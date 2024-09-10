Представления об обмене заключёнными между Россией и странами Запада, а также о политических заключённых

Более половины россиян знают об обмене заключёнными, который состоялся между Россией и странами Запада. Среди причин включения в обменные списки российских оппозиционных политиков респонденты называли их «работу на Запад», намерения западных стран использовать их в дальнейшем, «чтобы навредить России», но также «чтобы спасти им жизнь». Около половины опрошенных считают, что сейчас в России есть политзаключённые. К числу тех, кого за последние годы в нашей стране преследовали за их взгляды или стремление участвовать в политической жизни, по словам респондентов, можно отнести прежде всего А. Навального**, С. Фургала, М. Ходорковского*, И. Яшина*, В. Кара-Мурзу* и Б. Немцова.

Более половины россиян (61%) осведомлены об обмене заключенными между Россией, Белоруссией и странами Запада, который состоялся 1 августа (13% внимательно следили за этим, ещё 48% что-то слышали, но не в подробностях). Не слышали об этом 38% респондентов.

Чаще других знают о состоявшимся обмене заключёнными опрошенные старшего возраста (77% в возрасте 65 лет и старше), респонденты с высшим образованием (68%), жители Москвы (80%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто получает информацию из телевидения (65%).

Чаще других не знают о произошедшем самые молодые опрошенные (40% в возрасте до 24 лет), респонденты со средним образованием и ниже (49%), жители сёл (58%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (56%), те, кто получает информацию из социальных сетей (58%).

Большинство опрошенных (61%) затруднились ответить почему страны Запада решили включить в обменный список не только граждан стран Запада, но и нескольких российских оппозиционных политиков, однако 12% респондентов считают, что они «работали на «Запад», их агенты, их люди, шпионы, предатели, иноагенты, проплаченные, 5-ая колонна», ещё 8% сказали «чтобы использовать в дальнейшем, чтобы навредить России, раскачать ситуацию, клеветать на Россию», 7% — «это выгодно, в их интересах, им так нужно», 4% — «чтобы спасти им жизнь, из гуманных соображений».

На протяжении 20 лет около половины россиян считают, что в стране есть политические заключенные, в августе 2024 года об это говорили 55% опрошенных.

Больше других разделяют мнение о наличии сейчас в России политических заключённых молодёжь до 24 лет (64%), жители сёл (60%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (60%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), а также те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (73%).

Меньше других считают, что в России сейчас есть политические заключённые, опрошенные в возрасте 40-54 лет (55%), москвичи (47%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), сторонники президента (54%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (51%).

Среди тех, кто за последние 10 лет в России преследовался или был осуждён за свои политические взгляды, за стремление участвовать в политической жизни или по иным политическим причинам, 26% респондентов назвали Алексея Навального**, ещё 2% респондентов упомянули Сергея Фургала, Михаила Ходорковского* и Илью Яшина*, по 1% опрошенных — Владимира Кара-Мурзу*, Бориса Немцова, Максима Галкина*. Также были названы: Алла Пугачёва, Игорь Стрелков, Юрий Дудь* и другие.

Алексея Навального** чаще упоминают опрошенные в возрасте 18-24 лет (41%), а также жители Северо-Западного федерального округа (33%), Сергея Фургала чаще называли респонденты 40-54 лет (4%) и жители Дальневосточного федерального округа (12%), Михаила Ходорковского* больше упоминали опрошенные в возрасте 55 и старше (4%), жители Северо-Западного федерального округа (7%).

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами

**признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии