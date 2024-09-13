Запомнившиеся события летних месяцев 2024 года

Самым запомнившимся событием лета 2024 года стало нападение на Курскую область. События, связанные с СВО из месяца в месяц называет каждый 10 опрошенный. Также респонденты часто упоминали атаки украинских беспилотников на российские регионы, природные катаклизмы, международные поездки В. Путина, Олимпиаду в Париже и покушение на Д. Трампа в США.

В июне самыми запоминающимися событиями, по мнению россиян, стали зарубежные поездки президента В. Путина на Дальний Восток (Китай, КНДР, Вьетнам) – 15%, обстрелы, налёты дронов – 13%, СВО, успехи СВО – 10%, природные катаклизмы – 7%, события в Дагестане (нападение на синагоги и церкви) – 6%.

В июле респонденты чаще всего называли события, связанные с СВО – 10%, Олимпиадой в Париже (открытие, недопуск российских и белорусских спортсменов) – 8%, а также покушение на Д. Трампа – 7% и природные катаклизмы – 5%.

В августе россиянам больше всего запомнились события в Курской области – 40% и события, связанные с СВО – 12%. Атаки дронов на Белгородскую область и другие регионы России упомянули 5% респондентов, арест П. Дурова и захват заложников в исправительной колонии в Волгограде назвали по 3% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии