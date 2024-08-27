Оценки жизненной ситуации, уверенность в завтрашнем дне и способы адаптации: июль 2024

Оценки россиян их жизненной ситуации улучшились после небольшого снижения в прошлом году и приблизились к своим пиковым значениям. Более половины опрошенных устраивает жизнь, которую они ведут. Две трети респондентов говорят, что чувствуют уверенность в завтрашнем дне, а число опрошенных, которым удалось использовать появлявшиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни растёт. Наиболее позитивно оценивают нынешнее положение молодые, более обеспеченные россияне, а также сторонники власти, более негативно – представители старших поколений, малообеспеченные, а также оппозиционно настроенные граждане.

Около половины россиян сейчас устраивает та жизнь, которую они ведут – 54%, после небольшого снижения данный показатель приблизился к пику, который был зафиксирован в апреле 2023 года – 55%. Отчасти устраивает, отчасти не устраивает жизнь каждого третьего опрошенного (33%), ещё 12% респондентов сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут их не устраивает – это самые минимальные значения за всю историю наблюдений, максимальные – были установлены в июне 1992 года, тогда жизнь не устраивала две трети опрошенных.

Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (Таблица) Вполне устраивает По большей части устраивает Отчасти устраивает, отчасти нет По большей части не устраивает Совершенно не устраивает Затрудняюсь ответить Февраль 1992 2 7 28 31 30 2 Март 1992 2 5 24 31 36 4 Апрель 1992 2 5 26 29 36 2 Июнь 1992 2 4 25 33 33 3 Сентябрь 1992 3 5 29 31 29 3 Январь 1993 2 7 29 34 25 4 Февраль 1993 2 4 31 34 26 3 Март 1993 2 5 29 33 28 3 Апрель 1993 3 7 39 32 15 3 Май 1993 3 8 36 34 16 2 Август 1993 3 9 30 33 23 3 Декабрь 1993 2 6 37 32 20 3 Январь 1994 2 8 32 27 28 3 Март 1994 1 5 30 34 27 3 Апрель 1994 2 5 33 31 25 4 Май 1994 3 7 32 34 21 4 Июнь 1994 5 9 33 30 20 4 Июль 1994 4 7 37 31 17 5 Август 1994 3 9 35 29 21 3 Сентябрь 1994 3 11 33 27 21 4 Январь 1995 3 9 30 34 21 3 Март 1995 2 7 27 37 25 2 Май 1995 3 9 32 30 23 3 Сентябрь 1995 3 8 34 33 18 4 Ноябрь 1995 2 7 39 27 20 4 Январь 1996 2 6 35 30 24 3 Март 1996 2 6 30 32 26 4 Май 1996 2 8 32 31 24 3 Июль 1996 3 8 31 32 22 4 Сентябрь 1996 3 9 32 32 24 1 Ноябрь 1996 1 7 28 34 28 2 Январь 1997 2 8 27 33 29 2 Март 1997 4 9 27 30 28 2 Май 1997 4 10 32 27 24 3 Июль 1997 4 12 34 27 22 2 Сентябрь 1997 5 12 34 26 21 3 Ноябрь 1997 5 11 37 24 21 2 Январь 1998 3 8 30 29 26 2 Март 1998 5 9 31 29 24 2 Май 1998 4 9 31 26 29 1 Июль 1998 4 10 31 30 24 2 Сентябрь 1998 2 7 23 28 38 2 Ноябрь 1998 2 6 26 31 34 2 Январь 1999 2 6 30 32 29 2 Март 1999 2 6 30 30 30 2 Май 1999 3 8 32 26 28 4 Июль 1999 5 8 31 27 28 2 Сентябрь 1999 4 8 33 27 26 2 Ноябрь 1999 4 7 33 28 26 2 Январь 2000 5 11 34 26 22 3 Март 2000 5 11 34 26 21 3 Май 2000 6 11 35 25 20 3 Июль 2000 7 14 33 24 20 2 Сентябрь 2000 5 11 35 29 18 2 Ноябрь 2000 5 13 36 27 18 2 Январь 2001 8 12 38 24 16 2 Март 2001 6 12 38 25 17 3 Май 2001 7 14 38 25 15 1 Июль 2001 7 16 36 23 16 2 Сентябрь 2001 8 15 38 23 14 2 Октябрь 2001 8 12 35 25 18 2 Ноябрь 2001 6 16 39 25 12 2 Январь 2002 7 15 39 23 14 2 Март 2002 7 16 38 24 14 2 Май 2002 9 15 41 23 11 2 Июль 2002 7 16 38 23 14 1 Сентябрь 2002 8 16 38 22 13 3 Ноябрь 2002 9 20 36 23 12 1 Январь 2003 7 14 42 23 12 2 Март 2003 8 15 37 23 16 2 Май 2003 6 14 41 22 15 3 Июль 2003 7 18 37 22 14 2 Сентябрь 2003 8 16 39 23 12 2 Ноябрь 2003 6 17 42 23 12 2 Январь 2004 7 17 41 21 11 2 Март 2004 6 16 41 23 11 2 Май 2004 8 20 39 23 8 2 Июль 2004 8 19 42 19 11 2 Сентябрь 2004 9 17 40 21 11 1 Ноябрь 2004 8 17 40 22 12 2 Январь 2005 6 16 40 21 16 2 Март 2005 7 20 37 22 12 2 Май 2005 8 16 40 23 11 2 Июль 2005 9 20 38 21 10 2 Сентябрь 2005 10 21 39 19 10 2 Ноябрь 2005 8 18 41 20 11 2 Январь 2006 9 20 40 21 9 2 Март 2006 9 18 38 22 11 2 Май 2006 11 21 37 21 7 3 Июль 2006 12 21 40 18 8 1 Сентябрь 2006 11 19 40 22 7 2 Ноябрь 2006 9 21 42 19 7 1 Январь 2007 11 24 37 17 11 1 Март 2007 10 18 38 20 12 2 Май 2007 10 21 41 19 7 2 Июль 2007 14 21 35 18 10 2 Сентябрь 2007 12 22 35 19 9 3 Ноябрь 2007 11 20 42 17 8 1 Январь 2008 14 26 38 15 7 2 Март 2008 13 24 39 16 7 2 Июнь 2009 8 22 43 21 6 1 Август 2009 9 23 42 17 9 1 Октябрь 2009 10 27 36 19 7 2 Декабрь 2009 9 23 42 19 6 1 Февраль 2010 10 27 36 19 7 1 Март 2010 7 25 39 21 8 0 Июнь 2010 12 28 39 17 5 0 Август 2010 12 31 39 13 5 1 Октябрь 2010 11 29 38 15 7 1 Декабрь 2010 9 28 40 18 6 1 Февраль 2011 11 25 38 19 7 1 Апрель 2011 9 26 40 19 6 0 Июнь 2011 8 30 40 17 5 0 Август 2011 11 30 38 15 5 1 Октябрь 2011 13 29 36 16 5 1 Декабрь 2011 8 29 41 16 6 1 Февраль 2012 10 30 38 15 7 0 Июнь 2012 12 33 36 14 5 1 Октябрь 2012 10 32 38 14 5 1 Январь 2013 9 24 41 18 6 2 Март 2013 9 26 38 20 7 0 Май 2013 9 27 41 17 5 2 Июль 2013 8 24 45 18 5 1 Сентябрь 2013 7 29 40 17 6 1 Январь 2014 8 28 42 16 5 1 Май 2014 13 32 38 13 3 2 Сентябрь 2014 10 25 43 16 4 2 Январь 2015 7 23 43 18 7 2 Апрель 2015 5 24 45 22 4 2 Май 2015 11 30 38 15 5 2 Сентябрь 2015 7 27 39 18 7 2 Январь 2016 5 21 41 21 9 2 Май 2016 7 22 41 22 8 1 Сентябрь 2016 9 24 40 19 8 1 Сентябрь 2017 10 30 38 15 6 1 Декабрь 2018 17 26 33 15 8 1 Август 2019 11 24 39 18 8 1 Декабрь 2020 18 21 35 16 9 1 Август 2022 21 23 35 13 8 1 Декабрь 2022 27 25 32 9 7 1 Апрель 2023 27 28 29 9 6 1 Декабрь 2023 22 23 36 11 7 1 Июль 2024 24 30 33 8 4 1

Больше других жизнь устраивает молодёжь до 24 лет (75%), респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (63%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%).

Меньше всего жизнь устраивает опрошенных старшего возраста (48% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), тех, кому едва хватает на еду (34%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), тех, кто не поддерживает действующего президента (21%).

Две трети россиян (66%) чувствуют уверенность в завтрашнем дне, данный показатель также после небольшого прошлогоднего снижения снова приблизился к максимальным отметкам мая 2022 года (67%). Уверенность в завтрашнем дне на данный момент не чувствует каждый третий опрошенный (31%), что повторяет минимальные значения весны 2022 года (31%).

Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? (Таблица) Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить Октябрь 1989 18 54 29 Октябрь 1990 12 74 13 Июнь 1991 8 16 31 34 11 Январь 1995 4 12 39 38 7 Ноябрь 1995 11 72 17 Январь 1996 6 15 32 38 10 Январь 1997 6 14 29 44 7 Февраль 2000 10 21 36 29 4 Июнь 2004 12 25 32 30 2 Сентябрь 2004 9 24 37 28 3 Декабрь 2004 8 23 32 36 2 Январь 2005 9 21 33 34 2 Февраль 2005 9 21 34 34 3 Март 2005 10 21 33 34 3 Апрель 2005 8 21 37 31 3 Май 2005 10 23 33 31 3 Июнь 2005 10 24 30 34 2 Сентябрь 2005 9 25 35 27 5 Декабрь 2005 9 24 35 30 3 Март 2006 10 23 30 33 4 Июнь 2006 10 25 30 32 4 Сентябрь 2006 8 27 36 27 3 Декабрь 2006 13 27 31 26 3 Март 2007 12 27 31 26 3 Июнь 2007 16 25 28 27 4 Октябрь 2007 9 29 34 24 5 Ноябрь 2007 12 30 35 19 4 Март 2008 18 33 26 17 5 Октябрь 2008 12 28 33 23 5 Декабрь 2008 11 26 34 25 3 Июнь 2009 9 28 35 23 5 Август 2009 8 29 34 23 5 Октябрь 2009 12 34 29 21 5 Декабрь 2009 10 33 35 18 5 Февраль 2010 11 34 29 20 6 Апрель 2010 11 29 34 20 6 Июнь 2010 14 36 30 15 5 Август 2010 11 36 32 16 5 Октябрь 2010 10 34 30 20 6 Декабрь 2010 12 34 31 18 6 Февраль 2011 10 32 32 22 4 Апрель 2011 11 30 34 21 4 Июнь 2011 11 34 34 15 6 Август 2011 13 37 29 17 5 Октябрь 2011 13 37 30 14 6 Декабрь 2011 9 37 31 19 5 Февраль 2012 11 37 31 16 6 Июнь 2012 12 37 31 15 6 Октябрь 2012 12 37 31 14 5 Январь 2013 9 32 34 20 5 Март 2013 10 28 33 24 5 Май 2013 10 31 33 19 7 Июль 2013 9 29 36 22 4 Сентябрь 2013 8 32 33 22 5 Январь 2014 10 33 35 17 6 Май 2014 14 39 27 13 8 Июнь 2014 12 37 33 12 7 Сентябрь 2014 10 36 29 18 7 Январь 2015 6 36 33 17 8 Май 2015 11 39 27 18 5 Сентябрь 2015 9 35 32 17 6 Январь 2016 6 26 35 27 6 Май 2016 8 29 34 23 6 Сентябрь 2016 10 28 33 23 6 Декабрь 2016 13 40 29 13 5 Январь 2017 8 34 33 18 8 Май 2017 11 34 31 19 5 Сентябрь 2017 11 33 34 17 5 Июнь 2018 11 30 32 22 5 Август 2019 16 33 25 24 2 Август 2020 19 29 25 26 2 Май 2022 28 39 17 14 2 Июнь 2023 25 38 19 15 3 Июль 2024 25 41 18 13 3

Чаще остальных чувствуют уверенность в завтрашнем дне опрошенные до 24 лет (87%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (75%), а также те, кто считает направление дел в стране правильным (77%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%).

Чаще других не чувствуют уверенности в завтрашнем дне опрошенные в возрасте 55 лет и старше (34%), респонденты, которым едва хватает на еду (52%), а также те, кто считает положение дел в стране неправильным (65%), и те, кто не одобряет деятельность действующего президента (78%).

В последние семь лет растёт доля опрошенных, для которых жизнь за прошедшее время не изменилась — 38% (+18 п.п.) и тех, кто сумел найти новые возможности, чтобы добиться большего – 16% (+8 п.п.). И снижается число тех, кто свыкся с тем, что ему пришлось отказаться от привычного образа жизни – 15% (-13 п.п.), кому приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать – 23% (-6 п.п.). Относительно устойчивым остаётся только процент тех, кто не может приспособиться нынешней жизни – 6% (как и шесть лет назад).

Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни? (Таблица) «Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни» «Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; жить, ограничивая себя в большом и в малом» «Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь» «Мне удалось использовать появляющиеся возможности, чтобы добиться большего в жизни» «Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось» Затрудняюсь ответить Май 2001 15 27 28 7 15 8 Июль 2001 15 27 27 7 16 8 Сентябрь 2001 14 27 26 8 16 9 Октябрь 2001 15 30 25 5 16 9 Ноябрь 2001 15 30 26 7 16 6 Январь 2002 15 29 25 8 17 6 Март 2002 13 28 27 6 19 8 Май 2002 13 29 26 8 20 4 Июль 2002 13 27 29 7 19 6 Сентябрь 2002 16 24 28 7 20 6 Ноябрь 2002 12 27 25 7 22 7 Январь 2003 13 29 26 6 20 5 Март 2003 14 26 28 6 19 6 Май 2003 13 25 30 6 19 8 Июль 2003 13 27 29 7 19 6 Сентябрь 2003 13 26 28 7 21 5 Ноябрь 2003 12 26 29 8 20 5 Январь 2004 10 25 27 9 24 6 Март 2004 11 25 26 7 24 6 Май 2004 11 26 30 8 20 6 Июль 2004 13 20 30 9 23 6 Сентябрь 2004 13 23 29 7 22 6 Ноябрь 2004 10 21 32 8 24 6 Январь 2005 15 21 33 8 16 7 Март 2005 13 22 30 6 23 6 Май 2005 12 21 29 7 23 7 Июль 2005 11 22 31 8 23 6 Сентябрь 2005 12 20 29 10 25 5 Ноябрь 2005 10 21 33 8 22 6 Январь 2006 10 22 31 9 21 7 Март 2006 12 24 29 8 21 6 Май 2006 10 22 31 8 22 7 Июль 2006 9 21 30 8 26 6 Сентябрь 2006 8 23 29 9 25 5 Ноябрь 2006 9 22 26 9 27 8 Январь 2007 9 22 26 10 28 5 Март 2007 12 22 30 8 22 7 Май 2007 9 23 29 11 22 7 Июль 2007 9 22 29 11 22 7 Сентябрь 2007 8 20 28 13 25 7 Ноябрь 2007 10 19 28 12 24 7 Январь 2008 8 21 26 12 23 10 Март 2008 8 21 29 13 25 5 Июнь 2008 6 21 32 11 26 5 Июнь 2009 9 26 32 6 24 3 Август 2009 9 24 30 8 26 4 Октябрь 2009 8 24 31 9 26 2 Декабрь 2009 9 25 29 11 24 3 Февраль 2010 10 24 31 8 25 2 Апрель 2010 9 24 30 10 25 2 Июнь 2010 8 21 31 10 27 3 Август 2010 8 19 35 12 24 3 Октябрь 2010 8 21 31 11 25 4 Декабрь 2010 9 22 31 11 24 3 Февраль 2011 11 26 30 9 22 3 Апрель 2011 7 26 32 10 23 2 Июнь 2011 8 24 35 11 20 3 Август 2011 8 22 31 11 24 3 Октябрь 2011 8 25 26 12 26 2 Декабрь 2011 7 23 30 10 27 3 Февраль 2012 8 22 28 11 29 2 Июнь 2012 7 22 24 12 31 4 Октябрь 2012 7 19 32 11 27 4 Январь 2013 8 21 33 12 23 3 Март 2013 9 22 34 9 23 4 Май 2013 8 19 33 9 25 6 Июль 2013 9 20 31 10 27 4 Сентябрь 2013 7 23 31 12 23 4 Январь 2014 8 20 31 11 26 4 Май 2014 5 18 31 13 28 4 Сентябрь 2014 6 17 32 13 28 6 Январь 2015 8 21 32 7 26 7 Май 2015 9 21 30 9 25 6 Сентябрь 2015 8 21 32 10 24 5 Январь 2016 9 25 30 8 23 6 Май 2016 9 21 33 8 26 4 Сентябрь 2016 10 24 33 8 21 3 Январь 2017 9 26 32 8 20 5 Май 2017 9 24 31 11 23 3 Сентябрь 2017 6 28 29 11 24 3 Август 2018 8 21 35 10 25 2 Август 2019 7 19 35 12 26 2 Декабрь 2020 3 15 33 10 36 4 Август 2022 8 19 26 13 33 2 Декабрь 2022 6 16 24 13 38 2 Январь 2023 8 14 21 16 40 2 Ноябрь 2023 6 15 22 15 40 1 Июль 2024 6 15 23 16 38 3

В последние годы ничего особенно не изменилось больше для опрошенных в возрасте 55 лет и старше (47%), респондентов, которые могут позволить товары длительного пользования (41%), тех, кто считает направление дел в стране правильным (42%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина (40%).

Чаще других говорят о том, что не могут приспособиться к нынешней жизни, а также об ограничении привычного образа жизни, опрошенные в возрасте 55 лет и старше (7% и 18% соответственно), респонденты, которым едва хватает на еду (13% и 25% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (11% и 21% соответственно), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (7% и 21% соответственно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии