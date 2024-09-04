Общий уровень тревожности и представления о наиболее острых проблемах российского общества: август 2024 года

За полгода, прошедшие с предыдущего замера, в обществе наблюдается общее повышение уровня тревожности.Наибольший рост показали неприязненное отношение к мигрантам и обеспокоенность вопросами коррупции во власти. Эти тревоги потеснили беспокойство по поводу продолжающейся специальной военной операции. При этом наблюдается заметное падение числа обеспокоенных возможностью новых взрывов и терактов (после пиковых значений весной). Несколько замеров подряд продолжается медленное снижение тревог по поводу инфляции.

На протяжении всего времени наблюдений «рост цен» респонденты называют самой острой проблемой российского общества, в августе 2024 года об этом говорили около половины опрошенных – 52%. Также каждый третий отметил в числе наиболее острых проблем: «коррупцию, взяточничество», «наплыв приезжих, мигрантов», «СВО и конфликт с Западом, санкции». Среди прочего были названы «увеличение пенсионного возраста, пенсионная реформа» – 28% опрошенных, по 24% респондентов упомянули проблемы, связанные с жилищем, бедностью, медициной, а также угрозу террористических актов – 23% и рост наркомании – 22%.

Восприятие общественных проблем зависит от половозрастных характеристик респондентов. Так, женщин больше, чем мужчин беспокоят проблемы роста цен (55%), недоступности медицинского обслуживания и образования (27% и 17% соответственно), террористических актов (25%) и загрязнения окружающей среды (17%). Мужчины в свою очередь более обеспокоены коррупцией (37%), наплывом мигрантов (35%), жестокостью работников полиции (9%).

Молодёжь до 24 лет чаще представителей других возрастных групп обеспокоена наплывом мигрантов (39%), недоступностью образования (18%), ухудшением состояния окружающей среды (20%), а также заболеваниями и эпидемиями (18%). У респондентов в возрасте 40-54 лет вызывают большую тревожность рост цен (56%) и увеличение пенсионного возраста (34%). Опрошенные в возрасте 55 лет и старше чаще других называют острыми проблемами недоступность многих видов медицинского обслуживания (29%), резкое расслоение общества на богатых и бедных (21%), кризис морали, культуры и нравственности (17%).

Восприятие общественных проблем также зависит от материального статуса и оценок действия властей.

Менее обеспеченные опрошенные чаще более обеспеченных респондентов называют острейшими проблемами российского общества бедность, обнищание большинства населения (31%), резкое расслоение на богатых и бедных (17%), а также рост безработицы (15%). Те, кто могут позволить себе товары длительного пользования больше обеспокоены коррупцией и взяточничеством (36%), наплывом приезжих, мигрантов (35%), ростом наркомании (24%), ростом платности недоступности образования (18%), а также кризисом морали, культуры, нравственности (17%).

Оппозиционно настроенные россияне заметно чаще лояльно настроенных граждан обеспокоены бедностью, обнищанием большинства населения (33%), резким расслоением на богатых и бедных (21%), кризисом в экономике (23%), а также невозможность добиться справедливости в суде (17%), грубостью сотрудников полиции (11%), ограничением гражданских прав и свобод (9%).

Изменения в восприятии общественных проблем происходят с течением времени.

Так, выросла обеспокоенность социально-экономическими проблемами (за исключением роста цен): на 6 п.п. выросла тревожность в связи с бедностью, обнищанием российского общества (24%), также несколько возросла острота таких проблем как кризис в экономике, рост безработицы и задержки в выплате заработной платы.

Растёт и уровень тревожности по поводу проблем власти и управления: выросла обеспокоенность на 12 п.п коррупцией и взяточничеством (33%), на 3 п.п. ростом национализма (12%) и засильем, произволом чиновников (10%).

Увеличивается обеспокоенность проблемами в социальной сфере: выросла тревожность на 9 п.п. в связи с наплывом приезжих, мигрантов (33%), на 5 п.п. недоступностью многих видов медицинского обслуживания (24%).

Среди других проблем существенно возросла острота переживания кризиса морали (15%) и ухудшения экологической обстановки (23%), тогда как тревога относительно угрозы террористических актов снизилась до 14%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии