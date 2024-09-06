Отношение к ЕГЭ, льготам при поступлении в ВУЗы для детей участников СВО и самых важных школьных предметах

В отношении к ЕГЭ российское общество в последние годы разделено на две равные части. Сторонники госэкзамена говорят, что «это удобно», «можно сразу поступить», «уменьшает стресс у детей»,«уравнивает шансы детей из отдалённых регионов». Противники говорят о «западном влиянии», что «прежняя система была лучше», «необъективно оценивает знания», «дети не учатся», «не усваивают информацию». При этом две трети респондентов положительно относятся к тому, что дети участников СВО имеют льготы при поступлении в ВУЗы («целиком положительно» — около четверти). По мнению опрошенных, следует уделять наибольшее внимание преподаванию в школах истории, математики, русского языка, компьютерной грамотности, родного языка и литература. Со времени последнего замера заметно сократилось число респондентов, которые говорят о важности изучения в школе иностранных языков.

Равные доли опрошенных относятся к замене вступительных экзаменов в ВУЗы на единый государственный экзамен (ЕГЭ) как положительно, так и отрицательно (43%/44%), однако нужно отметить, что в августе 2024 максимальное число опрошенных за всё время наблюдений негативно высказывались о таком решении, в свою очередь пик позитивного отношения к подобного рода замене приходился на август 2002 года, тогда положительно оценивали данную реформу 55% респондентов. Также в последнем замере зафиксировано наименьшее число затруднившихся с ответом, что может говорить об усилившейся поляризации общества по данному вопросу.

Чаще положительно относятся к замене вступительных экзаменов в ВУЗы на ЕГЭ (единый государственный экзамен) женщины (46%), самые молодые опрошенные (69% в возрасте 18-24 лет), респонденты со средним образованием и ниже (46%), более обеспеченные опрошенные (46% тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл и городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (48%), учащиеся (64%), а также те, у кого в семьях есть дети в возрасте до 16 лет (49%).

Имеют менее позитивное отношение к замене вступительных экзаменов в ВУЗы на ЕГЭ (единый государственный экзамен) мужчины (40%), самые возрастные опрошенные (34% в возрасте 55 лет и старше), более образованные респонденты (39% среди тех, у кого есть высшее образование), малообеспеченные респонденты (36%), москвичи (35%), пенсионеры (34%), а также те, у кого в семье нет детей в возрасте до 16 лет (40%).

Те, кто положительно относится к практике отмены вступительных экзаменов в ВУЗы и поступления в них на основе единого государственного экзамена, который сдается по окончании школы, чаще всего говорят о том, что «это удобнее, проще, можно сразу поступить» — 15%, это «уменьшает стресс у детей, уменьшает нагрузку» — 11%, «один раз сдавать экзамены» — 11%, «это даёт шанс поступить всем, уравнивает шансы детей из отдалённых регионов» — 9%.

Те, кто отрицательно относится к практике отмены вступительных экзаменов в ВУЗы и поступления в них на основе единого государственного экзамена, который сдается по окончании школы, чаще всего говорят, что они «против ЕГЭ, ЕГЭ – это плохо, прежняя система была лучше, это западное влияние» — 19%, что «ЕГЭ – необъективная система оценки знаний, тесты – это пальцем в небо, а экзамен – проверка знаний» – 18%, «детям тяжело, нервничают из-за ЕГЭ, сложно» – 14%, «ЕГЭ отупляет, дети не учатся, не не усваивают знания» — 14%.

Большинство россиян (65%) положительно относятся к тому, что дети участников СВО имеют льготы при поступлении в ВУЗы, об обратном говорят 27% респондентов.

Чаще других имеют положительное отношение к наличию у детей участников СВО льгот при поступлении в ВУЗы мужчины (68%), опрошенные старшего возраста (69% в возрасте 55 лет и старше), респонденты, которые ежедневно пользуются интернетом (46%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (69%), пенсионеры (70%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (69%), те, кто доверяет информации из телевидения (74%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (71%).

Чаще других имеют отрицательное отношение к наличию у детей участников СВО льгот при поступлении в ВУЗы женщины (27%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (30%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (30%), учащиеся (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), те, кто доверяет информации из Ютуб-каналов (37%), те, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (44%).

По мнению россиян, сейчас следует уделить наибольшее внимание преподаванию в школе истории (56%), математики (38%), русскому языку (36%), информатике (29%), родному языку, литературе (28%). Значимость истории как школьного предмета за последние 4 года выросла на 13 п.п., информатики – на 8 п.п., одновременно с этим снизилась важность в сознании респондентов таких школьных предметов как русский язык – на 19 п.п. с апреля 2011 года, трудовое воспитание – на 8 п.п. с августа 2015 года, иностранные языки – на 16 п.п. с августа 2015 года, физкультуры – на 13 п.п. также с августа 2015 года, основ религии – на 8 п.п. с марта 1992 года, половое воспитание – на 6 п.п. с апреля 2011 года, ведение домашнего хозяйства – на 26 п.п. с марта 1992 года, бухгалтерия, делопроизводство – на 8 п.п. с марта 1992 года.

Мужчины в отличие от женщин чаще говорят о важности преподавания сейчас физики, химии биологии – 23% (14% среди женщин), физкультуры – 10% (5% среди женщин); наоборот женщины чаще отмечают значимость русского языка – 39% (33% среди мужчин), родного языка и литературы – 31% (25% среди мужчин), иностранных языков – 16% (9% среди мужчин).

По мнению опрошенных до 24 лет, в отличие от более старших возрастных групп, сейчас следует уделить наибольшее внимание преподаванию общественных наук (социологии, экономики, политологии) – 27%, философии – 8%, полового воспитания – 11%, респонденты в возрасте 25-49 лет чаще говорят о физике, химии, биологии – 23%, опрошенные в возрасте 40-54 лет больше других отмечают историю – 61% и математику – 40%, опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) говорят, что следует уделить больше внимания ведению в школе русского языка – 40%, родного языка и литературы – 31%, трудового воспитания – 16%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии