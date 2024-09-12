Представления о безработице, возможности увольнения, задержек или сокращений заработной платы

В августе 2024 года впервые за долгое время увеличилась доля людей, ожидающих роста безработицы, сегодня таких чуть меньше пятой части опрошенных. Более половины респондентов не ждут увольнения, сокращения или задержки заработной платы. Прогнозирует их в ближайшее время примерно каждый десятый. О том, что такое происходит уже сейчас, говорит всего несколько процентов опрошенных.

После продолжительного снижения с апреля 2024 года уровень ожидания безработицы несколько увеличился, 18% опрошенных сейчас думают, что в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше, 24% респондентов — что их будет меньше, ещё 47% сказали, что их количество остается примерно таким же.

Чаще других ожидают рост уровня безработицы опрошенные в возрасте 25-39 лет и в возрасте 55 лет и старше (по 20%), малообеспеченные россияне (30% среди тех, кому едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (21%), респонденты с образованием ниже среднего (41%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Чаще других ожидают уменьшение уровня безработицы опрошенные в возрасте 18-24 лет (31%), обеспеченные россияне (28% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители сёл (29%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%).

Ожидания сокращения кадров, увольнений за прошедшие полгода практически не изменились, так, 55% опрошенных думают, что этого не случится, считают, что это может случиться – 13% респондентов, ещё 4% говорят о том, что это уже происходит прямо сейчас, это минимальные значения данного показателя за всё время наблюдений, он снизился на 23 п.п. с июля 2020 года.

Среди тех, у кого есть работающие члены семьи, больше других ожидают сокращения кадров, увольнений малообеспеченные россияне (21% среди тех, кому едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (17%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%). Чаще говорят о том, что этого не случится, обеспеченные респонденты (82% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (85%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (83%).

Более половины опрошенных не ожидают уменьшения (урезания) заработной платы (58%), считают, что это может случиться в ближайшее время 10% респондентов, ещё 4% говорят, что это уже происходит.

Среди тех, у кого есть работающие члены семьи, чаще других ожидают уменьшения (урезания) заработной платы, увольнений малообеспеченные россияне (30% среди тех, кому едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%). Чаще говорят о том, что этого не случится обеспеченные респонденты (79% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (82%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (81%).

Шесть из десяти опрошенных (61%) не ожидают сейчас задержек заработной платы, доля респондентов, считающих, что такое может произойти в ближайшее время, составила 8%, а тех, кто говорит о том, что это уже происходит – 4%.

Среди тех, у кого есть работающие члены семьи, чаще других ожидают задержек выплаты заработной платы малообеспеченные россияне (29% среди тех, кому едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%). Чаще говорят о том, что этого не случится, обеспеченные респонденты (79% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (74%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (77%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии