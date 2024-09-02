Массовые представления о трагедии в Беслане

Почти все опрошенные знают о захвате и гибели заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года. Доля тех, кто считает, что власти сделали всё возможное для спасения заложников, достигла двух третей опрошенных. Половина респондентов возлагают ответственность за гибель заложников на террористов, треть считают, что к их гибели привели как действия террористов, так и ошибочные действия спецслужб.

Абсолютное большинство опрошенных (91%) осведомлены о захвате и гибели заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года, при этом 45% респондентов хорошо об этом знают, 46% респондентов знают об этом в общих чертах, ещё 8% слышат об этом впервые.

Уровень осведомлённости о трагедии выше среди более возрастных опрошенных (96% в возрастной группе 40–54 года, 95% в возрасте 55 лет и старше), а также более образованных групп населения (98% среди тех, кто имеет высшее образование). Уровень осведомлённости о теракте ниже среди молодёжи (70% среди опрошенных до 24 лет), а также респондентов со средним образованием и ниже (84%).

За 13 лет до максимальных показателей выросло число россиян, которые считают, что тогда власти сделали всё возможное для спасения заложников в бесланской школе, если об этом в 2011 году говорили 49% опрошенных, то в августе 2024 года уже 67% (рост на 18 п.п.). Ответили, что власти не сделали всё возможное для спасения заложников 16% респондентов, затруднились с ответом на вопрос ещё 18%.

Чаще других говорят о том, что власти сделали всё возможное для спасения заложников, опрошенные в возрасте 40–54 лет – 68%, респонденты с высшим образованием – 70%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении – 75%, те, кто одобряет деятельность действующего президента – 71%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 75%.

Реже говорят о том, что власти не сделали всё возможное для спасения заложников, опрошенные до 24 лет — 57%, респонденты со средним образованием и ниже – 63%, те, кто считает направление дел в стране неправильным – 49%, те, кто не одобряет деятельность действующего президента – 38%, те, кто доверяет информации из ютуб-каналов – 57%.

Около половины опрошенных, осведомленных о событии (53%), считают, что к гибели заложников во время захвата школы в Беслане привели действия террористов, 7% респондентов ответили, что ошибочные действия спецслужб, примерно треть респондентов возлагают ответственность, на тех и других.

Чаще других считают, что к массовой гибели заложников во время захвата школы в Беслане привели действия террористов, те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 60%, одобряют действия президента – 58%, те, кто доверяет информации из социальных сетей и телевидения – по 60%.

Чаще других считают, что к гибели привели и ошибки спецслужб и действия террористов, опрошенные 55 лет и старше – 31%, те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути – 38%, те, кто не одобряет деятельность действующего президента – 47%, те, кто доверят ютуб-каналам как источнику информации – 42%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии