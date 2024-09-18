Стрижки и косметические процедуры

За прошедшие 10 лет практически не поменялся подход россиян к бьюти-процедурам. Почти две трети опрошенных стригутся чаще, чем раз в два месяца. Менее 10% вообще не стригутся. Чаще всего опрошенные говорят, что они стригутся в парикмахерских, средняя стоимость стрижки, по словам респондентов, составила 707 рублей (у мужчин — 490 рублей, а у женщин — 862 рубля).

За прошедшие 10 лет практически не изменился подход россиян к стрижкам, так треть респондентов (31%) стрижётся раз в месяц, четверть опрошенных стригутся один раз в два месяца (26%), практически такая же доля (27%) стригутся реже чем раз в два месяца. 7% опрошенных делают стрижку чаще одного раза в месяц, а 8% не стригутся вовсе.

Доля тех, кто стрижется раз в два месяца и чаще выше в группах: мужчины (82%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (68%), обеспеченные респонденты (68% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек, включая Москву (66%).

Женщины (50%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (38%), респонденты, которым едва хватает на еду (42%), жители сёл (39%) чаще говорят о том, что делают стрижку реже, чем раз в два месяца или вообще не стригутся.

Как и 10 лет назад две трети россиян (65%) стригутся в парикмахерских, почти каждый десятый у личного мастера (13%), однако снизилось число тех, кого стригут родственники – 13% (снижение на 9 п.п.) и увеличилась доля тех, кто стрижёт себя сам – 9% (рост на 6 п.п.).

О том, что стригутся в парикмахерских, чаще представителей других групп говорят женщины (70%), самые молодые опрошенные (79 % в возрасте до 24 лет), обеспеченные респонденты (67%), а также москвичи (68%).

Чаще стригут себя сами мужчины (13%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (12%), респонденты, которым едва хватает на еду (10%).

Мужчины (19%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (19%), респонденты, которым едва хватает на одежду (16%), а также жители сёл (18%) чаще говорят, что их стригут родственники.

За последние 10 лет средняя стоимость стрижки выросла, так, в 2024 году стрижка стоит в среднем 707 рублей (в 2014 — в среднем 397 рублей). Средняя стоимость стрижки у мужчин — 490 рублей, а у женщин — 862 рубля.

Чаще представителей других групп говорят, что их стрижка обходится в сумму более 600 рублей: женщины (48%), молодёжь в возрасте до 18 лет (47%), обеспеченные респонденты (45% тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), а также москвичи (58%).

О стрижках дешевле 600 рублей чаще говорили в группах мужчин (78%), опрошенных в возрасте 55 лет и старше (74%), малообеспеченных респондентов (78%), а также жителей городов до 100 тысяч человек и сёл (по 72%).

Потребительское поведение россиян, связанное с красотой и уходом за своим телом, также практически не изменилось с прошлого замера. Треть опрошенных красят волосы (34%), ходят в баню/ сауну (31%), делают маникюр (31%), каждый пятый (20%) делает педикюр.

В целом, женщины чаще говорят о том, что делают те или иные косметические процедуры, чем мужчины, среди женщин доля тех, кто не делает ничего из перечисленного составляет 18%, тогда, как среди мужчин эта доля достигает 55%. Так женщины в отличие от мужчин чаще красят волосы (60% женщин и 2% мужчин). Более половины женщин делают маникюр (54%), треть (34%) — делают педикюр. В то время как мужчины несколько чаще, чем женщины посещают бани и сауны (37% мужчин и 26% женщин). Опрошенные с более высоким материальным положением чаще говорят, что посещают баню/ сауну (34%), чем представители групп с меньшим доходом, а так же, чаще упоминают, что делают педикюр (23%) и ходят в бассейн (17%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28 августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии