20
|4
|Январь 1996
|2
|6
|35
|30
|24
|3
|Март 1996
|2
|6
|30
|32
|26
|4
|Май 1996
|2
|8
|32
|31
|24
|3
|Июль 1996
|3
|8
|31
|32
|22
|4
|Сентябрь 1996
|3
|9
|32
|32
|24
|1
|Ноябрь 1996
|1
|7
|28
|34
|28
|2
|Январь 1997
|2
|8
|27
|33
|29
|2
|Март 1997
|4
|9
|27
|30
|28
|2
|Май 1997
|4
|10
|32
|27
|24
|3
|Июль 1997
|4
|12
|34
|27
|22
|2
|Сентябрь 1997
|5
|12
|34
|26
|21
|3
|Ноябрь 1997
|5
|11
|37
|24
|21
|2
|Январь 1998
|3
|8
|30
|29
|26
|2
|Март 1998
|5
|9
|31
|29
|24
|2
|Май 1998
|4
|9
|31
|26
|29
|1
|Июль 1998
|4
|10
|31
|30
|24
|2
|Сентябрь 1998
|2
|7
|23
|28
|38
|2
|Ноябрь 1998
|2
|6
|26
|31
|34
|2
|Январь 1999
|2
|6
|30
|32
|29
|2
|Март 1999
|2
|6
|30
|30
|30
|2
|Май 1999
|3
|8
|32
|26
|28
|4
|Июль 1999
|5
|8
|31
|27
|28
|2
|Сентябрь 1999
|4
|8
|33
|27
|26
|2
|Ноябрь 1999
|4
|7
|33
|28
|26
|2
|Январь 2000
|5
|11
|34
|26
|22
|3
|Март 2000
|5
|11
|34
|26
|21
|3
|Май 2000
|6
|11
|35
|25
|20
|3
|Июль 2000
|7
|14
|33
|24
|20
|2
|Сентябрь 2000
|5
|11
|35
|29
|18
|2
|Ноябрь 2000
|5
|13
|36
|27
|18
|2
|Январь 2001
|8
|12
|38
|24
|16
|2
|Март 2001
|6
|12
|38
|25
|17
|3
|Май 2001
|7
|14
|38
|25
|15
|1
|Июль 2001
|7
|16
|36
|23
|16
|2
|Сентябрь 2001
|8
|15
|38
|23
|14
|2
|Октябрь 2001
|8
|12
|35
|25
|18
|2
|Ноябрь 2001
|6
|16
|39
|25
|12
|2
|Январь 2002
|7
|15
|39
|23
|14
|2
|Март 2002
|7
|16
|38
|24
|14
|2
|Май 2002
|9
|15
|41
|23
|11
|2
|Июль 2002
|7
|16
|38
|23
|14
|1
|Сентябрь 2002
|8
|16
|38
|22
|13
|3
|Ноябрь 2002
|9
|20
|36
|23
|12
|1
|Январь 2003
|7
|14
|42
|23
|12
|2
|Март 2003
|8
|15
|37
|23
|16
|2
|Май 2003
|6
|14
|41
|22
|15
|3
|Июль 2003
|7
|18
|37
|22
|14
|2
|Сентябрь 2003
|8
|16
|39
|23
|12
|2
|Ноябрь 2003
|6
|17
|42
|23
|12
|2
|Январь 2004
|7
|17
|41
|21
|11
|2
|Март 2004
|6
|16
|41
|23
|11
|2
|Май 2004
|8
|20
|39
|23
|8
|2
|Июль 2004
|8
|19
|42
|19
|11
|2
|Сентябрь 2004
|9
|17
|40
|21
|11
|1
|Ноябрь 2004
|8
|17
|40
|22
|12
|2
|Январь 2005
|6
|16
|40
|21
|16
|2
|Март 2005
|7
|20
|37
|22
|12
|2
|Май 2005
|8
|16
|40
|23
|11
|2
|Июль 2005
|9
|20
|38
|21
|10
|2
|Сентябрь 2005
|10
|21
|39
|19
|10
|2
|Ноябрь 2005
|8
|18
|41
|20
|11
|2
|Январь 2006
|9
|20
|40
|21
|9
|2
|Март 2006
|9
|18
|38
|22
|11
|2
|Май 2006
|11
|21
|37
|21
|7
|3
|Июль 2006
|12
|21
|40
|18
|8
|1
|Сентябрь 2006
|11
|19
|40
|22
|7
|2
|Ноябрь 2006
|9
|21
|42
|19
|7
|1
|Январь 2007
|11
|24
|37
|17
|11
|1
|Март 2007
|10
|18
|38
|20
|12
|2
|Май 2007
|10
|21
|41
|19
|7
|2
|Июль 2007
|14
|21
|35
|18
|10
|2
|Сентябрь 2007
|12
|22
|35
|19
|9
|3
|Ноябрь 2007
|11
|20
|42
|17
|8
|1
|Январь 2008
|14
|26
|38
|15
|7
|2
|Март 2008
|13
|24
|39
|16
|7
|2
|Июнь 2009
|8
|22
|43
|21
|6
|1
|Август 2009
|9
|23
|42
|17
|9
|1
|Октябрь 2009
|10
|27
|36
|19
|7
|2
|Декабрь 2009
|9
|23
|42
|19
|6
|1
|Февраль 2010
|10
|27
|36
|19
|7
|1
|Март 2010
|7
|25
|39
|21
|8
|0
|Июнь 2010
|12
|28
|39
|17
|5
|0
|Август 2010
|12
|31
|39
|13
|5
|1
|Октябрь 2010
|11
|29
|38
|15
|7
|1
|Декабрь 2010
|9
|28
|40
|18
|6
|1
|Февраль 2011
|11
|25
|38
|19
|7
|1
|Апрель 2011
|9
|26
|40
|19
|6
|0
|Июнь 2011
|8
|30
|40
|17
|5
|0
|Август 2011
|11
|30
|38
|15
|5
|1
|Октябрь 2011
|13
|29
|36
|16
|5
|1
|Декабрь 2011
|8
|29
|41
|16
|6
|1
|Февраль 2012
|10
|30
|38
|15
|7
|0
|Июнь 2012
|12
|33
|36
|14
|5
|1
|Октябрь 2012
|10
|32
|38
|14
|5
|1
|Январь 2013
|9
|24
|41
|18
|6
|2
|Март 2013
|9
|26
|38
|20
|7
|0
|Май 2013
|9
|27
|41
|17
|5
|2
|Июль 2013
|8
|24
|45
|18
|5
|1
|Сентябрь 2013
|7
|29
|40
|17
|6
|1
|Январь 2014
|8
|28
|42
|16
|5
|1
|Май 2014
|13
|32
|38
|13
|3
|2
|Сентябрь 2014
|10
|25
|43
|16
|4
|2
|Январь 2015
|7
|23
|43
|18
|7
|2
|Апрель 2015
|5
|24
|45
|22
|4
|2
|Май 2015
|11
|30
|38
|15
|5
|2
|Сентябрь 2015
|7
|27
|39
|18
|7
|2
|Январь 2016
|5
|21
|41
|21
|9
|2
|Май 2016
|7
|22
|41
|22
|8
|1
|Сентябрь 2016
|9
|24
|40
|19
|8
|1
|Сентябрь 2017
|10
|30
|38
|15
|6
|1
|Декабрь 2018
|17
|26
|33
|15
|8
|1
|Август 2019
|11
|24
|39
|18
|8
|1
|Декабрь 2020
|18
|21
|35
|16
|9
|1
|Август 2022
|21
|23
|35
|13
|8
|1
|Декабрь 2022
|27
|25
|32
|9
|7
|1
|Апрель 2023
|27
|28
|29
|9
|6
|1
|Декабрь 2023
|22
|23
|36
|11
|7
|1
|Июль 2024
|24
|30
|33
|8
|4
|1
Больше других жизнь устраивает молодёжь до 24 лет (75%), респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (63%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%).
Меньше всего жизнь устраивает опрошенных старшего возраста (48% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), тех, кому едва хватает на еду (34%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), тех, кто не поддерживает действующего президента (21%).
Две трети россиян (66%) чувствуют уверенность в завтрашнем дне, данный показатель также после небольшого прошлогоднего снижения снова приблизился к максимальным отметкам мая 2022 года (67%). Уверенность в завтрашнем дне на данный момент не чувствует каждый третий опрошенный (31%), что повторяет минимальные значения весны 2022 года (31%).
Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? (Таблица)
|Да
|Скорее да
|Скорее нет
|Нет
|Затрудняюсь ответить
|Октябрь 1989
|18
|54
|29
|Октябрь 1990
|12
|74
|13
|Июнь 1991
|8
|16
|31
|34
|11
|Январь 1995
|4
|12
|39
|38
|7
|Ноябрь 1995
|11
|72
|17
|Январь 1996
|6
|15
|32
|38
|10
|Январь 1997
|6
|14
|29
|44
|7
|Февраль 2000
|10
|21
|36
|29
|4
|Июнь 2004
|12
|25
|32
|30
|2
|Сентябрь 2004
|9
|24
|37
|28
|3
|Декабрь 2004
|8
|23
|32
|36
|2
|Январь 2005
|9
|21
|33
|34
|2
|Февраль 2005
|9
|21
|34
|34
|3
|Март 2005
|10
|21
|33
|34
|3
|Апрель 2005
|8
|21
|37
|31
|3
|Май 2005
|10
|23
|33
|31
|3
|Июнь 2005
|10
|24
|30
|34
|2
|Сентябрь 2005
|9
|25
|35
|27
|5
|Декабрь 2005
|9
|24
|35
|30
|3
|Март 2006
|10
|23
|30
|33
|4
|Июнь 2006
|10
|25
|30
|32
|4
|Сентябрь 2006
|8
|27
|36
|27
|3
|Декабрь 2006
|13
|27
|31
|26
|3
|Март 2007
|12
|27
|31
|26
|3
|Июнь 2007
|16
|25
|28
|27
|4
|Октябрь 2007
|9
|29
|34
|24
|5
|Ноябрь 2007
|12
|30
|35
|19
|4
|Март 2008
|18
|33
|26
|17
|5
|Октябрь 2008
|12
|28
|33
|23
|5
|Декабрь 2008
|11
|26
|34
|25
|3
|Июнь 2009
|9
|28
|35
|23
|5
|Август 2009
|8
|29
|34
|23
|5
|Октябрь 2009
|12
|34
|29
|21
|5
|Декабрь 2009
|10
|33
|35
|18
|5
|Февраль 2010
|11
|34
|29
|20
|6
|Апрель 2010
|11
|29
|34
|20
|6
|Июнь 2010
|14
|36
|30
|15
|5
|Август 2010
|11
|36
|32
|16
|5
|Октябрь 2010
|10
|34
|30
|20
|6
|Декабрь 2010
|12
|34
|31
|18
|6
|Февраль 2011
|10
|32
|32
|22
|4
|Апрель 2011
|11
|30
|34
|21
|4
|Июнь 2011
|11
|34
|34
|15
|6
|Август 2011
|13
|37
|29
|17
|5
|Октябрь 2011
|13
|37
|30
|14
|6
|Декабрь 2011
|9
|37
|31
|19
|5
|Февраль 2012
|11
|37
|31
|16
|6
|Июнь 2012
|12
|37
|31
|15
|6
|Октябрь 2012
|12
|37
|31
|14
|5
|Январь 2013
|9
|32
|34
|20
|5
|Март 2013
|10
|28
|33
|24
|5
|Май 2013
|10
|31
|33
|19
|7
|Июль 2013
|9
|29
|36
|22
|4
|Сентябрь 2013
|8
|32
|33
|22
|5
|Январь 2014
|10
|33
|35
|17
|6
|Май 2014
|14
|39
|27
|13
|8
|Июнь 2014
|12
|37
|33
|12
|7
|Сентябрь 2014
|10
|36
|29
|18
|7
|Январь 2015
|6
|36
|33
|17
|8
|Май 2015
|11
|39
|27
|18
|5
|Сентябрь 2015
|9
|35
|32
|17
|6
|Январь 2016
|6
|26
|35
|27
|6
|Май 2016
|8
|29
|34
|23
|6
|Сентябрь 2016
|10
|28
|33
|23
|6
|Декабрь 2016
|13
|40
|29
|13
|5
|Январь 2017
|8
|34
|33
|18
|8
|Май 2017
|11
|34
|31
|19
|5
|Сентябрь 2017
|11
|33
|34
|17
|5
|Июнь 2018
|11
|30
|32
|22
|5
|Август 2019
|16
|33
|25
|24
|2
|Август 2020
|19
|29
|25
|26
|2
|Май 2022
|28
|39
|17
|14
|2
|Июнь 2023
|25
|38
|19
|15
|3
|Июль 2024
|25
|41
|18
|13
|3
Чаще остальных чувствуют уверенность в завтрашнем дне опрошенные до 24 лет (87%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (75%), а также те, кто считает направление дел в стране правильным (77%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%).
Чаще других не чувствуют уверенности в завтрашнем дне опрошенные в возрасте 55 лет и старше (34%), респонденты, которым едва хватает на еду (52%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (65%), и те, кто не одобряет деятельность действующего президента (78%).
В последние семь лет растёт доля опрошенных, для которых жизнь за прошедшее время не изменилась — 38% (+18 п.п.) и тех, кто сумел найти новые возможности, чтобы добиться большего – 16% (+8 п.п.). И снижается число тех, кто свыкся с тем, что ему пришлось отказаться от привычного образа жизни – 15% (-13 п.п.), кому приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать – 23% (-6 п.п.). Относительно устойчивым остаётся только процент тех, кто не может приспособиться нынешней жизни – 6% (как и шесть лет назад).
Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (Таблица)
|«Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни»
|«Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; жить, ограничивая себя в большом и в малом»
|«Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь»
|«Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни»
|«Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось»
|Затрудняюсь ответить
|Май 2001
|15
|27
|28
|7
|15
|8
|Июль 2001
|15
|27
|27
|7
|16
|8
|Сентябрь 2001
|14
|27
|26
|8
|16
|9
|Октябрь 2001
|15
|30
|25
|5
|16
|9
|Ноябрь 2001
|15
|30
|26
|7
|16
|6
|Январь 2002
|15
|29
|25
|8
|17
|6
|Март 2002
|13
|28
|27
|6
|19
|8
|Май 2002
|13
|29
|26
|8
|20
|4
|Июль 2002
|13
|27
|29
|7
|19
|6
|Сентябрь 2002
|16
|24
|28
|7
|20
|6
|Ноябрь 2002
|12
|27
|25
|7
|22
|7
|Январь 2003
|13
|29
|26
|6
|20
|5
|Март 2003
|14
|26
|28
|6
|19
|6
|Май 2003
|13
|25
|30
|6
|19
|8
|Июль 2003
|13
|27
|29
|7
|19
|6
|Сентябрь 2003
|13
|26
|28
|7
|21
|5
|Ноябрь 2003
|12
|26
|29
|8
|20
|5
|Январь 2004
|10
|25
|27
|9
|24
|6
|Март 2004
|11
|25
|26
|7
|24
|6
|Май 2004
|11
|26
|30
|8
|20
|6
|Июль 2004
|13
|20
|30
|9
|23
|6
|Сентябрь 2004
|13
|23
|29
|7
|22
|6
|Ноябрь 2004
|10
|21
|32
|8
|24
|6
|Январь 2005
|15
|21
|33
|8
|16
|7
|Март 2005
|13
|22
|30
|6
|23
|6
|Май 2005
|12
|21
|29
|7
|23
|7
|Июль 2005
|11
|22
|31
|8
|23
|6
|Сентябрь 2005
|12
|20
|29
|10
|25
|5
|Ноябрь 2005
|10
|21
|33
|8
|22
|6
|Январь 2006
|10
|22
|31
|9
|21
|7
|Март 2006
|12
|24
|29
|8
|21
|6
|Май 2006
|10
|22
|31
|8
|22
|7
|Июль 2006
|9
|21
|30
|8
|26
|6
|Сентябрь 2006
|8
|23
|29
|9
|25
|5
|Ноябрь 2006
|9
|22
|26
|9
|27
|8
|Январь 2007
|9
|22
|26
|10
|28
|5
|Март 2007
|12
|22
|30
|8
|22
|7
|Май 2007
|9
|23
|29
|11
|22
|7
|Июль 2007
|9
|22
|29
|11
|22
|7
|Сентябрь 2007
|8
|20
|28
|13
|25
|7
|Ноябрь 2007
|10
|19
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|12
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|Январь 2008
|8
|21
|26
|12
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|Март 2008
|8
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|29
|13
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|5
|Июнь 2008
|6
|21
|32
|11
|26
|5
|Июнь 2009
|9
|26
|32
|6
|24
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|Август 2009
|9
|24
|30
|8
|26
|4
|Октябрь 2009
|8
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|9
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|2
|Декабрь 2009
|9
|25
|29
|11
|24
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|Февраль 2010
|10
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|31
|8
|25
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|Апрель 2010
|9
|24
|30
|10
|25
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|Июнь 2010
|8
|21
|31
|10
|27
|3
|Август 2010
|8
|19
|35
|12
|24
|3
|Октябрь 2010
|8
|21
|31
|11
|25
|4
|Декабрь 2010
|9
|22
|31
|11
|24
|3
|Февраль 2011
|11
|26
|30
|9
|22
|3
|Апрель 2011
|7
|26
|32
|10
|23
|2
|Июнь 2011
|8
|24
|35
|11
|20
|3
|Август 2011
|8
|22
|31
|11
|24
|3
|Октябрь 2011
|8
|25
|26
|12
|26
|2
|Декабрь 2011
|7
|23
|30
|10
|27
|3
|Февраль 2012
|8
|22
|28
|11
|29
|2
|Июнь 2012
|7
|22
|24
|12
|31
|4
|Октябрь 2012
|7
|19
|32
|11
|27
|4
|Январь 2013
|8
|21
|33
|12
|23
|3
|Март 2013
|9
|22
|34
|9
|23
|4
|Май 2013
|8
|19
|33
|9
|25
|6
|Июль 2013
|9
|20
|31
|10
|27
|4
|Сентябрь 2013
|7
|23
|31
|12
|23
|4
|Январь 2014
|8
|20
|31
|11
|26
|4
|Май 2014
|5
|18
|31
|13
|28
|4
|Сентябрь 2014
|6
|17
|32
|13
|28
|6
|Январь 2015
|8
|21
|32
|7
|26
|7
|Май 2015
|9
|21
|30
|9
|25
|6
|Сентябрь 2015
|8
|21
|32
|10
|24
|5
|Январь 2016
|9
|25
|30
|8
|23
|6
|Май 2016
|9
|21
|33
|8
|26
|4
|Сентябрь 2016
|10
|24
|33
|8
|21
|3
|Январь 2017
|9
|26
|32
|8
|20
|5
|Май 2017
|9
|24
|31
|11
|23
|3
|Сентябрь 2017
|6
|28
|29
|11
|24
|3
|Август 2018
|8
|21
|35
|10
|25
|2
|Август 2019
|7
|19
|35
|12
|26
|2
|Декабрь 2020
|3
|15
|33
|10
|36
|4
|Август 2022
|8
|19
|26
|13
|33
|2
|Декабрь 2022
|6
|16
|24
|13
|38
|2
|Январь 2023
|8
|14
|21
|16
|40
|2
|Ноябрь 2023
|6
|15
|22
|15
|40
|1
|Июль 2024
|6
|15
|23
|16
|38
|3
В последние годы ничего особенно не изменилось больше для опрошенных в возрасте 55 лет и старше (47%), респондентов, которые могут позволить товары длительного пользования (41%), тех, кто считает направление дел в стране правильным (42%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина (40%).
Чаще других говорят о том, что не могут приспособиться к нынешней жизни, а также об ограничении привычного образа жизни, опрошенные в возрасте 55 лет и старше (7% и 18% соответственно), респонденты, которым едва хватает на еду (13% и 25% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (11% и 21% соответственно), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (7% и 21% соответственно).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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